  • Новость часаКремль объяснил выбор Саудовской Аравии местом для переговоров с США
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    Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знают, кто это.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Речь Вэнса развязала холодную войну внутри Запада

    Уходит идеологическое противостояние и настойчивое желание принудить всех к гей-парадам и «смене пола». Консервативная Америка будет гораздо менее склонна лезть во внутренние дела других стран. Это уже хорошо.

    0 комментариев
    Антон Беликов Антон Беликов Культура освобождается от черви

    Покидая Россию, червь кричала изо всех сил: «Мы – культура, и у вас не будет другой!». Но прошло три года – и слухи о смерти культуры оказались преувеличены. Новая культура уже на пороге.

    26 комментариев
    17 февраля 2025, 12:10 • Новости дня

    Стало известно о досрочном завершении строительства забора на границе России и Финляндии

    Погранслужба Финляндии сообщила о досрочном завершении строительства забора на границе с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Финская погранслужба сообщила, что большая часть забора на границе с Россией будет завершена в 2025 году, на год раньше запланированного срока.

    Финляндия досрочно завершит строительство ограждения на границе с Россией, передает ТАСС. Глава Пограничной службы Финляндии Маркку Хассинен сообщил, что большая часть работ будет завершена в 2025 году, хотя изначально планировалось завершить строительство к концу 2026 года.

    «Строительство ограждения будет в основном завершено в этом году. Лишь некоторые участки будут доделаны в 2026 году», – заявил Хассинен в интервью общественному вещателю Yle.

    Ожидается, что ограждение будет иметь протяженность порядка 200 км. Решение о его строительстве было принято для усиления безопасности на границе с Россией. Ранее отмечалось, что завершение работ планировалось на конец 2026 года, однако теперь очевидно, что работы идут с опережением графика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия решила вырубить лес для установки своего забора на границе с Россией, чтобы усилить контроль над территорией. Также сообщалось, что Финляндия желает держать границу с Россией закрытой для предотвращения нелегальной миграции. Ранее газета писала, что мигрант перелез через забор на закрытой границе России с Финляндией, что подчеркнуло необходимость усиления барьеров.

    16 февраля 2025, 18:44 • Новости дня
    Украинская делегация прибыла в Саудовскую Аравию
    Украинская делегация прибыла в Саудовскую Аравию
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская правительственная делегация начала активную подготовку визита Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию, проведя встречи с местными предпринимателями и обсуждая совместные проекты, заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

    Украинская делегация, как сообщает РИА «Новости», прибыла в Саудовскую Аравию для подготовки визита президента Владимира Зеленского. Об этом в своих соцсетях сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко. В рамках визита делегация уже провела встречу с почти сотней местных предпринимателей.

    Свириденко заявила, что в следующие дни делегация проведет десятки встреч, направленных на подготовку визита Зеленского. Основное внимание уделяется обсуждению инициатив в ключевых сферах, таких как энергетика, сельское хозяйство и инфраструктура.

    Министр отметила, что уже обсуждаются инвестиционные проекты, которые могли бы способствовать развитию экономического сотрудничества между Украиной и Саудовской Аравией. Делегация стремится укрепить партнерские отношения и открыть новые возможности для инвестиций и совместных проектов.

    Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк сказал, что «нет никаких переговорщиков Украины, которые будут представлять Украину в Саудовской Аравии». О планах провести переговоры в Саудовской Аравии заявляли США.

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    16 февраля 2025, 18:01 • Новости дня
    Захарова пообещала последствия за слова президента Италии о России и Третьем рейхе

    Захарова: Сравнение президентом Италии России с нацистской Германией будет иметь последствия

    Захарова пообещала последствия за слова президента Италии о России и Третьем рейхе
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сравнение России с нацистской Германией, сделанное президентом Италии Серджио Маттареллой в год 80-летия Победы, не останется без последствий.

    Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» отметила, что это сравнение никогда не останется без последствий. Такое заявление Маттарелла сделал в ходе лекции в одном из учебных заведений, подчеркнув, что, по его мнению, Россию можно приравнивать к Третьему рейху, передает ТАСС.

    Она отметила, что слова прозвучали от лидера страны, которая в свое время поддерживала фашизм и чьи солдаты убивали на территории СССР. «Это говорит нам человек, который не может не знать, какое количество итальянских солдат в годы Второй мировой войны под нацистскими знаменами и лозунгами убивали на нашей территории наших дедов и прадедов», – заявила она.

