  • Новость часаВенгрия объявила о высылке задержанных с крупной партией денег семерых украинцев
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Фальшивка «Моссада» заразила социальные сети
    США впервые массово применили ИИ в войне с Ираном
    American Conservative назвал пять причин для Киева отказаться от Донбасса
    Безруков возглавил МХАТ имени Горького
    Венгрия раскрыла причины задержания украинских инкассаторов с деньгами
    Орбан объявил о прекращении транзита на Украину дизельного топлива
    Юшков: Индия нарастила закупки российской нефти независимо от воли США
    Опровергнуто превосходство США и Израиля в небе над Ираном
    Министр обороны Финляндии подтвердил планы снять запрет на ввоз ЯО
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Баллы за убийство не повысят боевую эффективность ВСУ

    План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.

    3 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Кто последний в очереди в «ядерный клуб»

    О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.

    4 комментария
    6 марта 2026, 14:46 • Новости дня

    Греция решила перебазировать Patriot для «защиты Болгарии от Ирана»

    Греция решила перебазировать Patriot для «защиты Болгарии от Ирана»
    @ ROBERT GHEMENT/EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Греция перебросит на север своей территории батарею ПВО Patriot и два истребителя F-16 для помощи в защите Болгарии от баллистических ракет Ирана, заявил министр национальной обороны Греции Никос Дендиас после телефонного разговора с главой Минобороны Болгарии Атанасом Запряновым.

    Греция перебросит батарею ПВО Patriot и два истребителя F-16 на север своей территории для поддержки Болгарии, передает ТАСС.

    Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас заявил, что решение принято после телефонных переговоров с главой Минобороны Болгарии Атанасом Запряновым. Он сообщил, что контактировал с болгарским коллегой 5 и 6 марта и пообещал оказать всю возможную помощь в противобаллистической защите Болгарии от возможных угроз со стороны Ирана.

    Дендиас уточнил, что в ближайшие несколько часов батарея Patriot будет переброшена на север Греции для защиты значительной части территории Болгарии. Кроме того, пара истребителей F-16 направляется на аэродром в этом же регионе для дополнительного воздушного прикрытия страны. Для координации действий в Софию направляются два высокопоставленных офицера ВВС Греции, которые будут работать в оперативном центре вооруженных сил Болгарии.

    Министр отдельно подчеркнул, что действия производятся исключительно по просьбе Болгарии, являющейся членом НАТО и ЕС, и не ослабляют способность Греции к собственной противобаллистической защите. На следующей неделе Дендиас намерен посетить Софию по приглашению болгарского коллеги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, испанский фрегат Cristobal Colon отправится на Кипр совместно с французскими и греческими кораблями.

    4 марта 2026, 03:18 • Новости дня
    В Средиземном море загорелся российский СПГ-танкер «Арктический Метагаз»
    В Средиземном море загорелся российский СПГ-танкер «Арктический Метагаз»
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В Средиземном море произошел пожар на российском СПГ-танкере «Арктический Метагаз», который находится под санкциями США и Британии.

    Информация о пожаре на российском газовозе «Арктический Метагаз» (Arctic Metagaz) в Средиземном море опубликована агентством Reuters.

    Судно предназначено для перевозки сжиженного природного газа. По данным агентства, в последний раз оно передавало координаты 2 марта, когда находилось у берегов Мальты. Один из источников заявил, что танкер мог быть атакован беспилотником, однако доказательств этому не предоставил.

    Reuters отмечает, что танкер находится под санкциями США и Британии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенатский комитет по иностранным делам в Конгрессе США одобрил законопроект о санкциях против танкеров, якобы связанных с так называемым теневым флотом России.

    Объем экспорта сжиженного природного газа из США в 2025 году достиг 156 млрд кубометров, при этом основным рынком сбыта осталась Европа.

    Комментарии (22)
    4 марта 2026, 10:21 • Новости дня
    TWZ: Россия начала применять против Украины новую крылатую ракету «Изделие-30»
    TWZ: Россия начала применять против Украины новую крылатую ракету «Изделие-30»
    @ ГУР министерства обороны Украины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные начали использовать новую крылатую ракету воздушного базирования, созданную на основе противокорабельного боеприпаса Х-35, сообщают американские СМИ.

    Анализ обломков подтвердил использование нового боеприпаса, пишет The War Zone.

    Ракета служит экономичной альтернативой имеющимся стратегическим вооружениям и лучше подходит для выполнения текущих боевых задач.

    Боеприпас оснащен складными крыльями размахом около трех метров и боевой частью весом примерно 800 килограммов. Он приводится в движение компактным турбореактивным двигателем, обеспечивающим крейсерскую скорость 720 километров в час. Дальность полета составляет не менее 1,5 тыс. километров.

