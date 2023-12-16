Мигрант перелез через забор на закрытой границе России с Финляндией

Helsingin Sanomat: Мигрант впервые проник из России в Финляндию через забор на закрытой границе

Tекст: Вера Басилая

Пограничная охрана Финляндии сообщила, что мигрант попросил политического убежища в стране. Подчеркивается, что высота заграждений на границе составляет не менее двух метров, передает Ura.ru.

Глава пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии Киммо Гронофф, первый случай, когда кто-то перелез через забор на восточной границе страны. По его словам, ранее никто не пытался таким образом проникнуть на территорию Финляндии.

Напомним, финские власти приняли решение снова закрыть все пункты пропуска на границе с Россией в пятницу.