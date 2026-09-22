Израиль построил три военные базы на юге Ливана

Tекст: Алексей Дегтярёв

«До эскалации в марте этого года израильская армия действовала на пяти укрепленных базах вблизи «голубой линии» и к северу от нее. В этом году мы обнаружили три новые укрепленные базы к северу от «голубой линии», – заявила Арделл, передает ТАСС.

По данным миротворцев, сейчас на юге Ливана находится около 30 израильских позиций.

Расширение военного присутствия стало ответом на действия ливанского движения «Хезболлах», последовавшие за операцией США и Израиля против Ирана. Укрепление позиций происходит на фоне подготовки к мирным переговорам между Ливаном и Израилем, восьмой раунд которых перенесен с сентября на октябрь.

В марте израильская армия закрепилась на нескольких контрольных точках в южной части Ливана.

В конце июля командование ЦАХАЛ обвинило шиитское движение в срыве договоренностей о прекращении огня.

В сентябре ливанские военные заявили о тысячах нарушений перемирия со стороны израильских войск.