    Ответ России, по словам Захаровой, вызвал волну русофобии и недовольства в Италии, но также породил поддержку среди обычных граждан. Итальянские журналисты и общественные деятели создали петицию, в которой выражают извинения россиянам за слова своего президента.

    Ранее Захарова выразила возмущение в связи с заявлениями итальянского лидера Серджио Маттареллы о России, заявив, что они оскорбляют память борцов с фашизмом во времена Великой Отечественной войны.

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    16 февраля 2025, 11:03 • Видео
    Олаф Шольц уходит из политики

    За неделю до парламентских выборов в Германии действующий канцлер Олаф Шольц заявил, что уйдет из политики. Правда, только в том случае, если ему не удастся сохранить пост канцлера. Какой на самом деле будет новая немецкая власть?

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    16 февраля 2025, 16:58 • Новости дня
    Песков: Путин видел кривляния Зеленского на саммите в Париже
    Песков: Путин видел кривляния Зеленского на саммите в Париже
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время саммита «нормандской четверки» в Париже президент России Владимир Путин заметил несерьезное поведение Владимира Зеленского, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков рассказал, что Путин видел видеокадры с саммита «нормандской четверки» в Париже, на которых Владимир Зеленский ухмыляется и кривляется во время выступления российского лидера. Представитель Кремля отметил, что во время самих переговоров в Париже Путин не мог видеть лицо Зеленского, так как они сидели за одним столом. Однако позже российский лидер ознакомился с кадрами, где Зеленский, по словам Пескова, «вел себя несерьезно в некоторых вопросах», передает РИА «Новости».

    Свои комментарии Песков дал в ответ на вопрос тележурналиста Павла Зарубина о реакции Владимира Путина на поведение Зеленского. Песков подчеркнул, что на переговорах в Париже Зеленский также демонстрировал несерьезное поведение, что не осталось незамеченным для российской стороны.

    Ранее Песков заявил, что Россия намерена учитывать прошлые обманы Запада при формировании позиций в будущих переговорах по Украине.

    В субботу Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что США демонстрируют, по его мнению, чрезмерную «вежливость» в диалоге с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский также выразил недовольство тем, что президент США позвонил президенту России Владимиру Путину раньше, чем ему. В свою очередь американский лидер заявил, что провел продуктивный телефонный разговор с президентом России.

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    16 февраля 2025, 23:21 • Новости дня
    Захарова ответила на призыв МИД Эстонии «загнать Путина в угол»

    Захарова ответила Цахкна о «загнанной в угол» России и назвала это позицией для маневра

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление главы МИД Эстонии Маргуса Цахкна, который предложил Европе «загнать Путина в угол», указав, что Россия уже находится в углу на 360 градусов.

    Цахкна призвал Европу «загнать в угол» президента Российской Федерации Владимира Путина. Захарова отметила, что Россия уже занимает «угол» в 360 градусов, намекнув, что такая позиция позволяет для маневра.

    В своем телеграм-канале дипломат сыронизировала, заявив: «Боюсь свести еще одного натовского «геометрика» с ума, но скажу. Мы в полном углу. Специально для Маргуса уточню: в полнейшем – 360 градусов. Отличная позиция для маневра, спасибо, что «загнали».

    Ранее глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил о планах закупки дальнобойной артиллерии у Южной Кореи для «сдерживания России».

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    16 февраля 2025, 16:55 • Новости дня
    В Британии обвинили ВСУ в растрате западных вооружений

    СМИ Британии: У армии России теперь больше комплексов Javelin, чем у британской

    Tекст: Ольга Иванова

    Британские военные источники обвинили ВСУ в нерациональном использовании западных вооружений, отмечая, что украинские войска используют советскую тактику, что приводит к небрежной трате таких дорогостоящих систем, как Javelin и NLAW, сообщает газета Telegraph.

    Британские военные источники обвиняют украинские вооруженные силы в чрезмерной трате предоставленных западных вооружений. По словам источников, ВСУ совмещают западное оружие с тактикой советского образца, что приводит к растрате значительного количества дорогих вооружений от НАТО, сообщает РИА «Новости».

