  • Новость часаИран пообещал странам доступ к Ормузскому проливу за высылку послов США и Израиля
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Новый аятолла Ирана сразу разозлил Израиль и США
    Британия поменяла планы по поводу использования своего авианосца на Ближнем Востоке
    Советская лыжница отметила упадок Швеции и развитие России
    Певцов назвал варварством иностранные псевдонимы артистов в России
    Путин и Трамп по телефону обсудили Иран и Украину
    Путин обозначил условия энергетического сотрудничества с Европой
    Трамп назвал войну с Ираном «практически завершенной»
    Путин назвал ключевое отличие российских поставщиков углеводородов
    КСИР назвал условие для прохода иностранных судов через Ормузский пролив
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Великий пост и квантовая реальность

    Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.

    8 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция пытается стать центром Евразии

    Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.

    5 комментариев
    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    52 комментария
    10 марта 2026, 05:11 • Новости дня

    В зоне группировки «Восток» развернули российскую спутниковую связь

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Специалисты по налаживанию связи развернули комплекты спутниковой связи отечественного производства в зоне действия группировки войск «Восток», сообщили в Минобороны.

    Для установки аппаратуры специалисты подобрали позицию, позволяющую разместить технику максимально скрытно, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    После развертывания оборудования военные провели мероприятия по его тщательной маскировке.

    Механик связи с позывным «Спайщик» пояснил, что спутниковая тарелка обеспечивает устойчивый обмен данными между отдельными подразделениями, а также контакт с вышестоящим командованием.

    В сентябре 2025 года на учениях «Запад-2025» российские связисты развертывали новейшие спутниковые комплексы «Квадрат» и «Спринт».

    Руководство Минобороны ознакомилось с возможностями отечественной группировки для обеспечения непрерывной связи в зоне спецоперации.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценивал перспективы системы «Рассвет» для повышения эффективности управления войсками.

    7 марта 2026, 16:57 • Новости дня
    На Украине заявили о самом массированном за последнее время ударе ВС России
    На Украине заявили о самом массированном за последнее время ударе ВС России
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Вера Басилая

    Минувшей ночью объекты энергетики, транспорта и ОПК на Украине подверглись самой мощной за последнее время атаке ракетами и беспилотниками, что привело к сбоям в движении поездов.

    Украинские СМИ сообщают, что армия России провела массированную атаку по объектам оборонно-промышленного комплекса, энергетики и транспорта на Украине. По данным украинской стороны, в налете участвовали 29 ракет и 480 беспилотников. Основные удары нанесены по энергетическим объектам Киевской, Хмельницкой и Черновицкой областей, пишет «Российская газета».

    Железнодорожная инфраструктура также подверглась атакам в трех регионах, что вызвало задержки поездов в Винницкой, Житомирской и Ровенской областях и вынудило пускать их по обходным маршрутам.

    «Герани» прилетели на Украину семью группами с севера и востока, после чего распределились для поражения целей вдоль черноморского побережья, в том числе в Одессе, дунайских портах, Киеве, Харькове, западных регионах и вдоль линии фронта. Одной из главных мишеней стали Черновцы, куда помимо «Гераней» прилетели десять «Калибров».

    Две ракеты Х-101 пришли со стороны Крыма, пролетели над всей Украиной на северо-запад и атаковали железнодорожные объекты под Житомиром. Баллистические ракеты «Искандер» были выпущены из Брянской и Курской областей по Киеву и Харькову.

    ВС России в ночь на субботу нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России.

    Комментарии (4)
    8 марта 2026, 20:53 • Новости дня
    ВСУ потеряли тысячи бойцов в «реке смерти» под Волчанском

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские подразделения из состава 159-й бригады лишились тысяч военнослужащих, которые числятся пропавшими без вести после неудачных попыток форсирования водной преграды в Харьковской области, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Анализ некрологов ВСУ показал, что при попытке пересечения реки Волчья у села Зыбино Волчанского района 159-я бригада украинской армии понесла колоссальные потери, сказал собеседник ТАСС.

