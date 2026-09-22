Когда вы трудитесь ради блага сограждан – и получаете в ответ несправедливую ругань, трудно сохранять усердие и любовь к людям. Нужна какая-то внутренняя опора.0 комментариев
Белый дом сообщил о предстоящей встрече Трампа с Зеленским во вторник вечером
Президент США Дональд Трамп проведет встречу с Владимиром Зеленским во вторник вечером, следует из расписания Белого дома.
Американский лидер проведет двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским в 13:15 по местному времени (20:15 мск), передает РИА «Новости».
Кроме того, расписание Дональда Трампа включает подписание соглашения по Гренландии. В этом мероприятии, запланированном на 17:40 мск, примут участие премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен.
Позже, в 18:45 мск, президент США проведет встречу с премьер-министром Британии Энди Бернемом. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду на прогресс в урегулировании украинского конфликта по итогам переговоров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
В июле американский лидер провел встречу с главой киевского режима и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Перед этими переговорами украинская сторона официально подтвердила заинтересованность политика в поездке в Вашингтон.