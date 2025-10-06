В Эстонии ответили Меркель на обвинения Прибалтики в начале спецоперации

Tекст: Ольга Иванова

Глава комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон прокомментировал заявление бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о косвенной вине стран Прибалтики и Польши за начало спецоперации, передает «Российская газета».

Михкельсон считает, что слова Меркель бросают тень на нее саму и вынуждают задуматься о том, каким был политический курс Германии в годы ее руководства. По его мнению, подобные высказывания вызывают сомнения в правильности выбранной ФРГ внешней политики.

Он также подчеркнул, что ответственность за провал Минских соглашений лежит на самой Меркель.

Ранее Ангела Меркель рассказала о сопротивлении Польши и стран Балтии попыткам наладить диалог с Россией. По ее словам, именно это косвенно стало одной из причин начала спецоперации на Украине.

Экс-канцлер Германии пояснила, что в 2021 году предложила новый формат диалога между Евросоюзом и Владимиром Путиным, но Эстония, Латвия Литва и Польша активно воспротивились этой идее. Поляки и прибалты боялись, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении Москвы, уточнила политик.

Ранее политик заявляла, что ее сделали «козлом отпущения» за украинский кризис из-за того, что она не поддержала в 2008 году на саммите НАТО ускоренное вступление Украины в альянс. Меркель признавала при этом, что Минские соглашения были призваны дать украинской стороне время, чтобы сделать республику сильнее.