    Командование противника отправляло штурмовые группы на переправу в течение первой половины 2025 года. Сейчас на дне водоема, который называют «рекой смерти», остаются тела тысяч украинских солдат, числящихся пропавшими без вести.

    Волчанск представлял собой мощный укрепрайон с подземными коммуникациями, где до начала конфликта проживало около 17 тыс. человек. Киев использовал промышленные предприятия города для обороны, бои за которую начались в мае 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские силы в ходе боев за освобождение Волчанска лишились более 23 тыс. солдат. Российские военные полностью уничтожили остатки гарнизона ВСУ в восточной части города. Противник при попытках вернуть позиции понес существенные потери в живой силе.

    Комментарии (3)
    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 12:30 • Новости дня
    ВС России нанесли удар возмездия по военным объектам Украины
    ВС России нанесли удар возмездия по военным объектам Украины
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, используемым в интересах ВСУ объектам энергетической инфраструктуры и военным аэродромам.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, говорится в сообщении Минобороны в канале Max.

    Кроме того удары наносились по объектам транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

    Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы и 200 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 284 вертолета, 120 160 беспилотников, 651 ЗРК, 28 083 танка и других бронемашин, 1 681 боевая машина РСЗО, 33 677 орудий полевой артиллерии и минометов, 56 060 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по военным объектам на Украине. В частности, ВС России поразили используемые ВПК Украины объекты энергетики и транспорта.

    Комментарии (23)
    8 марта 2026, 11:58 • Новости дня
    ВСУ применили дроны-матки с нестандартными частотами под Донецком
    ВСУ применили дроны-матки с нестандартными частотами под Донецком
    @ Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска для ударов по Донецкой кольцевой автомобильной дороге (ДКАД) используют дроны-матки и нестандартные частоты, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинские силы вновь наносят удары по Донецкой кольцевой автомобильной дороге, передает ТАСС. По данным российских силовых структур, для атак используются так называемые дроны-матки, которые также называют ретрансляторами.

    Эти дроны-матки транспортируют FPV-дроны, которые работают на новых, нестандартных частотах. Представитель силовых структур отметил: «Противник вновь возобновил удары по ДКАД. Для этого используются так называемые дроны-матки, они же ретрансляторы, которые фактически несут на себе FPV-дроны, которые в свою очередь работают на новых, нестандартных частотах, которые незаметны для дрондетекторов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ уничтожили в ДНР дрон-матку, предназначенную для координации и управления FPV-коптерами.

    Комментарии (9)
    7 марта 2026, 13:14 • Новости дня
    Минобороны показало кадры уничтожения украинского Ми-8 беспилотником «Герань»
    Минобороны показало кадры уничтожения украинского Ми-8 беспилотником «Герань»
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Украинский вертолет Ми-8 был уничтожен на аэродроме у Михайловки ударом дрона «Герань», нанесенным российскими войсками беспилотных систем.

    Вооруженные силы России нанесли удар барражирующим боеприпасом по украинскому вертолету Ми-8, который базировался на аэродроме близ Михайловки, передает РИА «Новости». Атаку успешно провели специалисты войск беспилотных систем.

    «Минобороны опубликовало кадры поражения вертолета Ми-8 ВСУ на вертолетной площадке специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА «Герань» в районе населенного пункта Михайловка», – говорится в сообщении ведомства.

    Ранее в субботу сообщалось, что ВС России нанесли удар возмездия по военным объектам Украины, в том числе был уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 17:50 • Новости дня
    Путин запретил экстрадицию иностранцев – военнослужащих ВС России

    Путин подписал закон о запрете экстрадиции иностранцев – военнослужащих ВС России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава государства подписал закон, запрещающий экстрадицию иностранцев, служивших по контракту в российских вооруженных силах.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает выдачу иностранцев и лиц без гражданства, проходящих или проходивших службу по контракту в Вооруженных силах РФ для уголовного преследования. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    Внесенный правительством закон изменяет статью 464 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Теперь основания для отказа в экстрадиции расширены за счет включения случая, когда запрос поступил в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, служившего по контракту в ВС РФ или других воинских формированиях России и участвовавшего в боевых действиях.

