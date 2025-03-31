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    31 марта 2025, 20:00 • В мире

    Российский бизнес ответил Финляндии благородством на воровство

    Российский бизнес ответил Финляндии благородством на воровство
    @ Takimoto Marina/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Станислав Лещенко

    Российские компании практически полностью погасили свои долги перед Финляндией, вернув немалые суммы, в свое время взятые ими в кредит в этой стране. Тем самым была и подтверждена деловая репутация российского бизнеса, и его устойчивость в условиях санкций. Это выглядит особенно впечатляюще на фоне того, как бесчестно финское государство поступило с российскими гражданами.

    В свое время у российского бизнеса образовался огромный долг в Суоми – причем не по вине самих россиян. На момент начала СВО российские компании активно работали в Финляндии и там же кредитовались. К 2022 году предприятия с российским капиталом набрали в Суоми кредиты на сумму около 1 млрд евро – они были гарантированы финским государственным финансовым учреждением Finnvera. Причем Finnvera кредитовала в основном крупные компании, работающие в телекоммуникационной, леснэтой и судостроительной отраслях.

    Как известно, финны активно подключились к проводимой ЕС политике антироссийских санкций – в частности, Финляндия оборвала все межбанковские связи с РФ, закрыв тем самым россиянам каналы платежей по кредитам. И после этого финны, уже несколько спохватившись, вынуждены были мысленно списать кредиты, набранные россиянами в Суоми, в графу убытков.

    Казалось бы, столкнувшись с резко враждебным отношением финнов, когда те старательно законопатили все «щели», через которые можно было бы делать взносы, россияне могли бы просто присвоить эти деньги себе и с легкой душой забыть о своих обязательствах. Однако вышло иначе – бизнесмены из России оказались людьми ответственными и предприняли серьезные усилия для того, чтобы рассчитаться с Finnvera. Расплачиваться пришлось разными обходными путями, строя сложные цепочки через банки третьих стран.

    В итоге уже к концу 2022 года обязательства россиян перед Finnvera, исчисляемые почти миллиардом евро, уже сократились до 420 млн. На конец 2023 года из этой суммы осталось 97 млн, а в конце прошлого года – всего 64 млн евро.

    Глава отдела по работе с крупными корпоративными клиентами Finnvera Юсси Хаарасилта заявил, что они довольны таким поворотом дел. «Это заслуга и нашего управления рисками. При предоставлении гарантий мы выбирали надежные компании, платежеспособность которых сохранилась даже в этих обстоятельствах», – самодовольно указал Хаарасилта. По его словам, готовность российских компаний платить по кредитам объясняется их стремлением сохранить свою репутацию в чистоте, ибо в будущем им опять могут понадобиться кредиты.

    При этом он подчеркнул, что если обычно взыскание долгов сильно затягивается, то в данном случае этого не произошло. «Одна из причин заключается в том, что они (российские компании – прим. ВЗГЛЯД) даже в нынешних условиях сохраняли платежеспособность», – отметил Хаарасилта. Другими словами, он признал, что российские компании чувствуют себя вполне неплохо – невзирая на все обрушившиеся на экономику РФ санкции.

    Стоит отметить, что россияне, даже столкнувшись с резко враждебным к себе отношением, повели себя с финнами куда лучше, нежели финны с россиянами.

    Ведь только за последние полтора года Финляндия успела конфисковать принадлежащую российскому государству недвижимость, попыталась обвинить РФ в диверсиях против финской подводной инфраструктуры, узаконила грабеж российских граждан, закрыла границу, всячески настраивает собственных граждан против России и т. д. Наконец, финский суд на днях приговорил к пожизненному заключению задержанного ранее на территории Суоми россиянина Воислава Тордена (имя при рождении – Ян Петровский). 36-летний Торден-Петровский был арестован финнами за его участие в боевых действиях против киевского режима. Причем если изначально финны собирались отпустить Тордена восвояси, то в последний момент передумали и пошли по самому жесткому сценарию.

    Финны всерьез подставили «Росатом», заключивший контракт на строительство АЭС в Финляндии. В апреле 2022-го Хельсинки разорвал этот контракт по надуманному поводу, а в июле того же года «Атомэнергопром» (структура «Росатома») получил от финской компании Fennovima Oy требование о взыскании по гарантиям возврата авансов по контракту и иных требований на общую сумму 1,7 млрд евро. После этого российская госкорпорация подала несколько ответных исков. В частности, россияне хотят вернуть выделенные ими на проект 920,5 млн евро, а также требуют компенсацию стоимости принадлежавших «Росатому» акций Fennovoima Oy – утерянных в связи с расторжением соглашения акционеров. Общая сумма исковых требований составляет около 3 млрд евро. Разбирательство может затянуться на несколько лет.

    Еще одна некрасивая история связана с железнодорожным сообщением, когда-то связывавшим Россию и Финляндию. Поезда Sm6, курсировавшие между Хельсинки и Петербургом под брендом Allegro, были изготовлены специально для этого маршрута и должны были эксплуатироваться именно на нем до 2041 года. Эти поезда принадлежали компании Karelian Trains, совместному предприятию Suomen Valtion Rautatiet (Финские железные дороги, VR Group) и РЖД. Что очень важно – в приобретении поездов финансово участвовали и «Российские железные дороги».

    Однако в марте 2022-го VR Group остановила движение поездов Allegro. Последний из них отправился с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга в Хельсинки днем 27 марта 2022 года. А в конце февраля этого года стало известно о том, что поезда Allegro начнут курсировать уже чисто по внутренним дорогам Финляндии.

    По сути, это открытый грабеж.

    В РЖД подчеркивают, что финны разорвали договоренности в одностороннем порядке – парализовав работу совместного предприятия, которое до этого действовало очень успешно. «Последовавшее одностороннее изъятие VR Group у данного предприятия скоростных поездов «Аллегро», в приобретении которых участвовали и «Российские железные дороги», также является незаконным», – отмечают в РЖД.

    Российские суды неоднократно выносили решения в пользу РЖД, обязывая финскую сторону продолжать исполнение заключенных договоров. «За неисполнение решений судов предусмотрена неустойка. В настоящее время ее размер уже составил 552 млн руб.», – заявили в РЖД в прошлом году. Как легко догадаться, с ее выплатой финны не спешат.

    Особенно болезненный удар пережили россияне, которые в свое время обзавелись в Финляндии недвижимостью – домами, квартирами, садовыми участками. По данным на сентябрь 2024 года гражданам России в Суоми принадлежит около 3,5 тыс. разных объектов недвижимости. Эти люди после того, как Финляндия закрыла въезд россиянам и заблокировала возможность банковских платежей, оказались в сложной ситуации. Если человек долгое время не оплачивает услуги ЖКХ, он оказывается перед угрозой отъема своего имущества.

    Естественно, большинство из россиян, столкнувшихся с такой проблемой, попытались продать собственность, превратившуюся в отягощение – но это оказалось не так-то легко. Например, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова говорит, что не менее трудно, чем покупателя, найти и юриста, который согласится оформить сделку – с россиянами никто не хочет связываться.

    А потом еще труднейшая задача – законно вывести деньги в Россию. Получается заколдованный круг из препятствий, в который финны поместили гражданина России, которого они когда-то сами же заманивали «купить летнюю дачу в мирной и дружелюбной Финляндии».

    При этом финны принимают все новые меры, предназначенные подчеркнуть дискриминацию граждан России. Так 6 февраля правительство Финляндии внесло в парламент страны законопроект об ограничениях на приобретение финской недвижимости для лиц и компаний, зарегистрированных за пределами стран Евросоюза и Европейской экономической зоны. В нем прописано, что разрешение на приобретение недвижимости в Финляндии не будет выдано лицу, если страна, гражданином которой он является, «ведет агрессивную войну и может представлять угрозу национальной безопасности Финляндии».

    Министр обороны Антти Хяккянен, являющийся инициатором данного законопроекта, не скрывает, что он направлен на ограничение прав россиян, так как «Россия представляет долгосрочную угрозу безопасности Европы, а недвижимость является одним из средств оказания враждебного влияния». По словам Хякканена, «мы внесли этот законопроект, потому что хотим снизить все возможные риски для безопасности финнов». По словам министра, граждане РФ могут использовать принадлежащую им недвижимость «в диверсионных целях».

    В общем-то, финское Минобороны и сейчас может заблокировать сделки с недвижимостью в стране – в случае, если будет доказана «угроза национальной безопасности». Ведомство уже неоднократно это делало. Однако доказать «угрозу» со стороны россиянина порой бывает сложно. Зато с принятием соответствующего закона «проблема» окажется решена одним махом. Планируется, что парламенте обсудит эту инициативу до лета – и сомнений в том, что она окажется принята, никаких нет.

    Другими словами, финны не упускают случая, чтобы лишний раз обмануть и оскорбить россиян. И это составляет ощутимый контраст с той кристальной честностью, которую россияне проявляют в отношении финнов.

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