    Военные источники рассказали, что украинцы должны были показывать видеозаписи правильного применения оружия. Однако на кадрах видно, как ВСУ хаотично используют сразу пять или шесть противотанковых установок NLAW. Стоимость одного залпа из такого оружия составляет более 100 тыс. фунтов стерлингов, что эквивалентно свыше 125 тыс. долларов по текущему курсу.

    Кроме того, украинские войска, следуя советскому подходу, нередко оставляли на поле боя комплексы Javelin, которые могут использоваться повторно. Их цена превышает 100 тыс. долларов. Источники также сообщили, что российские силы часто обнаруживают запасы западного противотанкового оружия, брошенные украинскими войсками. Один из источников отметил, что у российской армии сейчас, вероятно, больше комплексов Javelin, чем у британской.

    Ранее СМИ писали, что ряд европейских стран тайно работали над планом отправки войск на Украину для участия в мирном соглашении с Россией, что связано с опасениями по поводу позиции США.

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    17 февраля 2025, 00:56 • Новости дня
    СМИ: Переговоры по Украине в Эр-Рияде могут пройти 18 февраля

    «Коммерсантъ»: Переговоры по Украине в Эр-Рияде могут пройти 18 февраля

    СМИ: Переговоры по Украине в Эр-Рияде могут пройти 18 февраля
    @ DENIS BALIBOUSE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Переговоры по Украине могут состоятся в Эр-Рияде 18 февраля, ожидается участие официальных лиц из России и США.

    Ожидается, что российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. С американской стороны в мероприятии примут участие госсекретарь Марк Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, сообщает «Коммерсантъ».

    Ранее сообщалось, что американская делегация во главе со спецпосланником президента США отправится в Саудовскую Аравию для переговоров о прогрессе в урегулировании украинского конфликта.

    В то же время украинская правительственная делегация начала активную подготовку визита Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию.

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    16 февраля 2025, 14:58 • Новости дня
    Президент Финляндии предложил перевооружить Украину

    Финский президент предложил переговоры для перевооружения Украины и давления на Россию

    Президент Финляндии предложил перевооружить Украину
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Финляндии Александр Стубб на Мюнхенской конференции по безопасности предложил провести предварительные переговоры для перевооружения Украины и усиления давления на Россию.

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости предварительных переговоров для перевооружения Украины и оказания давления на Россию, передает РИА «Новости». Стубб подчеркнул, что первая фаза заключается в проведении таких переговоров и перевооружении, чтобы Украина начала переговоры с позиции силы. Он уточнил, что это предполагает санкции и замораживание активов для достижения этой цели.

    Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Стубб отметил, что вторая фаза, до которой еще не дошли, это прекращение огня. Он пояснил, что прекращение огня часто путают с мирным процессом. По мнению финского президента, важно разделять эти понятия и подходить к стратегическому планированию с четким пониманием этапов конфликта.

    Ранее Владимир Зеленский выразил сомнения в вероятности вступления Украины в НАТО из-за позиций Венгрии, Германии и США и предложил альтернативу.

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что правительство США не видит членство Украины в НАТО как реалистичный результат в рамках урегулирования кризиса. Венгрия согласилась с позицией США, что вступление Украины в НАТО не является реалистичным шагом в текущих условиях.

    Позже глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что заявления Пентагона по Украине могут стать «холодным душем» для Зеленского.

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    16 февраля 2025, 18:56 • Новости дня
    Порошенко назвал предполагаемую дату президентских выборов на Украине
    Порошенко назвал предполагаемую дату президентских выборов на Украине
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-президент Украины Петр Порошенко объявил, что президентские выборы в стране запланированы на 26 октября 2025 года.

    Как сообщает mk.ru, Петр Порошенко, бывший президент Украины, заявил о дате будущих президентских выборов в эфире украинского телевидения. Он сообщил, что выборы состоятся 26 октября 2025 года. Порошенко отметил, что информацию он получил из нескольких источников: Офиса президента, правоохранительных органов и полиграфического комбината «Украина», занимающегося вопросами подготовки бюллетеней.

    Порошенко подчеркнул, что планирует участвовать в выборах и надеется на возвращение в президентское кресло, сравнивая свою возможную победу с возвращением на пост нынешнего президента США.