    Эксперты отмечают конструктивное сходство новинки с противокорабельной ракетой Х-35 разработки КБ «Звезда». Некоторые компоненты, включая детали пневматической системы, идентичны используемым в авиационной версии Х-35У.

    Аналитики полагают, что снаряд создан как более простое дополнение к ракетам Х-101 и Х-555, которые несут бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.

    «Изделие-30 вполне могло быть разработано как более дешевое дополнение к более крупным российским крылатым ракетам воздушного базирования», – заявил старший научный сотрудник IISS Дуглас Барри.

    Это позволяет российской авиации использовать полный потенциал полезной нагрузки бомбардировщиков.

    Ранее сообщалось, что «Изделие 30» обладает дальностью полета не менее 1,5 тыс. километров. Западные эксперты связывали падение эффективности украинской ПВО с применением Россией новых модификаций боеприпасов. Военные ВСУ ранее находили обломки экспериментальных реактивных аппаратов схемы «летающее крыло».

    Комментарии (12)
    6 марта 2026, 14:50 • Видео
    Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

    Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 18:25 • Новости дня
    Военные США рассказали про уязвимость американских ПВО перед иранскими Shahed
    Военные США рассказали про уязвимость американских ПВО перед иранскими Shahed
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные на брифинге в Капитолии указали на серьезные трудности при перехвате иранских беспилотников Shahed из-за особенностей их полета.

    Системы противовоздушной обороны США не способны перехватить все иранские ударные дроны Shahed, передает CNN. Об этом военные сообщили законодателям на закрытом брифинге в Капитолии. Представители администрации Трампа подчеркнули, что иранские беспилотники представляют значительную угрозу.

    Министр войны США Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн признали, что Shahed оказались опаснее, чем ожидали в Пентагоне. Причиной названы их малозаметность, низкий полет и небольшая скорость.

    Во вторник прошел брифинг для членов конгресса. Законодатели задали множество вопросов Пентагону и ЦРУ относительно целей и перспектив операции США против Ирана.

    Лидер меньшинства в сенате Чак Шумер после брифинга выразил мнение, что страна рискует вновь оказаться втянутой в затяжной конфликт на Ближнем Востоке. По его словам, при этом отсутствует реальная угроза национальной безопасности США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные впервые задействовали дроны-камикадзе LUCAS, разработанные по образцу иранского Shahed-136, в боевых действиях на Ближнем Востоке.

    Ранее иранские военные нанесли удар ракетами Qadr и Talaiyeh по эсминцу США в Индийском океане. Эти удары повредили системы связи и радиолокации на семи американских базах в странах региона.

    А советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер заявил, что Тегеран больше не собирается вести переговоры с США и готов продолжать военные действия столько, сколько потребуется.


    Комментарии (7)
    4 марта 2026, 14:42 • Новости дня
    США запустили МБР Minuteman III

    США провели испытательный запуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

    США запустили МБР Minuteman III
    @ Staff Sgt. Joshua LeRoi/U.S. Space Force/dvidshub.net

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США в среду провели плановый испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, он не связан с текущими мировыми событиями, говорится в обнародованном заявлении Командования глобального удара ВВС США.

    Плановый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III был осуществлен с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что ракета не имела боевого оснащения и была оборудована двумя испытательными возвращаемыми аппаратами.

    Командир 576-й испытательной эскадрильи подполковник Кэрри Рэй заявила: «Постоянная проверка различных профилей миссий позволяет улучшать характеристики всего парка межконтинентальных баллистических ракет и обеспечивать максимальную готовность наземной составляющей ядерной триады США».

    В ходе испытания два возвращаемых аппарата преодолели тысячи километров и достигли заранее определенной цели на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах. Полученные результаты будут использоваться для оценки точности и надежности системы Minuteman III, а также для дальнейшего совершенствования американских стратегических сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме пообещали начать диалог с Россией о новом договоре, который должен заменить ДСНВ. Дональд Трамп заявил, что США готовы обсуждать вопросы по ДСНВ с Москвой. Эксперт-американист отметил, что Вашингтон до сих пор не определился с позицией по будущему стратегических соглашений.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 21:21 • Новости дня
    Telegraph: Иран пытается превратить Ормузский пролив в «морской Вьетнам» для США
    Telegraph: Иран пытается превратить Ормузский пролив в «морской Вьетнам» для США
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Тегеран стремится втянуть Вашингтон в затяжное противостояние в Ормузском проливе, превратив ключевой мировой нефтяной маршрут в «морской Вьетнам» для США.

