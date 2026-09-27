Tекст: Алексей Дегтярёв

«Южнее кольца в данный момент противник выставил заградительные отряды, которые расстреливают собственных солдат и не дают покинуть линию боевого соприкосновения», – рассказал собеседник ТАСС.

Он добавил, что ВСУ также внутри котла минами забрасывают тыловые стороны своих позиций, чтобы военнослужащие ВСУ не имели возможности отойти.

Командир также отметил, что окруженная украинская группировка сейчас разделена на три части. К концу сентября потери противника составили около 1 тыс. человек. Пленные украинские военные сообщают, что командиры скрывают от них реальную обстановку на фронте.

Ранее украинское командование перебросило на харьковское направление элитные подразделения заградительных отрядов.

Офицеры ВСУ начали утаивать от личного состава истинное положение дел в резниковском котле.

Российские военные пресекли все попытки прорыва противника из окружения.