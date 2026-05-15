Пентагон отменил переброску бронетанковой бригады в Польшу

CNN: Глава Пентагона Хегсет приказал сократить американские войска в Европе

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет решил уменьшить численность американского контингента за рубежом, пишут «Известия» со ссылкой на телеканал CNN.

На этой неделе он отменил отправку двух подразделений и приказал вернуть уже прибывших военных обратно. Речь идет о приостановке развертывания второй бронетанковой боевой бригады первой кавалерийской дивизии.

Это формирование должно было нести службу в Польше и ряде других государств. Часть личного состава уже достигла места назначения, однако теперь солдат отправляют назад в США.

Кроме того, американское командование отменило переброску в Германию батальона, который специализируется на ракетном вооружении большой дальности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Пентагона Пит Хегсет распорядился вывести пять тысяч американских военных из Германии. Позже армия США отменила переброску четырех тысяч солдат в Польшу. При этом, часть военнослужащих получила приказ об отмене командировки уже в пути.