    Как пишет британская The Telegraph, план Ирана может поставить США перед сложным выбором между риском военной эскалации и угрозой глобального энергетического кризиса. Иранские власти заявили о «полном контроле» над Ормузским проливом – одним из важнейших морских путей мира, через который проходит около пятой части глобальных поставок нефти и газа.

    Представители иранского Корпуса стражей исламской революции пригрозили атаковать любые суда, которые попытаются пересечь акваторию. По данным западных СМИ, на фоне угроз страховые компании резко повысили стоимость страхования морских перевозок или вовсе отказались страховать рейсы через пролив. В результате поток нефтяных танкеров через Ормуз сократился примерно на 90%.

    Сейчас Вашингтон рассматривает возможность предоставления государственныx страховых гарантий для торговых судов и отправки кораблей Военно-морские силы США для сопровождения танкеров. Однако, как отмечают эксперты, именно такого шага может добиваться Тегеран. По мнению специалистов, Иран пытается втянуть США в длительную и затратную военно-морскую операцию. Эксперт из Университет Санкт-Галлена Андреас Бем считает, что даже единичное попадание по американскому кораблю может стать серьезным политическим ударом по Вашингтону.

    Несмотря на значительные потери иранского флота в результате ударов США и Израиля, у Тегерана остаются инструменты давления. Среди них – подводные лодки, береговые ракетные комплексы и беспилотники, а также поддержка союзных группировок на Ближнем Востоке, включая движение хуситов в Йемене. Эксперты считают, что стратегия Ирана заключается в том, чтобы превратить конфликт в изматывающую кампанию, способную подорвать поддержку войны внутри США.

    При этом даже локальная зона напряженности вокруг Ормузского пролива серьезно бьет по мировой экономике. На фоне кризиса цена нефти уже выросла выше 80 долларов за баррель. Аналитики предупреждают, что дальнейшие перебои с поставками через Ормуз способны ускорить дальнейший цен на топливо и энергоресурсы по всему миру.

    Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что финансовые потери мировой экономики при закрытии Ормузского пролива на один день составляют порядка семи млрд долларов.

    Комментарии (3)
    5 марта 2026, 16:22 • Новости дня
    СК возбудил дело против бывшего замглавы Минобороны Цаликова

    Бывшему замглавы Минобороны Цаликову предъявили обвинения по 16 эпизодам

    СК возбудил дело против бывшего замглавы Минобороны Цаликова
    @ Алексей Майшев/POOL/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывшему первому заместителю министра обороны Руслану Цаликову предъявили обвинения по нескольким эпизодам, включая создание преступного сообщества и крупные хищения в 2017–2024 годах, сообщили в СК России.

    В отношении бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в создании преступного сообщества. В Следственном комитете заявили РИА «Новости», что участники сообщества с 2017 по 2024 год совершили хищения бюджетных средств, их легализацию и взяточничество. Цаликов задержан, сейчас рассматривается вопрос о мере пресечения.

    «Цаликову предъявлено обвинение по части 3 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения), 12 эпизодам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата), частью 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и по двум эпизодам преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки)», – заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    Руслан Цаликов родился 31 июля 1956 года в Орджоникидзе, ныне Владикавказ. Работал в системе МЧС России, где прошел путь до первого заместителя министра. В 2012 году перешел в Министерство обороны РФ, а с 2015 по июнь 2024 года занимал должность первого заместителя министра обороны. Награжден рядом государственных наград, в том числе является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». С сентября 2024 года – депутат Верховного Хурала Республики Тыва.

    Ранее Цаликов дал показания против другого экс-замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате и выводе миллиардов рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Цаликова освободили от должности заместителя министра обороны указом президента России 17 июня 2024 года.


    Комментарии (27)
    5 марта 2026, 18:20 • Новости дня
    В ЕС впервые признали опасность нелегального ввоза оружия с Украины

    Полянский сообщил о признании ЕС опасности проникновения оружия с Украины

    В ЕС впервые признали опасность нелегального ввоза оружия с Украины
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия в рабочем документе впервые признала опасность обратного нелегального трафика оружия с Украины в страны Европы.

    Европейская комиссия признала риск нелегального ввоза оружия с Украины в страны Евросоюза. На заседании Постоянного совета ОБСЕ постпред России Дмитрий Полянский заявил, что эксперты ЕС в рабочем документе к новой директиве по борьбе с незаконным трафиком оружия указали на возможность появления миллионов единиц нелегального огнестрельного оружия, сообщает ТАСС.

