На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.0 комментариев
Эрдоган назвал Израиль угрозой мировому порядку
Эрдоган заявил об угрозе мировому порядку из-за атаки Израиля на Катар
Израиль стал явной угрозой мировому порядку после нападения на представителей движения ХАМАС в Дохе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что нападение на представителей ХАМАС в Дохе стало очевидным свидетельством превращения Израиля в угрозу мировому порядку, особенно после атак на делегацию, ведущую переговоры по Газе, передает ТАСС.
По его словам, действия Израиля стали вопиющим вызовом международной системе и демонстрируют нарушение суверенитета независимой и миролюбивой страны. Эрдоган подчеркнул, что нападение на делегацию, ведущую переговоры по Газе, свидетельствует о крайних мерах, к которым прибегает Израиль.
Он отметил, что распределение мнений в ООН по израильско-палестинскому вопросу говорит о возрастании международной изоляции Тель-Авива. Президент Турции добавил, что даже те государства, которые раньше игнорировали действия израильских властей, теперь призывают к переменам. Эрдоган указал на принятие Нью-Йоркской декларации и результаты недавних голосований в ООН как на доказательства изменения международного подхода к проблеме Палестины.
По словам Эрдогана, идея создания двух государств, которую Турция поддерживала на всех международных площадках, теперь стала общей позицией большинства стран. Он заявил, что признание Палестины западными странами усилит давление на Израиль, а Турция продолжит высказывать эту позицию на заседаниях ООН.
Ранее комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.
Арабские и исламские страны на саммите приняли совместную декларацию о необходимости заморозки членства Израиля в ООН.
Глава МИД Турции Хакан Фидан призывал рассмотреть отстранение Израиля от работы Генассамблеи ООН.