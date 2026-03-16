Tекст: Антон Антонов

В селе Сопычь продолжились ожесточенные столкновения. «Враг тремя штурмовыми группами 48 отдельного отряда специального назначения при поддержке БТР М113 пытался прорваться в населенный пункт. В результате комплексного огневого поражения штурмовые группы украинских спецназовцев и военная техника ВСУ уничтожены», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в Max.

На Сумском направлении штурмовые группы «Северян» вели бои и продвинулись на семи участках Сумского района и двух – в Глуховском, суммарно до 400 м.

В районе Ямного украинские военные перебросили артиллерию, однако огневое воздействие российских войск привело к уничтожению значительной части личного состава и орудий ВСУ.

В Краснопольском районе сводные украинские штурмовые группы предприняли контратаку, но большинство украинских военных были уничтожены, а уцелевшие отступили вглубь территории.

На Харьковском направлении российские войска продвигались с боями, нанося удары по скоплениям противника в нескольких населенных пунктах. На Волчанском направлении отмечено продвижение на пяти участках до 400 м. Российская разведка выявила местоположение украинских боевых групп в районе Караичного, после чего армейская авиация нанесла по ВСУ.

На Липцовском направлении подразделения РХБЗ уничтожили скопление личного состава ВСУ в лесу севернее Избицкого, а на Великобурлукском направлении авиация атаковала сосредоточение ВСУ.

Силами ВКС России нанесены удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Веселого, Терновой, Рубежного, Митрофановки, Нестерного, а также около сел Белый Колодезь и Землянки.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области)», – говорится в сообщении.