    Ранее в украинской Раде заявили, что полиграфкомбинат «Украина» получил поручение подготовить расчеты для распечатки бюллетеней к предстоящим президентским выборам.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отказывается проводить выборы до окончания горячей фазы конфликта, сославшись на необходимость изменения Конституции.

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    16 февраля 2025, 17:35 • Новости дня
    Премьер Польши резко высказался о Мюнхенской конференции

    Туск выразил недовольство результатами Мюнхенской конференции по безопасности

    Премьер Польши резко высказался о Мюнхенской конференции
    @ Peter Kneffel/DPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил недовольство результатами Мюнхенской конференции.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск крайне нервно отреагировал на результаты Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА «Новости». Туск выразил свое недовольство в публикации на платформе Х (соцсеть заблокирована в России), где привел аналогию с историческим событием.

    Он написал: «Как туристу мне очень нравится это место. Милые люди, идеальное пиво, потрясающая Пинакотека. Как историк и политик, единственное, что я могу сказать сегодня: Мюнхен. Никогда больше».

    Ранее вице-президент США Джэй Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности подверг критике комиссаров ЕС за цензуру и назвал демократию в Европе слабой.


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    16 февраля 2025, 19:35 • Новости дня
    США обвинили Зеленского в недальновидности из-за сделки по минералам

    Tекст: Ольга Иванова

    Представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз выразил недовольство недальновидностью президента Украины Владимира Зеленского в оценке соглашения о разработке полезных ископаемых, предложенного Вашингтоном.

    Представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз выразил недовольство по поводу позиции президента Украины Владимира Зеленского в отношении соглашения о разработке полезных ископаемых, которое предложила новая американская администрация, пишет Associated Press. Хьюз подчеркнул, что Зеленский «недальновидно оценивает прекрасную возможность», которую это соглашение предоставляет Киеву.

    Хьюз отметил, что администрация США устала от постоянной отправки помощи на Украину. Он заявил, что сделка по минералам может стать способом для американских налогоплательщиков «возместить» расходы, направленные в Киев, одновременно способствуя развитию украинской экономики.

    Представитель СНБ также подчеркнул важность экономических связей между Украиной и США. По его мнению, такие связи станут надежной гарантией против будущей агрессии и важной составляющей прочного мира. Хьюз добавил, что и США, и Россия осознают это, и украинская сторона также должна признать данный факт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский предъявил претензии к соглашению с США о разработке полезных ископаемых на Украине, выразив недовольство условиями сделки. США потребовали долю в экономике Украины после конфликта, что вызвало неоднозначную реакцию со стороны украинских властей. Также США заявили о намерении вернуть вложенные в Украину средства, подчеркнув, что восстановление экономики страны будет осуществляться с их участием.

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    17 февраля 2025, 03:56 • Новости дня
    Председатель Мюнхенской конференции расплакался на ее закрытии

    Председатель Мюнхенской конференции Хойсген расплакался после выступления

    Председатель Мюнхенской конференции расплакался на ее закрытии
    @ dts Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген не удержался и расплакался во время закрытия мероприятия, выразив сожаление о возможной утрате единства ценностей между странами.

    Хойсген не смог сдержать слез во время заключительного выступления. Запись этого момента была опубликована на YouTube-канале газеты The Express Tribune, сообщает «Газета.ru».

    В своей речи Хойсген отметил, что изначальная идея конференции заключалась в укреплении трансатлантических связей. Однако после выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса, состоявшегося в пятницу, он призвал относиться с осторожностью к вопросу об общем ценностном основании, которое, по его словам, может утратить прежнее единство.

    Кристоф Хойсген также выразил признательность европейским лидерам за их отзывчивость и реакцию на слова американского политика.

    Ранее Хойсген предположил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс может объявить о массовом выводе американских сил из Европы, призывая европейцев к самообеспечению в области безопасности.

    Вэнс на Мюнхенской конференции подчеркнул, что демократии, включая Германию, рискуют не выжить, если будут игнорировать обеспокоенность своих граждан.

    Он также заявлял, что главные угрозы для Европы исходят изнутри, а не от России или Китая.

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    17 февраля 2025, 08:44 • Новости дня
    В США заявили о фактическом завершении украинского конфликта и победе России
    В США заявили о фактическом завершении украинского конфликта и победе России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Американское издание The National Interest заявило о завершении конфликта на Украине, отметив, что мировое сообщество может воспринять это как победу России.

