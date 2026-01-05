Трудовой мигрант перестает быть «свободным радикалом», бродящим по стране в поисках заработка, и становится частью экономической схемы с конкретным ответственным лицом.5 комментариев
Путин дал поручение разработать льготные тарифы такси для многодетных
Президент России Владимир Путин поручил правительству и профильным комиссиям Госсовета подготовить предложения по повышению доступности такси для семей с детьми.
Особое внимание уделят разработке льготных тарифов для многодетных семей, а также созданию условий для перевозки детей-инвалидов, передает ТАСС. Чиновникам предстоит рассмотреть меры для повышения доступности перевозок детей-инвалидов не только по стоимости, но и по обеспечению технического оснащения автомобилей.
Об этом говорится в одном из пунктов перечня поручений, утвержденного по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
В ноябре Путин поручил правительству определить единые меры поддержки многодетных.
Он назвал многодетные семьи опорой России.