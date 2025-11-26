Путин поручил правительству определить единые меры поддержки многодетных

Tекст: Елизавета Шишкова

Правительство России должно до марта 2026 года сформулировать единые для всей страны критерии для получения статуса многодетной семьи, передает ТАСС.

Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин по итогам сентябрьского совещания с членами кабмина. Кабмину также рекомендуется рассмотреть возможные варианты, если родители зарегистрированы в разных регионах.

Среди задач – выработка подходов к признанию многодетной семьи и правил выдачи удостоверения по месту жительства одного из родителей. Ответственным за реализацию поручения назначен председатель правительства Михаил Мишустин. Срок представления доклада определен до первого марта 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с 2026 года многодетные семьи Ленинградской области смогут получить внедорожник или три млн рублей на жилье.

Депутаты от ЛДПР внесли в правительство законопроект о праве многодетных семей на бесплатную парковку для одного автомобиля по всей России.

Президент России Владимир Путин дал поручение принять меры для повышения рождаемости и улучшения демографии в стране.