    В статье отмечается, что США видят невозможность продолжения боевых действий на Украине и признают фактическую победу России, пишет Ura.ru.

    По словам источников издания, американское руководство, хотя и не заявляет об этом официально, готово признать, что боевые действия достигли своего предела. В статье говорится, что Россия фактически одержала победу над Украиной и НАТО, а большинство стран мира могут рассматривать это как поражение западного альянса.

    The National Interest также указывает, что США могут постепенно уменьшать помощь Украине и отдаляться от НАТО, оставляя финансовые обязательства на плечах Евросоюза. В случае реализации такого сценария европейским странам может не хватить ресурсов для продолжения поддержки Киева, что поставит под вопрос его участие в переговорах с Россией и США.

    В статье подчеркивается, что отсутствие возможности Украины поддерживать боевые действия без помощи НАТО делает ее участие в переговорах нецелесообразным.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил на полях Мюнхенской конференции, что администрация США готовится завершить план по урегулированию конфликта на Украине в ближайшие дни или недели.

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    16 февраля 2025, 17:53 • Новости дня
    Reuters: США спрашивают Европу о готовности развернуть войска на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон запросил у европейских союзников информацию о готовности развернуть войска на Украине для мирного урегулирования конфликта, уточнив необходимые условия для обеспечения безопасности, сообщили СМИ.

    Как пишет Reuters, США направили письмо европейским союзникам, в котором уточняется готовность европейцев развернуть свои войска на Украине. В документе, состоящем из шести пунктов, также содержатся вопросы о том, какие страны готовы принять участие в обеспечении безопасности Украины и какие условия необходимы для этого от Вашингтона, передает РИА «Новости».

    Данный запрос также предполагает обсуждение соглашений по вопросам безопасности и требований, которые европейские страны предъявляют к участию США в этих соглашениях. Вопросы касаются участия в обеспечении гарантий безопасности как стратегического элемента стабилизации ситуации на Украине.

    Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что обсуждение развертывания польских вооруженных сил на Украине не ведется и не планируется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что международные миротворческие силы на Украине не должны иметь отношения к Североатлантическому альянсу. Владимир Зеленский выступил с предложением разместить на территории Украины до 100 тыс. западных военных. Портал Axios считает, что политика Белого дома оказалась страшнее «худших кошмаров» Европы, США «потрясли, задушили и унизили Европу».

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    16 февраля 2025, 14:00 • Новости дня
    Рар: Европа станет главным подстрекателем Украины к продолжению войны
    Рар: Европа станет главным подстрекателем Украины к продолжению войны
    @ PASCAL ROSSIGNOL/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа трепещет перед новой администрацией США. Брюссель, Париж и Берлин осознают возможность скорого заката ЕС, что может подтолкнуть их к более радикальным решениям во внешней политике, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что президент Франции созвал лидеров ЕС на экстренный саммит.

    «Макрон пытается создать себе образ спасителя Европы. Он намекает ЕС: время для судьбоносных решений о будущем континента настало. Пора отказаться от трансатлантических отношений с США, пока главой Белого дома является Трамп. Кроме того, на фоне слабеющего НАТО, необходимо заняться наращиванием ВПК Старого Света», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Скорее всего, Макрон также предложит Европе окончательно принять в свои ряды Украину и подкрепить это заявлениями о готовности к войне с «агрессивной» Россией. Конечно, денег на столь масштабные преобразования у ЕС нет. Последней надеждой могут стать немцы, которые всегда готовы раскошелиться на подобные инициативы», –  отмечает он.

    «Тем не менее Макрон понимает, что страны Южной и Восточной Европы, скорее всего, не поддержат его предложения. Именно поэтому он делает ставку на северных участников объединения. Время уговоров несогласных уже прошло, поскольку в Париже, Берлине и Брюсселе разразился нешуточный страх «потери» ЕС», – полагает собеседник.

    «У либеральных элит Европы появляется ощущение, что их пытаются вывести из обсуждения тем большой политики. Поэтому они будут бойкотировать решения, которые могут быть приняты на переговорах США и России. Но что это будет означать на практике – большой вопрос. Попытается ли Брюссель подстрекать Киев на продолжение конфликта с Москвой?» – акцентирует эксперт.

