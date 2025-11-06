Песков допустил введение ЕС новых визовых ограничений для россиян

Песков: Кремль не удивится, если ЕС введет новые визовые ограничения для россиян

Tекст: Тимур Шайдуллин

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что российские дипломаты уже сейчас ограничены в передвижении по странам Шенгенской зоны, а для поездок обязаны предварительно информировать власти Евросоюза, передает ТАСС.

Он отметил, что можно ожидать и новых ограничительных мер со стороны ЕС в отношении всех граждан России.

«Дипломаты уже должны информировать. То есть уже дипломаты ограничены в своих передвижениях по территории Шенгенской зоны. Вполне можно предположить, что какие-то дальнейшие ограничения для российских граждан европейцы будут вводить», – подчеркнул представитель Кремля.

Этот комментарий Песков дал по просьбе журналистов прокомментировать публикацию газеты Politico, которая сообщила о возможной работе Евросоюза над ужесточением визовых ограничений для россиян. Представитель Кремля отметил, что подобное развитие событий не станет для Москвы неожиданностью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого Еврокомиссия обязала российских дипломатов уведомлять Евросоюз о въезде за сутки до прибытия. Кроме того, власти ЕС ограничили перемещения российских дипломатов территорией страны аккредитации.

Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия ранее заблокировали введение новых визовых ограничений для граждан России.