    В законе отмечено, что такие лица не будут выдаваться иностранным государствам ни для уголовного преследования, ни для исполнения приговора, если их служба и участие в боевых действиях подтверждены соответствующими документами.

    Ранее в воскресенье президент России подписал закон о полном возврате стоимости авиабилетов гражданам, которые вынуждены отказаться от полета из-за участия в спецоперации на Украине. До этого Путин поручил создать стандарт региональных мер поддержки для участников СВО и их семей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 26 февраля Госдума приняла закон, запрещающий выдачу иностранцев, проходящих службу по контракту в Вооруженных силах России и участвовавших в боевых действиях в составе ВС России, для уголовного преследования в другие страны.


    Комментарии (4)
    8 марта 2026, 11:09 • Новости дня
    Мирошник заявил о растерянности Европы из-за поставок оружия Киеву

    Мирошник заявил о панике в Европе из-за угрозы прекращения поставок оружия ВСУ

    Мирошник заявил о растерянности Европы из-за поставок оружия Киеву
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские страны испытывают панику и неуверенность из-за риска прекращения американских поставок вооружений Киеву, что грозит снижением военных возможностей Украины, отметили в МИД.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью ТАСС отметил, что прекращение поставок вооружений Украине со стороны США вызывает у европейских лидеров сильное беспокойство и растерянность. По словам дипломата, Европа не понимает, как реагировать на возможное сокращение поддержки со стороны Вашингтона.

    Мирошник заявил: «Владимир Зеленский продолжает истерить, и его партнеры тоже находятся в несколько провоцированном состоянии. Они не понимают, что им делать, вращают глазами, не понимая, в какую сторону бежать. Потому что отсутствие вот именно этих поставок создает достаточно серьезные проблемы для Украины».

    Дипломат предположил, что если Вашингтон решит перенаправить свои ресурсы на собственные нужды или на Ближний Восток, то уже в ближайшее время Украина может остаться без значительной военной поддержки. Он подчеркнул, что это существенно скажется на военных возможностях Киева.

    До этого Евросоюз впервые признал опасность нелегального ввоза оружия с Украины, а Мирошник заявил, что на Украине украдено почти 500 тыс. единиц оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.


    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 14:02 • Новости дня
    Путин о ситуации между Киевом и ЕС: Хвост виляет собакой
    Путин о ситуации между Киевом и ЕС: Хвост виляет собакой
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России высказал мнение, что Европа сейчас сталкивается с последствиями своей политики на Украине, назвав конфликт системной ошибкой Запада.

    Президент России Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину назвал странной ситуацию в отношениях между Киевом и Европой. По его словам, складывается впечатление, что в этих отношениях «хвост виляет собакой», а не наоборот.

    Путин отметил, что европейские государства сейчас сталкиваются с последствиями собственных действий на Украине, подчеркнув, что это не результат действий России, а именно политика западных и европейских стран.

    В ходе интервью он заявил: «Ситуация очень странная. Потому что у меня создается впечатление, что мы имеем случай, который называется «хвост виляет собакой», а не наоборот». Путин также подчеркнул, что Европа «пожинает то, что посеяла» на Украине, комментируя действия западных государств в отношении поддержки Киева.

    Глава государства назвал конфликт на Украине системной ошибкой западных стран, пояснив, что «все, что происходит сейчас – это, безусловно, ошибка прежде всего западных стран. Ошибка системная».

    Ранее в интервью Зарубину Путин заявил, что нападение на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке. Путин также поручил проработать уход с газового рынка Европы на другие, более перспективные рынки.

    Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин прав в том, что России на фоне глобального «идеального шторма» важно сосредоточиться на своих интересах.

    Комментарии (6)
    7 марта 2026, 17:49 • Новости дня
    Иран анонсировал мощные удары по базам США и Израиля

    Иран предупредил о мощных ударах по базам США и Израиля

    Иран анонсировал мощные удары по базам США и Израиля
    @ REUTERS/Amir Cohen

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские военные предупредили, что военные базы США и Израиля по всему Ближнему Востоку станут главными целями мощных ударов при продолжении атак.

