    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Спирализм – новая религия поклонения искусственному интеллекту

    Пользователи ищут у программ мистических откровений, надежды, помощи и утешения. Это новая форма очень старого явления, известного с тех времен, когда о компьютерах никто и не помышлял – идолопоклонства, обожествление людьми чего-то, что они сами и создали.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США унижают Европу на пользу России

    Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.

    10 декабря 2025, 21:10 • В мире

    Мерц стал худшим канцлером Германии после Гитлера
    @ IMAGO/Chris Emil Janssen/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Нынешний канцлер ФРГ стал самым ненавидимым главой германского правительства за всю историю социологических замеров. И при этом – самым обидчивым: Фридрих Мерц активно судится с обычными гражданами, критикующими политику «маленького нациста». Чем дольше это продолжается, тем меньше у немцев шансов на возвращение к нормальной жизни.

    Политика канцлера Фридриха Мерца вызывает отторжение у 68% граждан Германии, а положительную реакцию – только у 23%. Рейтинг поддержки его правительства в целом, согласно опросу социологического института INSA, еще ниже – 21% при 70% неодобрения.

    «Это самые плохие показатели для канцлера и его правительства, которые когда-либо были зафиксированы», – цитирует руководителя INSA Хермана Бинкерта газета Bild.

    Иными словами, Мерц стал самым непопулярным канцлером со времен Адольфа Гитлера. Но это не точно, поскольку при Гитлере социологических замеров не делали: а вдруг весной 1945 года по окопам и укрытиям набралось бы хотя бы 24% твердокаменных нацистов?

    Сравнивать современных немецких политиков с Гитлером – в известной степени моветон, да и предполагаемый исторический масштаб Мерца не в пользу таких сравнений. Однако милитаризация Германии, которую проводит нынешний канцлер с прицелом на длительную войну в Восточной Европе, порождает эти ассоциации автоматически, не кайзера же Вильгельма по такому случаю вспоминать.

    Сам Мерц на сравнение с Гитлером, несомненно, обиделся бы – и подал в суд. Недавно выяснилось, что самый непопулярный канцлер в истории Германии также является и самым ранимым. По информации издания Welt am Sonntag, адвокаты Мерца составили «не менее 4999 исковых заявлений» на тех, кто оскорбил их начальника в интернете. Канцлер им за это якобы не платит: система построена так, что юридический отдел забирает себе половину отсуженного штрафа, а вторая половина идет на благотворительность.

    Сейчас эту практику поставили на паузу из-за скандала вокруг второго по активности сутяжника в немецкой политике – бывшего министра экономики Роберта Хабека из партии «Зеленые». Когда немецкий пенсионер опубликовал в одной из соцсетей карикатуру на Хабека и написал «болван», ночью к нему домой вломились полицейские с обыском. Общественность возмутилась и явно была не на стороне бывшего министра. Опасаясь чего-то такого же, адвокаты Мерца «прикрутили фитилек» сутяжной машине, но «что-то такое же» к тому времени уже случилось и теперь всплыло.

    Парализованная ниже пояса женщина назвала канцлера «маленьким нацистом». После заведения уголовного дела у нее изъяли телефон, необходимый для связи с врачами.

    При Гитлере судопроизводство было поставлено совсем иначе, чем при нынешнем канцлере. Но потому он и «маленький». А в плане милитаризации Германии и непримиримости восточной политики сходства с бесноватым фюрером теперь слишком много, чтобы его игнорировать.

    Но, как и в 1945-м, когда политическое руководство СССР постановило не «упрощать» и не приравнивать немецкий народ к нацистской верхушке, Мерц и немцы – это не синонимы.  Почти три четверти населения против того, что он творит, а самой популярной партией стала «Альтернатива для Германии» (АдГ), продвигающая принципиально иную политику в отношении России, Украины и долговых обязательств ФРГ.

    На улице против канцлера бунтуют студенты и школьники, поскольку правящая коалиция приняла закон об обязательной медкомиссии молодежи – первом шаге к восстановлению призыва в армию.

    В самой правящей коалиции бунтуют депутаты помоложе из собственной партии Мерца – ХДС, но из-за пенсионного закона, накладывающего на налогоплательщиков жесткие обязательства перед пенсионерами.

    В свою очередь, статусные экономисты изо всех сил призывают правительство не делать глупостей и не становиться главным лоббистом изъятия замороженных активов России в пользу Украины, поскольку это будет иметь для ФРГ (да и ЕС в целом) множество последствий, включая неизбежное в этом случае изъятие германских активов в РФ и невозможность восстановить нормальные внешнеторговые отношения с Москвой в будущем.

    На прошлой неделе многим показалось, что правящая коалиция затрещала и готова распасться, что для Германии означает проведение внеочередных парламентских выборов. Мерцу удалось отсрочить эту угрозу, но чем больше времени он выигрывает на свои эксперименты, тем больше глупостей успевает сделать.    

    Теперь время прогнозируемого распада коалиции отодвинуто немецкими политологами на осень следующего года, когда в некоторых землях Германии пройдут выборы. В случае триумфа на них АдГ правящая партия может инициировать обновление и избавиться от токсичного канцлера. Только к тому моменту, вероятно, будет уже поздно: ради продолжения войны и курса на милитаризацию Мерц наберет еще столько долгов в том или ином виде, что обязательства по ним перечеркнут все надежды немцев на возвращение уровня жизни как при Ангеле Меркель (кстати, главном внутрипартийном враге Мерца в прошлом, когда канцлерин даже удалось выдавить его из политики).

    Непопулярность партии власти делает досрочные общефедеральные выборы крайне нежелательными для элиты, поскольку победа на них АдГ весьма вероятна. Это, с одной стороны, делает возможной замену канцлера без нового плебисцита. С другой – провоцирует возвращение к идее судебного запрета АдГ. Это хотели сделать еще на закате правительства Олафа Шольца, но вмешались американцы. Дональд Трамп к тому моменту уже стал избранным президентом, а многие члены его команды симпатизируют АдГ по идеологическим причинам.

    Но если другого приемлемого выхода для властей Германии не будет, на предостережение из Вашингтона они махнут рукой, тем более ЕС и США уже находятся в состоянии политического конфликта: европейская демократия теперь критикуется не только в речах американского президента, но и в публичной части стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов.

    «Я не вижу необходимости в том, чтобы американцы спасали демократию в Европе. Если бы ее нужно было спасать, мы бы справились с этим сами», – заявил Мерц. Он также пообещал доказать Трампу при личной встрече, что миграционная политика Германии является успешной.

    Это настолько не соответствует действительности, что канцер наверняка потеряет еще несколько процентов популярности за одну только попытку возразить.

    В чем-то он, конечно, прав. Если бы американцы не вмешивались в дела Европы и Украины прежде, нынешнего полномасштабного кризиса со вторым изданием холодной войны могло и не случиться.

    Но он уже случился, а у Мерца как канцлера явно не получается справиться хоть с чем-либо, кроме набора долгов за будущие поколения, что красноречиво отражено в рейтингах.

