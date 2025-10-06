НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.16 комментариев
В Эстонии ответили Меркель на обвинения Прибалтики в начале спецоперации
Председатель комиссии по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсон заявил, что оценки экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель вызывают вопросы к политике Германии.
Глава комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон прокомментировал заявление бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о косвенной вине стран Прибалтики и Польши за начало спецоперации, передает «Российская газета».
Михкельсон считает, что слова Меркель бросают тень на нее саму и вынуждают задуматься о том, каким был политический курс Германии в годы ее руководства. По его мнению, подобные высказывания вызывают сомнения в правильности выбранной ФРГ внешней политики.
Он также подчеркнул, что ответственность за провал Минских соглашений лежит на самой Меркель.
Ранее Ангела Меркель рассказала о сопротивлении Польши и стран Балтии попыткам наладить диалог с Россией. По ее словам, именно это косвенно стало одной из причин начала спецоперации на Украине.
Экс-канцлер Германии пояснила, что в 2021 году предложила новый формат диалога между Евросоюзом и Владимиром Путиным, но Эстония, Латвия Литва и Польша активно воспротивились этой идее. Поляки и прибалты боялись, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении Москвы, уточнила политик.
Ранее политик заявляла, что ее сделали «козлом отпущения» за украинский кризис из-за того, что она не поддержала в 2008 году на саммите НАТО ускоренное вступление Украины в альянс. Меркель признавала при этом, что Минские соглашения были призваны дать украинской стороне время, чтобы сделать республику сильнее.