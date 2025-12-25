Губернатор Гладков назвал ситуацию в белгородском приграничье «крайне тяжелой»

Tекст: Катерина Туманова

«К сожалению, у нас обстановка в приграничье пока остается крайне тяжелой», – сказал он РИА «Новости».

Гладков ранее в этот день сообщал, что при атаке БПЛА в Белгородской области были ранены ребенок и женщина.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Гладков предупредил о начале провокаций с сообщениями о минировании в регионе. До этого, во вторник губернатор сообщал, что в результате атаки ВСУ в Белгородской области один человек погиб и трое ранены.



