Tекст: Дмитрий Бавырин

Признание Ангелы Меркель, будто Польша и Прибалтика ответственны за деградацию отношений России с ЕС и, как следствие, за начало специальной военной операции, вызвали среди поляков и прибалтов истерику: отставники брызгают слюной, представители действующих властей решительно опровергают. Основные лейтмотивы заявлений – немецкая недальновидность (вы виноваты тем, что не верили нам), польско-прибалтийская гениальность (а мы тут самые умные) и базовая русофобия (не смейте оправдывать Россию).

«Обвинения бывшего канцлера являются наглыми и абсолютно неверными», – кипятится глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Он считает, что причина конфликта – «имперские амбиции России», а все прочие объяснения недостойны внимания.

Цахкна – это, вероятно, случай вполне медицинский, а потому не всегда показательный, но в схожем духе высказываются и представители трех других стран, помянутых Меркель. Это ж-ж-ж-ж-ж неспроста. К полякам и прибалтам бумерангом возвращается пик славы, который они пережили в 2022 году. По наущению Вашингтона или по собственной глупости, но европейские гранды тогда извинялись перед прибалтийскими вымиратами за то, что недооценивали их «предостережения насчет России».

Польша в этом смысле стоит особняком. Русофобия там была природная, неистовая – и по степени бесстыдства не уступала прибалтийской. Однако правящая тогда партия «Право и справедливость» была в Брюсселе по ряду причин в немилости, поэтому поляков старались лишний раз не поощрять. А вот Прибалтику одарили щедро.

В действующем с конца прошлого года составе еврокомиссии за экономику (впрочем, как и прежде) отвечает латыш Валдис Домбровскис, за оборону – литовец Андрюс Кубилюс, за внешние дела – эстонка Кая Каллас. Представитель нелояльной по российскому вопросу Венгрии, для сравнения, отвечает за защиту животных.

Таким образом, экономикой объединенной Европы занимается сторонник введения торгового эмбарго в отношении огромного российского рынка, безопасностью – любитель рассказывать басни о грядущем нападении русских на НАТО, а дипломатией – заведомо недоговороспособная истеричка.

Затратность и, что еще важнее, бесперспективность прибалтийского извода европолитики осознается как населением ЕС, так и частью элит, которые возвращают польско-балтийским кликушам должок за прежние обвинения в «потакании интересам России». Той же Меркель неоднократно приходилось оправдываться. И при всей той недоброй памяти, которую оставило ее канцлерство, заметим: оправдываться приходилось перед людьми типа эстонца Цахкны, чья фигура с фигурой канцлерин сопоставимы, как их страны – и как слон с Моськой.

Меркель по-прежнему голос умеренного истеблишмента, претендует она на это или нет. Ее мнение значимо, как мнение канцлера, которого в лучшие годы поддерживало более трех четвертей немцев. Нынешний канцлер и лидер партии христианских демократов Фридрих Мерц – ее давний конкурент и внутрипартийный враг, выдавленный из политики и вернувшийся в смутное время. Его деятельность, судя по опросам, одобряет только четверть граждан Германии – втрое меньше, чем Меркель.

Зато с прибалтийскими тиграми у Мерца есть взаимопонимание и кооперация. Они нагнетают страхи насчет нападения России на НАТО. Он под эти сказки перестраивает экономику в милитаристском духе, чтоб зарабатывать на пушках вместо масла.

«Сценарий с агрессией в отношении НАТО исключать нельзя», – распаляется литовец Кубилюс, ссылаясь на немецкую разведку, у которой якобы есть «доказательства обсуждений такого сценария в РФ на высоком уровне». На туманные «данные разведки» ссылается и сам Мерц, когда обосновывает свою политику, так что осталось непроясненным – это Мерц показывал Кубилюсу секретные данные или Кубилюс Мерцу на слово верит.

В свою очередь Меркель, чье выступление по определению обращено к немецкой аудитории, критикует позицию Мерца по отказу от переговоров с Москвой, а Прибалтика и Польша для нее – удачный пример из прошлого. Если бы страны политической русофобии не заблокировали перезревшие за время пандемии переговоры Россия – Евросоюз в 2021-м, в 2022-м, считает канцлерин, могло бы обойтись без крайних мер.

На самом деле она преувеличивает возможности – как свои, так и Европы. Ситуация вокруг Украины в 2022 году зашла в тупик не от того, что канцлер Германии и президент России не переговорили лично. Это стало следствием долгих и осознанных стараний, прежде всего Вашингтона и Лондона, а также потери чувства реальности в Киеве.

Украинцы неоднократно доказывали: в случае, если Евросоюз запрещает им вести себя по-свински, а англосаксы – разрешают, то Украина ориентируется на англосаксов.

От прибалтов тем более зависело не столь многое, чтобы переваливать на них всю ответственность за начало второй холодной войны. Другое дело, что раз мнение Брюсселя совпадает с мнением прибалтов, с Евросоюзом Москве разговаривать просто не о чем, ведь это не центр силы, а раб своих недостатков. Меркель же выступает за дипломатию – в этом смысле указывает на чумной угол верно: именно польско-прибалтийские государственные комплексы, дав метастазы в аппарат Еврокомиссии, погубили важную для благополучия всего континента экономическую кооперацию, приспустив уровень жизни европейцев.

Не будь Варшавы и Таллина, градус русофобии был бы ниже, выстрелов в собственную ногу – меньше.

Восточная периферия ЕС руководствовалась ресентиментом, исторической местью и равнением на США, поэтому избрание президентом записного «миротворца» Дональда Трампа первоначально вызвало там оторопь. С тех пор поляки с прибалтами освоились – и умудряются сочетать заискивание перед Вашингтоном с пропагандой эскалации, хотя за последнее в администрации Трампа их негласно поругивают (источники американских СМИ уточняют, что недовольны прежде всего именно Латвией, Литвой и Эстонией).

Судя по всему, прибалтами сделана ставка на то, что Вашингтон удастся вернуть в лагерь «ястребов». В противном случае Европа украинскую ношу долго не вытянет, приблизив бессильем тот день, когда конфликт закончится совсем не в пользу Киева и Брюсселя. И выяснится вдруг, что на бесперспективную помощь Украине потрачено больше, чем в сумме стоят Латвия, Литва и Эстония, как ты их ни оценивай.

Операция по усмирению злобных клоунов с выдворением их на гармоничное место – в еврокомиссары по вывозу мусора и восстановлению болот – неизбежна, если Европейский континент захочет вернуться к норме. И кто-то внутри ЕС должен был показать на них пальцем первым, после венгерского премьера Виктора Орбана. И почему бы, действительно, не Меркель, с точки зрения веса и опыта которой нынешняя прибалтийская вольница – это праздник непослушания испорченных детей.

А платить за последствия придется взрослым.