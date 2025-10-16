Продукты-антидепрессанты назвали в Роспотребнадзоре

Продукты для хорошего настроения назвали в Роспотребнадзоре

Tекст: Ирма Каплан

В ведомстве отметили, что мясо, включая курицу, говядину и свинину, содержит тирозин, способствующий выработке дофамина – гормона счастья. Кроме того, мясо помогает повысить концентрацию внимания и улучшить память, а витамин B12 в его составе помогает справиться с бессонницей и депрессией, рассказали там РИА «Новости».

Специалисты напомнили, что бананы содержат аминокислоту триптофан, которая усваивается организмом и превращается в серотонин. Витамин B6, содержащийся в бананах, защищает нервную систему от негативного воздействия.

Горький шоколад также был назван продуктом-антидепрессантом. По словам специалистов, фенилэтиламин, содержащийся в какао-бобах, способствует выработке эндорфинов, а магний помогает бороться со стрессом.

Морская капуста богата витаминами группы B, необходимыми для работы надпочечников. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что эти витамины способствуют регуляции уровня адреналина и поддержанию хорошего настроения.

