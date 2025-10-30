ВЦИОМ: Более половины россиян ощущают усталость ежедневно

Tекст: Вера Басилая

Результаты октябрьского опроса ВЦИОМ среди 1600 совершеннолетних россиян показали: более трети россиян ощущают усталость ежедневно, а каждый четвертый – по несколько раз в неделю. Несколько раз в месяц усталость испытывают 17%, еще 7% отмечают у себя подобное состояние раз в полгода, в год или реже. В числе не испытывающих усталости оказались лишь 8% респондентов, а 5% затруднились с ответом, сообщают «Ведомости».

Основные причины усталости, по мнению участников опроса, – нервная и ответственная работа (34%), а также многочисленные психологически тяжелые ситуации (32%). Каждый четвертый связывает усталость с физическим трудом (25%), еще 17% отмечают семейные заботы. Также выделяются такие причины, как дача, огород, здоровье, спорт, учеба и хронический недосып – респонденты могли указывать несколько вариантов.

Для борьбы с усталостью россияне предпочитают отдых и восстановление физических сил (55%), смену обстановки (44%), уединение (34%) или общение с близкими (22%). Самыми популярными способами справиться с утомлением стали сон, прогулки, занятия спортом, поездки, чтение и просмотр кино.

«Бесконечные уведомления в мессенджерах, постоянная многозадачность и «тотальный онлайн» увеличивают когнитивные затраты человека», – заявила эксперт АЦ ВЦИОМ Кристина Джгамадзе.

Она также отметила, что россияне неплохо справляются с адаптацией. Доцент РЭУ им. Плеханова Вадим Ковригин связывает рост усталости с внешними событиями и неопределенностью, особенно у молодого поколения.

Клинический директор сервиса Alter Анастасия Черткова считает последние годы марафоном адаптации и подчеркивает важность баланса между покоем и активным отдыхом, чтобы избежать истощения и проблем со здоровьем.

Одновременно с этим исследование показало, что россияне стали чаще относить себя к среднему или старшему возрасту. Если в 2012 году к молодежи относили себя 41% респондентов, то сейчас только 29%. К среднему возрасту себя относят уже 43%, старшему – 16%, а к пожилым – 9%.

