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Эстония решила построить 150 бункеров вдоль границы с Россией
Власти Эстонии планируют построить до 150 бункеров вблизи границы с Россией в рамках развития инфраструктуры Балтийского оборонительного пояса.
Эстония построит у российской границы до 150 бункеров, пишет ERR со ссылкой на министра обороны Мартина Херема.
«Около 100 из них будут находиться на государственной земле, порядка 50 – на муниципальной или частной земле», – заявил Херем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Эстония приступила к строительству первой партии из пяти бункеров.
Силы обороны Эстонии совместно с Государственным центром оборонных инвестиций начали строительство оборонительных сооружений в юго-восточной части страны.
Литва объявила о совместном строительстве оборонной линии с Латвией и Эстонией вдоль рубежей с Россией и Белоруссией.