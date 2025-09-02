Путин заявил о прогрессе в отношениях России и Пакистана

Tекст: Валерия Городецкая

«Хотел бы отметить, что мы в ходе предыдущей встречи договаривались об активизации наших отношений, и некоторые вещи действительно удалось сдвинуть с мертвой точки», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

Шариф выступил за укрепление двусторонних связей между странами. Он отметил, что отношения между Россией и Пакистаном «только улучшаются на протяжении последних многих лет». По словам Шарифа, этому способствовала личная приверженность и заинтересованность Путина.

Напомним, во вторник Путин встретился с премьер-министром Пакистана в Пекине.

Перед этим российский лидер провел переговоры со словацким премьером Робертом Фицо.

Помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал встречу Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном на параде в Китае по случаю юбилея окончания Второй мировой войны.