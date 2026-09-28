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Летные испытания второго серийного МС-21 запланировали на октябрь
В следующем месяце планируется начать испытания второго серийного пассажирского самолета МС-21, к 2032 году ежегодно планируется выпускать 36 единиц такой техники, сообщил гендиректор филиала ПАО «Яковлев» – Иркутского авиационного завода (входит в ОАК госкорпорации Ростех) Андрей Сойнов.
Летные испытания второго серийного МС-21 начнутся в конце октября, а первый полет планируется ближе к середине осени, пояснил Сойнов, передает РИА «Новости».
Сейчас борт находится на летно-испытательной станции.
«Идет отработка систем пока на земле. И планируем ближе к октябрю самолет этот поднять в воздух», – отметил Сойнов.
После 2032 года Иркутский авиазавод планирует выйти на производство 36 самолетов МС-21 в год. Это произойдет после завершения поставок 90 бортов для компании «Аэрофлот». В 2029 году ожидается выпуск 14 самолетов, затем объемы будут расти.
В настоящее время предприятие прорабатывает возможность поставок самолетов в дружественные страны. По словам Сойнова, мощности завода полностью загружены до 2032 года, поэтому экспортные соглашения будут реализовываться за пределами этого срока. Четвертый самолет передадут на испытания в октябре, а к концу года четыре борта будут находиться на разных этапах сертификации.
Президент Владимир Путин присутствовал при заключении соглашения на передачу авиакомпании «Аэрофлот» 90 лайнеров МС-21.
В августе первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21 совершил свой первый полет.
Первый вице-премьер Денис Мантуров спрогнозировал завершение сертификационных испытаний МС-21 в следующем году.