    Полянский подчеркнул, что Россия неоднократно предупреждала о том, что оружие, поставляемое на Украину, может быть разворовано и в итоге использоваться против европейцев. Дипломат заявил: «Сколько раз мы предупреждали о том, что поставляемое на Украину оружие разворовывается при прямом попустительстве нынешней власти и скоро начнет стрелять в самих европейцев? Этой проблемой наконец-то озаботилась Еврокомиссия».

    По информации Еврокомиссии, с 2022 года количество преступлений с применением огнестрельного оружия на Украине увеличилось на 5000%. Полянский напомнил, что закупка вооружения для Киева финансируется за счет европейских налогоплательщиков.

    Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что на Украине украдено почти полмиллиона единиц оружия.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова также отмечала, что западное оружие с Украины уже попало на черные рынки и это грозит Европе катастрофическими последствиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.


    Комментарии (3)
    5 марта 2026, 17:05 • Новости дня
    Эксперты назвали инцидент с дронами в Нахичевани возможной провокацией против Ирана

    Политолог Лукьянов: Баку может усилить военное присутствие в Нахичевани после инцидента с БПЛА

    Эксперты назвали инцидент с дронами в Нахичевани возможной провокацией против Ирана
    @ Chen Junfengmulatuofu/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Удар дронов по Нахичевани может оказаться как случайностью на фоне масштабной эскалации, так и целенаправленной провокацией. Однако Азербайджан, равно как и Турция, постараются избежать вовлечения в конфликт, действуя максимально сдержанно. Также в качестве ответной меры Баку может усилить военное присутствие в Нахичевани. Такое развитие событий допустили в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политологи Федор Лукьянов и Тимофей Бордачев.

    «Когда начинается крупная акция с элементами авантюризма, расползание насилия и боевых действий практически неизбежно», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай». Он отметил, что Иран – исходя из соотношения сил – не может одержать победу в конфликте военным путем.

    «Единственный выход в такой ситуации – это создание нетерпимого хаоса вокруг: в том числе в Персидском Ормузском проливах, – чтобы цена этой дестабилизации ударила по атакующим, прежде всего США и их союзникам. Чем больше вокруг инцидентов, тем выше градус», – добавил собеседник.

    Вместе с тем, судить о том, была ли это намеренная атака Ирана по Азербайджану или это случайность, не представляется возможным, заметил Лукьянов. «Ответит ли Баку? Влезать в конфликт активным образом – чрезвычайно рискованно», – рассуждает политолог. Впрочем, он допускает, что азербайджанская сторона использует произошедшее в своих интересах.

    «Например, власти республики могут усилить присутствие ВС Азербайджана в регионе, – предположил эксперт. – Переброска возможна сухопутным маршрутом через территорию Армении. Пойдет ли на это Баку, и последует ли ответ Еревана в таком случае?».

    Схожей точки зрения придерживается Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай». По его мнению, падение дронов может быть случайностью. «Когда присутствует такая военная сумятица, иногда происходят такого рода инциденты», – отметил он. В то же время, можно допустить, что произошедшее – провокация, добавил собеседник. «Я не стал бы полностью исключать ни того, ни другого», – сказал политолог.

    Также Бордачев усомнился в том, что Азербайджан будет предпринимать резкие шаги в отношении Ирана. По его мнению, Баку постарается вести себя максимально сдержано, равно как и Турция – чтобы избежать вероятности быть втянутыми в конфликт.

    «Американцы то уйдут, Израиль тоже неизвестно, насколько жилец в долгосрочной перспективе, а тюркам с персами еще жить бок о бок», – указал Бордачев в своем Telegram-канале.

    Военный эксперт Владислав Шурыгин, в свою очередь, полагает, что удар БПЛА – спецоперация американцев по втягиванию в противостояние с Ираном Азербайджана. По его мнению, цель – блокировать Исламскую республику со стороны Каспия. «С большой долей вероятности для атаки могли быть использованы геранеподобные дроны, запущенные из акватории Черного моря. Впрочем, для запуска могла также использоваться территория Армении, где сегодня находятся мощные резидентуры Израиля и США», – отметил он в своем Telegram-канале.

    Ранее в четверг в Азербайджане сообщили о падении дронов, запущенных с территории Ирана. Как уточнили в азербайджанском МИД, один из БПЛА упал на здание терминала международного аэропорта, второй – рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки зданию аэропорта был нанесен ущерб, а двое гражданских лиц получили ранения.

    В министерство иностранных дел был вызван чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу, чтобы выразить протест и вручить соответствующую ноту, сообщили в ведомстве. «Мы требуем от Исламской республики Иран в кратчайшие сроки прояснить инцидент, дать объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения подобных случаев в будущем. Азербайджанская сторона оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры», – говорится в заявлении МИД.