    «Могут звучать и более радикальные предложения, например, передать Украине ракеты Taurus или ввести на территорию республики французские и немецкие войска. Макрон наверняка будет предлагать экстравагантные меры, вполне возможно, что кто-то его поддержит. Однако далеко не факт, что саммит станет триумфом ЕС», – считает он.

    «Идея французского лидера может превратиться в подтверждение заката правящих кругов Европы. Уже сейчас разрыв между Брюсселем и Вашингтоном очевиден. В Евросоюзе надеются, что эта ситуация носит краткосрочный характер. Однако скоро раскол перебросится и внутрь ЕС. Объединение разделится на «либералов», собирающихся вокруг Берлина, и «правых», которые будут набирать силу на востоке», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен созвать лидеров ЕС на экстренный саммит в Париже. По словам польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, на мероприятии ожидается «очень серьезное обсуждение» проблем, создаваемых действующим лидером США Дональдом Трампом, пишет Politico.

    По его словам, новая администрация Штатов проводит «разведку боем», то есть оказывает на оппонентов давление и оценивает их реакцию. «Нам необходимо ответить на это», – подчеркнул глава дипведомства. Как сообщает издание The Telegraph, британский премьер Кир Страмер также готов принять участие в саммите.

    В последнее время отношения США и ЕС заметно обострились. Апогеем имеющихся противоречий стала речь вице-президента Штатов Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции. По его оценке, основные угрозы Европе исходят не от Китая или России, а изнутри объединения. В частности, главной опасностью Старого Света он назвал отход от ключевых ценностей.

    Вэнс обратил внимание на отмену итогов выборов в Румынии и предупредил об угрозе аналогичных событий в Германии. Таким образом он усомнился в свободном характере волеизъявления европейского населения и призвал политиков прислушиваться к мнению собственных граждан. «Если вы боитесь ваших избирателей, США вам не поможет», – заявил он.

    Кроме того, у ЕС вызывает опасения активизация диалога Москвы и Вашингтона. В пятницу состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Штатов Марка Рубио. Стороны обозначили настрой на взаимодействие по актуальной международной повестке, в частности, по урегулированию конфликта на Украине и ситуации в Палестине.

    Беседа стала развитием диалога Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося в среду. Американский лидер в соцсети Truth Social назвал разговор «продуктивным». «Мы договорились о тесном сотрудничестве, которое будет включать визиты в наши страны», – отметил он. Президент США также напомнил о совместной борьбе двух стран в период Второй мировой войны.

    Французское издание Chellenges сообщало, что рост российско-американских контактов может грозить навязыванием ЕС и Украине «шаткого решения» противоречий, которое будет «чревато угрозами в будущем». «Европейцы в шоке» от «запутанной» политики Трампа, подчеркивает газета, делая вывод, что Евросоюзу придется «обеспечить себе средства» для дальнейшего оказания влияния на геополитическую ситуацию в мире.

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    16 февраля 2025, 16:46 • Новости дня
    Вайдель выступила за восстановление отношений с Россией
    Вайдель выступила за восстановление отношений с Россией
    @ Szilard Koszticsak/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о важности восстановления экономических связей Германии с Россией, подчеркнув необходимость отмены санкционной политики для улучшения экономической ситуации.

    Она заявила о необходимости отмены санкционной политики, которая, по ее мнению, вредит в первую очередь самой Германии, передает RT со ссылкой на Bild

    Вайдель отметила, что Германия еще два года назад получала дешевый природный газ из России через «Северный поток», а сейчас сталкивается с самыми высокими ценами на энергоносители в мире. Она подчеркнула, что из-за этого немецкая экономика стала неконкурентоспособной и призвала к пересмотру текущей политики.

    Политик также обратила внимание на подход президента США, который, по ее словам, не критикует Россию и ведет серьезную политику. Вайдель считает, что всем сторонам необходимо сесть за стол переговоров для поиска решений.

    В январе Вайдель заявила о намерении возобновить эксплуатацию «Северного потока» в случае победы на досрочных выборах.

    В субботу стало известно, что Вайдель в течение нескольких лет встречалась с бывшим послом Китая в Германии У Кэнем, эти встречи не были указаны в официальном расписании и оставались секретом. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что главные угрозы для Европы исходят изнутри, а не от России или Китая.

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