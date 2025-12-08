Синоптик пообещала возвращение снега в Москве на Новый год

Синоптик Позднякова сообщила о снежном покрове в Москве на Новый год

Tекст: Мария Иванова

В Москве на Новый год будет снег, несмотря на продолжительную теплую погоду в начале декабря, сообщает Telegram-канал Поздняковой.

Метеоролог заверила, что москвичи могут рассчитывать на традиционный белый покров в праздничную ночь.

С середины ноября в столице держалась аномально теплая погода. Средняя температура за первую неделю декабря на ВДНХ составила плюс 2,1 градуса, что выше климатической нормы на 5,4 градуса. По словам Поздняковой, осадков в Москве в декабре практически не было, однако погодные модели обещают перемены к концу месяца.

Эксперт отмечает, что аномально теплая первая неделя зимы для Москвы – не редкость. За последние 15 лет похожие погодные условия фиксировались несколько раз, в частности в 2008 и 2009 годах температура держалась на отметке выше шести градусов.

В прошлом году снег растаял к утру 31 декабря, но в этом, по прогнозам, ситуация будет более зимней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты «Фобоса» сообщили о рекордно малом количестве снега в Центральной России.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил об отсутствии снега в Москве до середины декабря.