    В минобороны республики подчеркнули, что инцидент не останется без ответа. «Министерство обороны готовит необходимые ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета нашей страны, обеспечения безопасности гражданского населения и гражданской инфраструктуры», – отметили в ведомстве.

    Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту удара беспилотниками. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что расценивает удар как теракт против республики. По его мнению, целью были гражданские объекты.

    «Официальные лица Ирана должны дать разъяснения, принести извинения азербайджанской стороне», – сказал политик, выступая на заседании совета безопасности. Вооруженным силам Азербайджана поручили подготовить и осуществить ответные меры после атаки Ирана на Нахичевань, подчеркнул Алиев. Он также добавил, что республика не собирается принимать участие в операциях против Ирана.

    В свою очередь генштаб ВС Ирана отверг обвинения в запуске дронов. «Исламская республика, уважая суверенитет всех соседних государств, в особенности братских мусульманских стран, отрицает запуск БПЛА в сторону Азербайджана», – говорится в заявлении, его цитирует РИА «Новости». По версии Тегерана, атаку совершил Израиль, чтобы испортить отношения между исламскими государствами.

    Накануне минобороны Турции сообщило, что силы ПВО НАТО перехватили летевшую по баллистической траектории ракету, которая была запущена из Ирана. Она направлялась в сторону республики после пересечения воздушного пространства Ирака и Сирии. Обломки боеприпасов упали в районе Дертиол провинции Хатай. Анкара заявила о готовности к ответным действиям.

    «Наша решимость и возможности по обеспечению безопасности нашей страны и нашего любимого народа находятся на самом высоком уровне. Все необходимые меры по защите нашей территории и воздушного пространства будут предприняты без колебаний. На любые враждебные действия будет дан ответ в рамках международного права», – подчеркнул глава управления по коммуникациям администрации турецкого президента Бурханеттин Дуран.

    По данным The New York Times, целью выпущенной баллистической ракеты была военная база Инджирлик, где размещен «значительный контингент» ВВС США. Тегеран тоже отверг обвинения. Вооруженные силы Ирана уважают суверенитет Турции и не запускали ракет по ее территории, сказано в заявлении военнослужащих, которое приводит канал AsharQ.

    Напомним, совместная агрессия США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Целью операции, как заявляют в Вашингтоне, стало не только недопущение развития иранской ядерной программы, но и смена режима. Дональд Трамп обратился к иранским силовикам с призывом сложить оружие, а гражданам предложил выйти на улицы и «сбросить иго тирании».

    В результате ударов погибли сотни человек, включая значительную часть руководства Исламской республики, включая верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, министра обороны и командующего Корпусом стражей исламской революции. В ответ Тегеран ударил ракетами и беспилотниками по американским военным базам на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 17:46 • Новости дня
    ОБСЕ проигнорировала планы по ядерному оружию для Киева

    ОБСЕ проигнорировала сообщения о планах по ядерному оружию для Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участники Форума ОБСЕ не отреагировали на данные о возможной передаче Киеву ядерного оружия Лондоном и Парижем, прозвучавшие на заседании, заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    Участники Форума ОБСЕ проигнорировали информацию российской Службы внешней разведки о предполагаемых планах Британии и Франции по передаче Киеву ядерного оружия, сообщила РИА «Новости» глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    По ее словам, на прошлом пленарном заседании российская сторона предоставила соответствующие данные, предупреждая об угрозах изменения безъядерного статуса Украины.

    Жданова напомнила о недавнем интервью Владимира Зеленского Sky News, где украинский лидер заявил, что не прочь получить оружие массового уничтожения для борьбы против России. По мнению дипломата, это заявление саморазоблачает киевские власти и западных покровителей, поскольку подтверждает их стремления нарушить действующие ограничения.

    «Здесь, на ФСОБ, наше заявление не захотели принять всерьез. А как теперь быть с признанием Зеленского? Он не ведает, что говорит? Или не ведает, что творит? Любой ответ явно не в пользу подопечного западных кураторов. Он говорит и делает ровно то, что ему сказано», – заявила Жданова на 1129-м заседании форума в среду. Она подчеркнула, что игнорирование этих фактов ставит под сомнение искренность западных участников в вопросах безопасности.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал намерения передать ядерное оружие Киеву нарушением международного права. А зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что Россия может нанести удары по странам, решившим передать ядерное оружие на Украину.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что любые шаги по содействию созданию военного ядерного потенциала на Украине будут считаться прямой угрозой безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 февраля Служба внешней разведки России сообщила о планах Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.


