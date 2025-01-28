Патрушев сообщил об увеличении производства безэкипажных катеров в России

Tекст: Алексей Дегтярев

«ВМФ России уже сегодня оснащается безэкипажными катерами. Их производство значительно увеличено с учетом опыта специальной военной операции», – сказал Патрушев в интервью «Российской газете».

Создание новых типов морских дронов будет учитывать опыт специальной военной операции. Разработкой более совершенных видов таких аппаратов займется создаваемый единый центр компетенций.

Он будет специализироваться на разработке безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов для ВМФ. В эту работу планируется привлечь лучшие кадры и финансовые ресурсы.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что безэкипажные катера позволят российскому флоту решить ряд важных задач. Военным станет легче поражать комплекс целей противника и выполнять разведывательные функции.