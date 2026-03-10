В зоне группировки «Восток» развернули российскую спутниковую связь

Tекст: Алексей Дегтярёв

Для установки аппаратуры специалисты подобрали позицию, позволяющую разместить технику максимально скрытно, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

После развертывания оборудования военные провели мероприятия по его тщательной маскировке.

Механик связи с позывным «Спайщик» пояснил, что спутниковая тарелка обеспечивает устойчивый обмен данными между отдельными подразделениями, а также контакт с вышестоящим командованием.

В сентябре 2025 года на учениях «Запад-2025» российские связисты развертывали новейшие спутниковые комплексы «Квадрат» и «Спринт».

Руководство Минобороны ознакомилось с возможностями отечественной группировки для обеспечения непрерывной связи в зоне спецоперации.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценивал перспективы системы «Рассвет» для повышения эффективности управления войсками.