Эрдоган назвал Израиль угрозой мировому порядку

Израильский эксперт: Операция ЦАХАЛ в Газе не добьется целей

Политолог Ципис: Нетаньяху ведет Израиль к международной изоляции

Tекст: Олег Исайченко

«Еще Голда Меир в 1973 году высказывалась о том, что Израиль не подчиняется ООН и не обязан следовать ее решениям. Сейчас израильские власти остро отреагировали на доклад международной организации о геноциде в секторе Газа, но при этом они не могут предпринять каких-либо мер», – отметил Саймон Ципис, эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

По его мнению, правительство Биньямина Нетаньяху не могло рассчитывать на другую оценку действий ЦАХАЛ в анклаве. В этой связи собеседник напомнил решение арабских стран добиваться заморозки членства Израиля в ООН. Следующим шагом на международной арене станет признание в конце сентября рядом европейских стран палестинского государства, указал аналитик.

«Таким образом, Израиль движется к изоляции и может превратиться в своеобразную Северную Корею. При этом израильское правительство ничего не делает, чтобы смягчить ситуацию, а лишь наносит еще больший ущерб стране», – считает собеседник. Он напомнил, что до сих пор «спасителем» и союзником Тель-Авива оставались США. Однако после удара ЦАХАЛ по Катару отношения Дональда Трампа и Нетаньяху испортились.

Доклад ООН не изменит позицию Вашингтона. «Глава Белого дома, как и Израиль, не уделяет большого внимания решениям организации. Но он вынужден с ними считаться, поскольку Штаты – ключевой игрок в ООН, член Совета Безопасности. Трампу придется маневрировать между желаниями и высказываниями израильских политиков и выводами независимой комиссии», – рассуждает политолог.

Что касается новой наступательной операции ЦАХАЛ в секторе Газа, то она не приведет к достижению Израилем целей: ни к ликвидации ХАМАС, ни к освобождению заложников, ни к полной оккупации анклава, добавил эксперт. «Единственным результатом происходящего станут новые потери израильской армии и погибшие среди палестинцев», – заключил Ципис.

Ранее международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории выпустила 72-страничный доклад, в котором признала действия Израиля в Газе геноцидом. Отчет основан на фактических и правовых выводах, касающихся нападений на территории анклава, совершенных израильскими силами, а также на поведении и заявлениях официального Тель-Авива с 7 октября 2023 года по 31 июля 2025 года.

Израильские власти и ЦАХАЛ, по версии комиссии, совершили четыре из пяти актов геноцида, определенных Конвенцией 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него: убийство, причинение тяжких телесных повреждений или психического расстройства, умышленное создание условий жизни, рассчитанных на полное или частичное уничтожение палестинцев, и применение мер, направленных на предотвращение деторождения.

Кроме того, были изучены военные операции Израиля в Газе, где комиссия усмотрела введение тотальной осады анклава, блокировку гуманитарной помощи, приведшую к голоду, систематическое разрушение систем здравоохранения и образования в секторе Газа, совершение систематических актов сексуального насилия, а также прямые нападения на детей.

МИД Израиля уже прокомментировал опубликованный ООН доклад. В ведомстве считают, что все данные в нем основаны на лжи палестинского движения ХАМАС. Еврейское государство призвало распустить международную комиссию.

Между тем, в ночь на 16 сентября ЦАХАЛ начал очередную наземную операцию в секторе Газа. США были уведомлены об этом. Американский чиновник заявил порталу Axios, что Штаты не собираются останавливать Израиль и позволяют ему принимать собственное решение относительно войны в анклаве. «Это не война Дональда Трампа, это война Биби (Биньямина Нетаньяху), и он будет ответственным за все, что произойдет дальше», – сказал источник издания.