    Комментарии (2)
    4 марта 2026, 03:59 • Новости дня
    Силы ПВО Ирана сбили американский истребитель F-15

    Tекст: Денис Тельманов

    Иранские системы противовоздушной обороны уничтожили американский F-15, информация поступила от местного агентства без уточнения деталей происшествия.

    Иранские системы ПВО сбили американский истребитель F-15, передает Tasnim, ссылаясь на осведомленный источник.

    «Еще один американский истребитель F-15 был сбит системой ПВО армии Ирана», – говорится в сообщении.

    Других подробностей, включая место и обстоятельства произошедшего, не приводится.

    Отмечается, что официальных комментариев от властей Ирана или США на момент публикации не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Ирана сбили американский ударный разведывательный беспилотник Reaper на юге страны.

    В районе иракской базы Виктория был поражен американский самолет Palm Jet, а взлетно-посадочная полоса аэродрома выведена из строя.

    Три американских истребителя F-15E были потеряны над Кувейтом из-за дружественного огня, Кувейт признал вину за этот инцидент.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 21:10 • Новости дня
    Украинский солдат сравнил обращение в плену и в ВСУ

    Пленный ВСУ: ВС России обращаются с нами лучше, чем инструкторы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский военный заявил, что российские бойцы обращаются с пленными лучше, чем сержанты и инструкторы в украинских учебных центрах.

    Российские военные относятся к украинским пленным лучше, чем сержанты и инструкторы в украинских учебных центрах, заявил пленный из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владимир Охрименко. По его словам, после пленения на краснолиманском направлении бойцы группировки «Запад» выдали им одежду, пищу, воду и сигареты, передает ТАСС.

    Охрименко подчеркнул: «В плену одели, кормят, поят, сигареты дают. Относятся хорошо, лучше, чем наши сержанты и эти инструкторы. Если есть возможность, идите в СЗЧ (самовольное оставление части). Если уже на позиции, бросайте оружие и сдавайтесь. Не обижают».

    Он отметил, что сдался в плен добровольно вместе с сослуживцем. По словам Охрименко, когда они приняли решение сдаться, другие украинские военнослужащие попытались уничтожить их с помощью FPV-дронов.

    Ранее другой украинский военнопленный заявил, что подразделения ВСУ с помощью дронов уничтожают своих бойцов, решивших сдаться российским военным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские десантные подразделения потеряли статус элитных из-за набора неподготовленных новобранцев с плохим здоровьем. До этого Владимир Зеленский признал падение боевого духа и усталость в рядах ВСУ.


    Комментарии (2)
    5 марта 2026, 06:40 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как полицейские Сумской области стали «добровольцами» ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» ВС России в Сумской области узнали, как ВСУ пополняют истощенные ряды вояк – на этот раз очередь дошла до сотрудников МВД, из которых формируют «добровольцев» на фронт.

    «В Сумской области полицейских начали массово переводить в 35 отдельный полк НГУ. «Добровольцам» обещают различные должности в артиллерийских подразделениях нацгвардии, в частности в батарее «Арес», остальных направят в батальоны, участвующие в штурмовых действиях», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, на этом направлении фронта бойцы за сутки силами армейской авиации, ВКС России и операторами ударных БпЛА ударили по скоплениям живой силы ВСУ и техники в районах Катериновки, Хотени, Мирополья, Никольского и села Новая Сечь.

    Штурмовики продвинулись в Сумском районе на восьми участках, в Глуховском на двух, за сутки общее продвижение составило до 250 м.

    На Харьковском направлении ВКС России нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Весёлого, Терновой, Колодезного, Верхней Писаревки, Песчаного и Пролетарского. На Волчанском направлении идут ожесточенные бои в Волчанских Хуторах, где штурмовики зачистили несколько домовладений.

    На Липцовском направлении штурмовые группы продвинулись на трех участках до 250 метров в лесном массиве в направлении села Весёлое. На Великобурлукском направлении штурмовики продолжают зачищать лесные массивы.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 100 в Харьковской области)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военный эксперт сообщил о гуманитарной катастрофе в Константиновке ДНР. Подполье узнало, что юго-восток Украины стал считать себя «оккупированным Киевом». Обезглавленные тела солдат ВСУ нашли в подвалах под Харьковом.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 20:29 • Новости дня
    Эксперт: Преемник аятоллы Хаменеи попадет под прицел Израиля и США

    Политолог Ципис: США и Израиль попытаются ликвидировать нового верховного лидера Ирана

    Эксперт: Преемник аятоллы Хаменеи попадет под прицел Израиля и США
    @ Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Моджтаба Хаменеи в случае назначения новым верховным лидером Ирана будет проводить курс погибшего отца и не отступит от идеи обретения ядерного оружия, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. По его мнению, следующий месяц станет для Тегерана решающим. В среду в Иране запустили процесс выбора нового верховного лидера.

