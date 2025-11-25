Власти Ленобласти предложили многодетным 3 млн рублей или внедорожник

Дрозденко: С 2026 года многодетные семьи Ленобласти получат авто или 3 млн рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале объявил о новой мере поддержки. С 1 января 2026 года многодетные семьи, в которых шестеро или больше детей, смогут выбрать: получить автомобиль повышенной проходимости или единовременную выплату в размере 3 млн рублей для улучшения жилищных условий.

Он добавил, что в рамках действующих программ поддержки уже передал ключи от новых микроавтобусов 11 многодетным семьям. Ранее такие меры помощи также предоставлялись по существующей региональной программе поддержки семей с детьми.