    Иранские вооружённые силы сделали заявление о том, что все военные базы США и Израиля на суше, на море и в космосе на территории Ближнего Востока будут рассматриваться как ключевые цели для мощных ударов, передает RT. Такое предупреждение опубликовано на фоне продолжающегося напряжения в регионе.

    В заявлении иранских военных подчёркивается уважение к интересам и национальному суверенитету соседних стран. Они отметили: «До настоящего времени никаких посягательств на них не совершалось. Однако в случае продолжения прежних наступательных действий все военные базы США, а также Израиля на суше, в море и в космосе, по всему региону, будут рассматриваться как основные цели и подвергнутся мощным ударам».

    Иранские военные особо подчеркнули, что пока не предпринимали никаких агрессивных шагов в адрес иностранных государств региона. Однако они предупредили, что любая дальнейшая эскалация со стороны США или Израиля приведёт к ответным действиям против их объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» заявил о гибели и ранениях около 200 американских военнослужащих в результате удара по авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.

    Накануне иранские военные отчитались о большом числе погибших и раненых среди американских военных после атаки по базам в Бахрейне.

    Ранее стало известно, что еще до нападения США и Израиля Тегеран предупреждал страны Ближнего Востока, что американские базы на их территории станут целями иранских ударов.


    Комментарии (2)
    7 марта 2026, 06:24 • Новости дня
    США решили отправить в Средиземное море третий авианосец

    США решили отправить в Средиземное море третий авианосец «Джордж Буш»

    США решили отправить в Средиземное море третий авианосец
    @ US Navy

    Tекст: Денис Тельманов

    Авианосец ВМС США «Джордж Буш» готовится к отправке в восточное Средиземноморье для участия в боевых действиях против Ирана.

    Телеканал Fox News сообщил, что третий авианосец США, «Джордж Буш», завершил учения у мыса Хаттерас в штате Северная Каролина и вскоре отправится на Ближний Восток.

    По информации канала, корабль должен отправиться в восточное Средиземноморье, где будет участвовать в военных действиях против Ирана.

    Ранее США и Израиль начали наносить удары по целям на территории Ирана, включая Тегеран, в результате чего были зафиксированы разрушения и жертвы среди гражданского населения.

    В ответ Иран наносит удары по израильским объектам, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Обстановка в регионе остается крайне напряженной, отмечает телеканал Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция перенаправила свою единственную авианосную ударную группу из Балтики в Восточное Средиземноморье из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Американский корабль «Авраам Линкольн» подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов в Оманском заливе и сменил дислокацию экстренно.

    Комментарии (4)
    8 марта 2026, 01:54 • Новости дня
    Секретарь совбеза Ирана сообщил о захвате американских солдат в плен

    Tекст: Денис Тельманов

    Заявление о захвате нескольких американских военных в плен прозвучало на фоне официальных опровержений со стороны США и обвинений в дезинформации.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил о пленении нескольких американских солдат в соседней стране, передает РИА «Новости».

    Его слова цитирует иранская гостелерадиокомпания IRIB: «Я слышал, что в соседней стране были захвачены в плен американские солдаты».

    В ответ на это заявление Центральное командование вооруженных сил США выступило с категорическим опровержением, сообщает Reuters.

    Представитель CENTCOM Тимоти Хокинс заявил: «Центральное командование США отрицает, что какие-либо американские военные попали в плен в Иране или были захвачены Ираном».