    «Если новым верховным лидером Ирана станет Моджтаба Хаменеи, то возможны два варианта развития событий. Он либо помирится с США, либо продолжит радикальный курс своего отца, что более вероятно, поскольку Вашингтон и Тель-Авив непременно захотят его ликвидировать. От идеи приобретения ядерного оружия он не откажется», – считает Саймон Ципис.

    По словам эксперта, следующий месяц окажется решающим. «Иран либо будет вынужден капитулировать, либо продержится несколько недель до того момента, когда американской военно-морской группе придется покинуть Персидский залив», – уточнил Ципис. По его мнению, когда президент США Дональд Трамп говорил, что операция против Ирана продлится не более 28 дней, он имел в виду, что у американцев к этому времени иссякнут боеприпасы.

    «Впрочем, возможно, США решатся высадить десант на территорию Ирана», – добавил спикер, напомнив, что французский авианосец «Шарль де Голль» также направляется в восточную часть Средиземного моря. «То есть Франция вступит в эту войну», – допустил Ципис.

    В среду в Иране запустили процесс выбора нового верховного лидера. Окончательное решение о преемнике Али Хаменеи объявит секретариат Совета экспертов. Этот консультативный орган отвечает за назначение высшего руководителя государства. В его состав входят 88 богословов-правоведов, которых избирают на восемь лет.

    Ранее стало известно, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, стал наиболее вероятным кандидатом в преемники власти. Об этом сообщила газета The New York Times. По информации источников издания, некоторые члены Совета экспертов выразили опасения, что это сделает его мишенью для ударов США и Израиля.

    Примечательно, что на фоне сообщений в прессе министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил, что любой новый лидер Исламской республики станет «целью для ликвидации». Кац поручил Армии обороны Израиля «подготовиться и действовать всеми средствами для выполнения этой миссии».

    Трамп накануне отмечал, что худшим развитием событий в Иране станет приход к власти сторонников действующего политического режима. «Наверное, худший сценарий будет таким: мы сделали это (провели военную операцию в Иране), а потом придет кто-то такой же плохой, как и предыдущий... Такое может случиться. Мы этого не хотим», – сказал американский лидер.

    Моджтаба Хосейни Хаменеи родился 8 сентября 1969 года в иранском Мешхеде – одном из главных священных городов для мусульман-шиитов. Он является вторым сыном аятоллы Али Хаменеи и его жены Мансуры Ходжасте Багерзаде (оба убиты в результате нападения США и Израиля на Иран 28 февраля 2026 года).

    Несмотря на то, что Хаменеи не занимал ранее официальных государственных должностей, западные СМИ нередко характеризовали его как одну из наиболее влиятельных фигур в иранской политической системе. Ему приписывают значительное влияние на структуры безопасности, включая Корпус стражей исламской революции (КСИР) и добровольческие силы «Басидж».

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 03:34 • Новости дня
    США сообщили о 2 тыс. новых ударах по Ирану и уничтожении 17 кораблей

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские военные заявили об уничтожении двух тысяч иранских целей, включая семнадцать кораблей и подводную лодку, а также сотни пусковых установок.

    США продолжают наносить круглосуточные удары по Ирану, заявил глава Центрального командования генерал Брэдли Купер, передает РИА «Новости».

    В опубликованном видеообращении Купер отметил: «Мы продолжаем круглосуточные удары по Ирану – от морского дна до космоса и киберпространства».

    По его словам, в рамках операции уже поражены около двух тысяч целей, а ранее сообщалось о 1,7 тысячи.

    Глава CENTCOM также сообщил, что американские военные уничтожили семнадцать иранских военных кораблей, включая подводную лодку, в борту которой образовалась пробоина. Купер подчеркнул, что в данный момент в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе не осталось ни одного иранского судна.

    В ходе атаки, по утверждению Купера, были поражены сотни иранских пусковых ракетных установок, а также нанесен серьезный ущерб системам ПВО Ирана. В операциях задействованы американские бомбардировщики В-1, В-2 и В-52, которые наносили удары по объектам глубоко внутри Ирана, включая командные посты.

    США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, с 28 февраля. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Иран осуществляет удары по израильской территории и по военным объектам США на Ближнем Востоке.

