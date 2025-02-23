Финляндия отказалась открывать границу с Россией

Министр обороны Хяккянен: Финляндии не планирует открывать границу с Россией

Tекст: Дарья Григоренко

Хяккянен в интервью изданию Keskisuomalainen отметил, что Финляндия должна быть готова к попыткам России направить мигрантов в страну. «Мы не будем открывать границу», – заявил он, передает РИА «Новости».

Министр выразил обеспокоенность тем, что открытие границ может привести к неконтролируемому потоку беженцев, что представляет угрозу для национальной безопасности.

Кроме того, Хяккянен подчеркнул необходимость усиления контроля в области безопасности. По его словам, это включает ужесточение мер в отношении защиты границ, а также контроля за инфраструктурой и сделками с недвижимостью.

Ранее финская погранслужба сообщила, что большая часть забора на границе с Россией будет завершена в 2025 году, на год раньше запланированного срока.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия решила вырубить лес для установки своего забора на границе с Россией, чтобы усилить контроль над территорией. Также сообщалось, что Финляндия желает держать границу с Россией закрытой для предотвращения нелегальной миграции.