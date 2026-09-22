Tекст: Ольга Иванова

Отечественные дипломаты не рассматривают европейскую структуру как участника процесса примирения, передает РИА «Новости».

«Руководство ОБСЕ пытается сохранить Организацию «на плаву» через подключение к украинскому урегулированию. Мы не видим какой-либо ее роли в этом», – сказал Владислав Масленников.

Представитель ведомства напомнил о негативном опыте взаимодействия с организацией. Москва учитывает поддержку саботажа Минских соглашений со стороны Киева, а также предвзятую работу специальной мониторинговой миссии в период с 2014 по 2022 год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский исключил участие организации в украинском урегулировании.

Днем ранее дипломат потребовал от структуры честной оценки ударов ВСУ по российским гражданским объектам.

В июне он назвал эту европейскую площадку инструментом гибридной войны Запада против Москвы.