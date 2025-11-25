Власти Ленобласти предложили многодетным 3 млн рублей или внедорожник

Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.0 комментариев
Дрозденко: С 2026 года многодетные семьи Ленобласти получат авто или 3 млн рублей
Многодетные семьи Ленинградской области смогут с 2026 года получить внедорожник либо три миллиона рублей на жилье, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале объявил о новой мере поддержки. С 1 января 2026 года многодетные семьи, в которых шестеро или больше детей, смогут выбрать: получить автомобиль повышенной проходимости или единовременную выплату в размере 3 млн рублей для улучшения жилищных условий.
Он добавил, что в рамках действующих программ поддержки уже передал ключи от новых микроавтобусов 11 многодетным семьям. Ранее такие меры помощи также предоставлялись по существующей региональной программе поддержки семей с детьми.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на встрече с президентом России Владимиром Путиным Дрозденко сообщил о внедрении новых мер поддержки семей с первым ребенком.
Ленинградская область представила лучшие инициативы по поддержке социальных проектов на форуме ВАРМСУ.
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроекты об увеличении выплат и расширении льгот для женщин, имеющих звание «Мать-героиня».