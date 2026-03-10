Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.8 комментариев
В зоне группировки «Восток» развернули российскую спутниковую связь
Специалисты по налаживанию связи развернули комплекты спутниковой связи отечественного производства в зоне действия группировки войск «Восток», сообщили в Минобороны.
Для установки аппаратуры специалисты подобрали позицию, позволяющую разместить технику максимально скрытно, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
После развертывания оборудования военные провели мероприятия по его тщательной маскировке.
Механик связи с позывным «Спайщик» пояснил, что спутниковая тарелка обеспечивает устойчивый обмен данными между отдельными подразделениями, а также контакт с вышестоящим командованием.
В сентябре 2025 года на учениях «Запад-2025» российские связисты развертывали новейшие спутниковые комплексы «Квадрат» и «Спринт».
Руководство Минобороны ознакомилось с возможностями отечественной группировки для обеспечения непрерывной связи в зоне спецоперации.
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценивал перспективы системы «Рассвет» для повышения эффективности управления войсками.