    В результате одной из атак был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин осудил убийство Хаменеи, назвав его нарушением всех норм морали и международного права. МИД РФ призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские бомбардировщики B-2 были задействованы для ударов по объектам Корпуса стражей исламской революции в Иране.

    Израильские ВВС атаковали офис Совета экспертов в иранском городе Кум. Военные Израиля нанесли удары по исследовательскому центру Минзадехи.

    Пресс-служба КСИР заявила, что число погибших иранцев за четыре дня авиаударов США и Израиля превысило 700 человек, среди которых есть жертвы среди школьников и пациентов больниц.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 15:48 • Новости дня
    На Украине предложили давать мобилизованным время на оформление завещания

    На Украине предложили давать мобилизованным отсрочку для написания завещания

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский общественный деятель Сергей Притула выступил за предоставление мобилизованным короткой отсрочки для оформления завещания перед отправкой на фронт.

    Военкоматы на Украине должны предоставлять мобилизованным мужчинам хотя бы небольшую отсрочку для оформления завещания перед отправкой на фронт, заявил общественный деятель Сергей Притула в интервью украинскому изданию Liga.net, передает РИА «Новости».

    Притула отметил, что у многих мужчин, которых мобилизуют, есть семьи, дети и бизнес, и им требуется время на урегулирование дел, в том числе на написание и нотариальное заверение завещания. «Прошу прощения, написать завещание, нотариально его заверить для того, чтобы в случае, если ты погибнешь, твоя жена не бегала по каким-то инстанциям, чтобы ее там не футболили», – заявил он.

    Общественный деятель также подчеркнул, что со стороны государства было бы ошибкой ожидать большого рвения на фронте от людей, которых схватили на улице. По его мнению, предоставление такой отсрочки могло бы продемонстрировать мобилизованным уважение со стороны властей.

    Ранее посла Украины в Будапеште Федора Шандора вызвали в МИД Венгрии после сообщений о насильственной мобилизации закарпатских венгров.

    До этого житель Украины замаскировался под пожилую женщину, чтобы пересечь границу с Молдавией и избежать мобилизации. А в городе Иршава пьяный начальник военкомата пытался заставить строителей пройти мобилизацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский признал усталость среди военнослужащих ВСУ и указал на падение их боевого духа.

    Комментарии (0)
    Главное
    NYT: Иранская школа с детьми стала жертвой ошибки ВВС США в идентификации цели
    Дроны-камикадзе LUCAS сразу стали «незаменимыми» для США в войне против Ирана
    Треть погибших от ударов США и Израиля в Иране составили дети
    США запросили у Южной Кореи ракеты и комплексы Patriot для Ближнего Востока
    Генпрокуроры 22 штатов США подали в суд на Трампа из-за тарифов
    Британскому парламенту потребовался капитальный ремонт
    «Москвич» начал продажи новых кроссоверов М70 и М90

    Российские углеводороды вернулись в Индию с новой выгодой

    Дели вернул свой интерес к российской нефти после того, как США запрещали ее импорт. Сразу два танкера с нефтью из России сменили пункт назначения на Индию. Дели нужна помощь также с СПГ, который оказался заперт в Катаре. Сможет ли Россия заработать дополнительно на поставке своих углеводородов в Индию на фоне военного конфликта в Ближнем Востоке? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина попыталась превратить Средиземное море в Ормузский пролив

    В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе? Подробности

    Перейти в раздел

    Фальшивка «Моссада» заразила социальные сети

    В социальных сетях со ссылкой на израильские источники распространяется видео якобы самоубийства одного из ключевых иранских военачальников – бригадного генерала КСИР Исмаила Каани. Что это за человек, зачем создано это видео и почему перед нами с высокой вероятностью результат работы израильской разведки «Моссад»? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

      Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    • Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

      Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    • Усик – новый конкурент Зеленского

      Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Открытки на 8 Марта: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Международный женский день – один из тех праздников, когда внимание к деталям значит особенно много. Красивая открытка способна передать то тепло и искренность, которые порой сложно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для своих читателей готовые красивые открытки, которые можно скачать бесплатно и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В нашей подборке – ностальгические ретро-открытки СССР, а также трогательные современные картинки с весенними цветами.

    • Что подарить на 8 Марта 2026: лучшие идеи подарков жене, маме и начальнице – недорого и оригинально

      Международный женский день – пожалуй, самый трепетный весенний праздник, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но чем ближе 8 Марта, тем острее встает извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок запомнился, вызвал искреннюю улыбку и попал в самое сердце, важно учитывать не только бюджет, но и характер, возраст, увлечения женщины, а также степень вашей близости. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы: от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    Перейти в раздел

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации