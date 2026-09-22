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Российский военный сбил сотню украинских дронов «Баба-Яга»
Боец «Центра» Художник уничтожил около 100 украинских тяжелых дронов «Баба-Яга»
Оператор беспилотных систем подразделения специальных операций группировки войск РФ «Центр» с позывным Художник рассказал, что за время специальной военной операции сбил около 100 тяжелых украинских беспилотников «Баба-Яга».
Оператор беспилотных систем подразделения специальных операций группировки войск РФ «Центр» с позывным Художник за время проведения специальной военной операции уничтожил порядка 100 украинских дронов «Баба-Яга», передает РИА «Новости».
«Сто точно сбил. Не больше, потому что как бы нет задачи такой, зачастую охочусь за дронами «Баба-Яга», – рассказал военнослужащий.
Основная цель расчетов заключается в поражении живой силы и техники противника. Однако при обнаружении тяжелых беспилотников бойцы стараются их ликвидировать для нарушения логистики ВСУ. Такие аппараты часто применяются для доставки боеприпасов и различных грузов.
«Баба-Яга» представляет собой переоборудованный сельскохозяйственный шестивинтовой гексакоптер. Диаметр дрона достигает двух метров, а грузоподъемность варьируется от 15 до 50 кг. Аппараты используются в основном в ночное время. Их уязвимым местом является аккумуляторный отсек, при попадании в который происходит возгорание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные под Харьковом лишили снабжения окруженные силы украинской армии из-за уничтожения более 200 тяжелых беспилотников. В районе «Волчанского котла» бойцы за три месяца сбили более 600 гексакоптеров «Баба-Яга». За август военнослужащие группировки «Север» уничтожили свыше 420 таких аппаратов на харьковском направлении.