    По данным агентства, Хокинс также обвинил власти Ирана в распространении ложной информации, подчеркнув, что «иранский режим делает все возможное, чтобы распространять ложь и вводить в заблуждение», и назвал ситуацию с пленением еще одним примером подобных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Бахрейна перехватили десятки ракет и беспилотников, атаковавших королевство. В крупнейших городах США прошли массовые акции протеста и поддержки операции против Ирана с участием сотен и тысяч человек.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 17:49 • Новости дня
    Силами ПВО уничтожен второй летевший на Москву беспилотник

    Собянин сообщил об уничтожении ПВО второго дрона на подлете к Москве

    Силами ПВО уничтожен второй летевший на Москву беспилотник
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    На подлете к Москве силами ПВО был сбит второй беспилотник, обломки которого сейчас обследуют специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении второго беспилотного летательного аппарата, направлявшегося в сторону столицы, передает Telegram-канал Сергея Собянина.

    «Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву», – говорится в официальном сообщении градоначальника.

    По его данным, на месте падения обломков беспилотника работают специалисты экстренных служб. Все работы ведутся непосредственно в зоне обнаружения обломков.

    Несколькими минутами раньше мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевшего на столицу беспилотника.

    Ранее в воскресенье сообщалось, что Росавиация ограничила работу аэропорта Жуковский.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 07:49 • Новости дня
    Захарова: Мазут из Персидского залива попал на пляжи островных стран

    Tекст: Денис Тельманов

    Мазут, разлившийся после крушения танкеров в Персидском заливе, оказался на побережьях ряда островных стран, не входящих в регион.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в интервью, что разлив мазута в Персидском заливе распространился и достиг пляжей островных государств, которые не имеют границ с регионом, передает РИА «Новости».

    «В Персидском заливе пошли ко дну танкеры с мазутом. Буквально через день этот мазут всплыл на пляжах стран, в том числе островных государств, которые не имеют прямых границ и не входят в упомянутый регион. Моментально мазут из зоны конфликта добрался до безопасных пляжей», – отметила Захарова.

    Дипломат выразила обеспокоенность возможными последствиями, если конфликт на Ближнем Востоке затронет ядерные объекты.

    Она напомнила о присутствии атомной энергетики в регионе, отметив разработки Ирана и строительство атомной электростанции в Бушире, а также обладание Израилем соответствующими технологиями.

    По ее мнению, дальнейшее распространение конфликта может привести к непредсказуемым последствиям для сферы ядерной энергетики.

    В настоящее время США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, в том числе в Тегеране. Сообщается о разрушениях и жертвах среди мирного населения.

    В ответ Иран атакует объекты на территории Израиля и военные базы США на Ближнем Востоке. Эта эскалация практически парализовала судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на пляже Хиккадува специалисты устраняют последствия разлива мазута после удара по танкеру MKD VYOM с нефтью возле Омана.

    Танкер под флагом Палау подвергся атаке в Ормузском проливе, пострадали четверо членов экипажа. Во время мониторинга береговой полосы от Анапы до пляжа «Тортуга» в Витязево специалисты обнаружили старые выбросы мазута, поднятые штормом.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 06:25 • Новости дня
    Полиция оцепила посольство США в Осло после взрыва

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные сотрудники полиции прибыли к американскому посольству в Осло после громкого взрыва, подробности о пострадавших пока не поступали.

    Вооруженная полиция находится на месте взрыва у посольства США в Осло, сообщает корреспондент израильского телеканала i24 Ариэль Осеран. По данным журналиста, силовики с тяжелым вооружением дежурят у здания дипломатической миссии после сообщений о взрыве.

    Агентство Reuters со ссылкой на полицию Норвегии сообщило, что в районе посольства прогремел громкий взрыв, однако информации о пострадавших не поступало.

    Видеозапись обстановки в районе посольства США показывает несколько припаркованных у здания полицейских автомобилей и одиночных вооруженных сотрудников полиции.

    Власти пока не уточняют причины инцидента и не раскрывают дополнительных деталей о ходе расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе посольства США в Багдаде раздались взрывы, над комплексом дипмиссии были задействованы системы противовоздушной обороны.

    Дипмиссия США в столице Саудовской Аравии приостановила обслуживание граждан после ночной атаки с применением беспилотников.

    Частичное обрушение крыши произошло в одном из зданий посольства США в Саудовской Аравии после атаки с использованием нескольких беспилотников.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 08:34 • Новости дня
    Минобороны сообщило о ночном перехвате 124 украинских БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 124 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.

    Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 124 украинских беспилотника, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Минобороны России. В официальном сообщении говорится: «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

    Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью – 29 аппаратов. В Орловской области уничтожено 15 беспилотников, в Белгородской – 11, в Рязанской – девять. В Калужской области сбито восемь дронов, в Воронежской – семь, по шесть БПЛА перехвачено над Курской, Ростовской, Волгоградской областями и Крымом.

    Кроме того, по пять беспилотников сбили над Тульской и Самарской областями, три – над Липецкой областью. В Московском регионе перехвачено три дрона, в том числе один, который направлялся на Москву. По два БПЛА сбито над Саратовской и Ульяновской областями, один – над Ивановской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России за ночь сбили 151 украинский беспилотник. Власти Татарстана объявили угрозу атаки беспилотников. В Краснодарском крае при падении обломков БПЛА пострадали два человека.

    Комментарии (0)
    Главное
    Путин предупредил о новой ценовой реальности на рынке нефти и газа
    Сийярто рассказал о панике на Украине из-за конфискованных миллионов евро
    Рубио озвучил цели операции против Ирана
    Россотрудничество назвало удар Израиля по Русскому дому агрессией
    Эксперт рассказал о растерянности Вашингтона из-за войны с Ираном
    Лукашенко позвал узбеков жить в Белоруссии
    На Паралимпиаде впервые с 2014 года прозвучал гимн России

    Почему Китай легче других проживет без ближневосточной нефти

    США готовятся к жестким переговорам с Китаем, чтобы Пекин покупал меньше нефти из России и больше из Америки. С Индией такая история почти сработала, однако с Китаем все по-другому. Российские углеводороды стали одной из основных причин, почему Китай легче других переживает перекрытие ближневосточных энергоресурсов. Эта ситуация не отдалит, а скорее, наоборот, замотивирует Пекин заключить еще больше контрактов с Россией. Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    «Женщины всегда были внутренним стержнем России»

    «Россия всегда держалась не только на силе мужчин, но и на мудрости и внутреннем стержне женщин. Роль женщины – это не про слабость и не про соперничество с мужчинами. Это про ответственность, созидание и способность сохранять человеческое даже в самые сложные времена», – сказала газете ВЗГЛЯД Ираида Демина, доброволец СВО, лейтенант медицинской службы, участник программы «Время героев». Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Иран беззащитен перед авианосцами США

    Иранские власти заявили о ракетной атаке по американскому авианосцу в акватории Оманского залива. Как утверждается, «после атаки корабль быстро скрылся более чем на тысячу километров от залива». Таким образом, Иран заявляет, что создал серьезную угрозу для американского авианосца. Однако так ли это на самом деле? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война с Ираном – это надолго

      Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    • Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

      «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    • Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

      Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что подарить на 8 Марта 2026, если не успели купить заранее: идеи подарков жене, маме и начальнице

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – один из самых трепетных весенних праздников, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но даже в сам праздник для многих остается актуальным извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок вызвал искреннюю улыбку и запомнился надолго, важно учитывать характер, возраст и увлечения женщины. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы – от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Открытки с 8 Марта 2026: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – праздник, когда особенно важно сказать теплые слова близким женщинам. Красивая открытка может передать внимание и заботу, которые иногда трудно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для читателей подборку открыток к 8 Марта: их можно бесплатно скачать и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В коллекции – ностальгические ретро-открытки СССР и современные картинки с весенними цветами.

    • Проволочник на участке: как избавиться от вредителя в 2026 году – народные средства, ловушки и сидераты

      Проволочник – один из самых опасных вредителей картофеля и корнеплодов. Его личинки живут в почве до пяти лет и незаметно портят клубни, прогрызая в них узкие ходы. Часто огородники обнаруживают проблему только во время уборки урожая. Разбираемся, как понять, что на участке появился проволочник, и какие народные средства, ловушки и сидераты действительно помогают сократить его численность в 2026 году.&#8195;

    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации