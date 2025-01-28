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    Не раздавайте диагнозы. Ментальные расстройства – это не модный аксессуар, а сложные состояния, которые нельзя определить за три минуты общения. Мы все люди, и у каждого из нас бывают сложные периоды. Но это не значит, что мы обязаны друг друга диагностировать и швыряться терминами вроде «токсик», «манипулятор» или «психопат».

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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как русский гиперзвук оглушил Америку

    Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.

    6 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Ландыши» – это фильм про новых героев

    Самое главное – с этими героями могут ассоциировать себя вовсе не надуманная прослойка корпоративного планктона, не содержанки, не айтишники, сидящие на двух стульях, а те люди, которые непосредственно участвуют в суровом деле. «Ландыши» нашли точные слова, чтобы не выглядеть пафосными дебилами.

    4 комментария
    28 января 2025, 17:56 • Новости дня

    Патрушев сообщил об увеличении производства безэкипажных катеров в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В России значительно увеличено производство безэкипажных катеров для ВМФ, в которых будут применяться технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, заявил председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    «ВМФ России уже сегодня оснащается безэкипажными катерами. Их производство значительно увеличено с учетом опыта специальной военной операции», – сказал Патрушев в интервью «Российской газете».

    Создание новых типов морских дронов будет учитывать опыт специальной военной операции. Разработкой более совершенных видов таких аппаратов займется создаваемый единый центр компетенций.

    Он будет специализироваться на разработке безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов для ВМФ. В эту работу планируется привлечь лучшие кадры и финансовые ресурсы.

    Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что безэкипажные катера позволят российскому флоту решить ряд важных задач. Военным станет легче поражать комплекс целей противника и выполнять разведывательные функции.

    27 января 2025, 11:26 • Новости дня
    «Калашников» разработал укороченную и малогабаритную модификации автомата АК-12
    «Калашников» разработал укороченную и малогабаритную модификации автомата АК-12
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби концерн «Калашников» впервые представит новейшие автоматы АК-12К и АК-12СК, предназначенные для современных боевых задач.

    Концерн «Калашников» впервые представит свои новейшие автоматы АК-12 укороченный (АК-12К) и АК-12 малогабаритный (АК-12СК) на международной выставке IDEX 2025, сообщает Telegram-канал «Калашников». Мероприятие пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

    Оба автомата разработаны под патрон 5,45х39 мм и рассчитаны на эффективное уничтожение живой силы противника. АК-12К и АК-12СК отличаются улучшенными техническими и эргономическими характеристиками, которые соответствуют требованиям современного боя. Кроме того, они оснащены приборами малошумной стрельбы.

    АК-12К имеет массу без магазина не более 3,4 кг и длину в боевом положении 810 мм. Длина ствола составляет 290±20 мм. В свою очередь, АК-12СК весит 3,2 кг, длина в боевом положении – 750 мм, а длина ствола – 228±20 мм. Магазины обоих автоматов вмещают по 30 патронов.

    Для стрельбы из нового вооружения используются 5,45-мм патроны с различными типами пуль, включая обыкновенные, повышенной пробиваемости и трассирующие. Эти характеристики делают АК-12К и АК-12СК пригодными для выполнения разнообразных задач в условиях современного боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» завершил поставку обновленного автомата АК-12 в войска, а Росгвардия приняла этот автомат на вооружение. В апреле 2024 года была поставлена первая партия доработанных с опытом СВО автоматов АК-12 в войска.

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    26 января 2025, 23:57 • Новости дня
    Латвия заявила о следовавшем в Россию сухогрузе на месте повреждения кабеля на Балтике

    ВМС Латвии зафиксировали следовавший в Россию сухогруз на месте повреждения кабеля на Балтике

    Tекст: Денис Тельманов

    Латвийские военно-морские силы обнаружили мальтийский сухогруз Michalis San на месте повреждения подводного кабеля между Латвией и Швецией, однако не зафиксировали подозрительной активности.

    Как передает РИА «Новости», адмирал Марис Поленцс сообщил, что ВМС Латвии зафиксировали сухогруз Michalis San, следующий в Россию, на месте повреждения кабеля. Судно находилось в нейтральных водах, и на его борту не обнаружено подозрительных действий или повреждений якоря.

    Ранее компания «Латвийский государственный радиотелевизионный центр» сообщила о возможном внешнем воздействии, повредившем кабель. ВМС Латвии направили на место патрульное судно и связались с НАТО, чтобы уточнить ситуацию.

    Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис отметил, что задержание судна в нейтральных водах требует согласованной позиции НАТО, так как международное морское право в этом вопросе сложно. Тем временем ВМС продолжают проверку других судов в районе инцидента.

    Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море не редкость. В 2024 году были зафиксированы повреждения кабелей между Финляндией и Германией, Швецией и Литвой, а также между Финляндией и Эстонией. Ранее обвинялись китайский сухогруз и танкер, перевозящий энергоресурсы.

    Как отмечал депутат Госдумы Андрей Колесник, повышенное внимание к повреждению подводных кабелей в Балтийском море является элементом информационной войны, так как обрывы происходят постоянно и не всегда преследуют военно-политические цели.

    Ранее в Балтийском море уже был поврежден еще один подводный кабель, соединяющий Швецию, Литву, Германию и Финляндию, что вызвало подозрения в причастности китайского судна.

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    28 января 2025, 12:00 • Видео
    Украинцы дозрели до переговоров

    Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

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    25 января 2025, 23:22 • Новости дня
    Трамп возобновил поставки Израилю авиабомб MK-84

    Трамп решил отправить Израилю 1 800 бомб MK-84 после снятия запрета Байдена

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Трампа сняла запрет на поставки Израилю авиабомб массой 2 000 фунтов, введенный при Байдене.

    Администрация нового президента США Дональда Трампа приняла решение разрешить поставки Израилю авиабомб весом 2 000 фунтов, сообщает Axios. Ранее такой запрет был введен администрацией Джо Байдена. Израильские должностные лица подтвердили, что Белый дом распорядился о снятии ограничений и готовится к отправке оружия.

    Портал Axios отмечает, что в ближайшие дни 1 800 бомб MK-84 будут погружены на судно и доставлены в Израиль. Эти бомбы ранее хранились на складах в США. Байден опасался применения данных вооружений в секторе Газа из-за возможных жертв среди мирных жителей.

    Параллельно с этим, 15 января стало известно о достижении соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. Это произошло благодаря посредничеству Дохи, Каира и Вашингтона. Также стороны договорились об освобождении удерживаемых в Газе заложников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запланировал встретиться с президентом США Дональдом Трампом в первой половине февраля в Вашингтоне. Госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на три месяца, что может затронуть и военную поддержку Украины. Дональд Трамп намерен создать американский «Железный купол», проект может стать продолжением стратегической оборонной инициативы Рональда Рейгана.

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    27 января 2025, 00:14 • Новости дня
    ВСУ нанесли 19 ударов по ДНР за сутки

    ВСУ выпустили 61 боеприпас по ДНР за сутки, ранен мирный житель

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска обстреляли горловское направление, ранив мирного жителя в ДНР.

    За минувшие сутки Вооруженные силы Украины провели девятнадцать атак на населенные пункты Донецкой Народной Республики, сообщает ТАСС. Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР зафиксировало эти факты.

    В результате обстрелов пострадал один мирный житель. Все удары пришлись на горловское направление. Украинские подразделения выпустили шестьдесят одну единицу различных боеприпасов по территории ДНР.

    Атаки со стороны украинских вооруженных формирований продолжаются, несмотря на объявления о прекращении огня. Власти ДНР выражают обеспокоенность по поводу продолжающихся обстрелов и возможных новых жертв среди мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Донецкой Народной Республике за сутки совершили 23 атаки, в результате которых погиб один человек и трое, включая ребенка, получили ранения. В результате обстрела Горловки украинскими военными погиб мужчина и пострадали трое человек, включая ребенка, при этом повреждены жилые дома и детский сад. Также в Горловке в результате детонации суббоеприпаса пострадали двое мирных жителей, среди них один случай ранее не фиксировался.

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    26 января 2025, 05:07 • Новости дня
    Российский боец рассказал о подарке украинской девочки в освобожденном Курахово

    Российский штурмовик рассказал о встрече с 12-летней украинской девочкой в Курахово

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время зачистки пятиэтажки в Курахово российский боец встретил 12-летнюю украинскую девочку, которая обняла его и подарила браслеты, сделанные своими руками, в знак благодарности.

    Как сообщает РИА «Новости», российский штурмовик с позывным «Нифер» рассказал, как его группа обнаружила семью, скрывавшуюся от украинских военных, при зачистке пятиэтажного дома в Курахово, ДНР. Встреча с 12-летней девочкой, которая вместе с родителями скрывалась в доме, произвела на бойца сильное впечатление. «Она обняла нас, плакала, что ждала нас. Сделала нам браслетики», – рассказал «Нифер». В ответ штурмовик подарил девочке перстень от российской армии, который она повесила на шею.

    Семья девочки оставалась в Курахово, ожидая помощи от российских военных, так как постоянно скрывалась от ВСУ. Штурмовик отметил, что не смог эвакуировать семью из-за задачи двигаться к заводоуправлению для выполнения основной миссии. По его словам, мирные жители микрорайона «Южный» доброжелательно встречали российских военных, рассказывая о плохом обращении со стороны ВСУ.

    Об освобождении Курахово от украинских сил Минобороны РФ сообщило 6 января. Расположенный в 40 километрах от Донецка, город имеет стратегическое значение, открывая путь для дальнейшего продвижения российской армии в восточной части Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская полиция начала насильственно вывозить детей из Красноармейска, жительница Курской области рассказала о расстреле беременной женщины и похищении детей солдатами ВСУ близ Куриловки, а пленный солдат ВСУ Михаил Дьяченко сообщил о массовых убийствах мирных жителей при отступлении из Вишневого в ДНР.

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    27 января 2025, 14:27 • Новости дня
    В России решили изменить закон о срочной службе в армии

    Правительство поддержало изменения в закон о срочной службе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское правительство одобрило проект закона о призыве на срочную службу в армию, предусматривающий исполнение неисполненных решений о призыве в течение года.

    Такие решения, согласно проекту, должны быть выполнены в течение одного года с момента их принятия, передает ТАСС.

    Документ вносит изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе».

    Он также предусматривает возможность создания одной призывной комиссии в городах федерального значения и крупных муниципальных образованиях. Это, по мнению правительства, позволит оптимизировать количество должностных лиц, включая врачей-специалистов, необходимых для призыва.

    Также в проекте отзыва отмечается, что наименование законопроекта требует уточнения в части вопросов организации призыва.

    Введение единой призывной комиссии, как полагают в правительстве, сократит нагрузку на медицинских специалистов и улучшит организацию призыва на военную службу.

    В июле прошлого года Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве работодателей передавать военкоматам сведения о военнообязанных сотрудниках.

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    26 января 2025, 00:24 • Новости дня
    ВСУ атаковали ДНР, выпустив 73 боеприпаса за сутки

    ВСУ выпустили 73 боеприпаса по ДНР: один человек погиб, трое ранены

    Tекст: Денис Тельманов

    ВСУ за сутки совершили 23 атаки на ДНР, в результате которых погиб один человек и трое ранены, включая ребенка.

    Как передает ТАСС, вооруженные силы Украины за последние сутки осуществили 23 атаки на населенные пункты Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 73 боеприпаса. В результате этих атак погиб один человек, еще трое получили ранения, включая ребенка 2013 года рождения.

    Сообщается о значительных разрушениях, причиненных обстрелами. Повреждены 11 жилых домов, 5 автомобилей и 2 объекта гражданской инфраструктуры. Эти данные предоставлены управлением администрации главы и правительства республики по документированию военных преступлений Украины.

    Напряженность в регионе сохраняется, и количество жертв среди мирного населения продолжает расти. Актуальная информация о пострадавших и разрушениях поступает по мере обработки данных с мест обстрелов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрела Горловки украинскими военными погиб мужчина и трое человек пострадали, включая ребенка, при этом в городе повреждены жилые дома и детский сад. В Алешках Херсонской области в результате обстрела кассетными боеприпасами погибли три жителя, как сообщил губернатор Владимир Сальдо. В результате обстрелов ВСУ объектов критической инфраструктуры ДНР и ЛНР приостановлена работа водовода Дон – Донбасс, что вызвало перебои в водоснабжении регионов, сообщал Минстрой ДНР.

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    25 января 2025, 23:56 • Новости дня
    Фицо заявил о срыве Западом мирного договора по Украине

    Фицо обвинил Запад в срыве мирного соглашения по Украине в 2022 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо утверждает, что Запад не позволил Украине заключить мирное соглашение в 2022 году, что могло бы положить конец конфликту.

    Как передает ТАСС, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Запад сорвал возможность заключения мирного соглашения по Украине в 2022 году, что могло бы завершить конфликт. Фицо отметил, что мирное соглашение было на повестке дня в апреле 2022 года, но Запад помешал его подписанию.

    По словам Фицо, перспективы Украины остаются пессимистичными. Он считает, что Украине не удастся вступить в НАТО и предстоят большие трудности при вступлении в ЕС. Фицо выразил уверенность, что конфликт мог быть разрешен, если бы Запад не вмешался в процесс переговоров.

    Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял о готовности к переговорам с Украиной. Он напоминал, что в начале конфликта был выработан взаимно приемлемый договор с украинской стороной, однако он был отвергнут по совету извне.

    Переговоры между российской и украинской делегациями состоялись 29 марта 2022 года в Стамбуле и длились около трех часов. Принципы будущего соглашения предусматривали нейтральный статус Украины и отказ от размещения иностранных вооружений. Однако после отвода российских войск переговоры были заморожены, так как Киев отказался от договоренностей по совету тогдашнего премьер-министра Британии Бориса Джонсона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Украину в том, что треть участников антиправительственных митингов в стране являются украинцами, выступающими против словацкого правительства. Словакия намерена выдворить иностранных инструкторов, замешанных в дестабилизации обстановки в стране, и уже составляет список подозреваемых, одновременно проверяя пути финансирования их деятельности. Акции протеста против правительства Роберта Фицо прошли в Братиславе и еще нескольких десятках городов Словакии.

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    26 января 2025, 23:31 • Новости дня
    На севере Греции на пять дней приостановили ж/д перевозки из-за техники НАТО

    На севере Греции пассажирские перевозки прекратили на пять дней из-за бронетехники НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Пассажирские перевозки на линии Александруполис-Орменио на границе Греции с Болгарией были временно приостановлены из-за транспортировки натовской бронетехники в Восточную Европу, что вызвало обеспокоенность местных жителей.

    Пассажирские перевозки на железной дороге Александруполис-Орменио на севере Греции были прерваны на пять дней. Как сообщает Pronews, причиной стала перевозка сотен единиц натовской бронетехники в Восточную Европу.

    Видео с 67 бронемашинами было опубликовано на портале. Греческая железнодорожная компания Hellenic Train объявила, что пассажирское обслуживание на линии будет прервано с 21 по 25 января. Для удобства пассажиров в этот период курсировали автобусы. Однако позже выяснилось, что под видом «коммерческих грузов» перевозили военную технику.

    Как пишет портал, американская миссия временно перекрыла линию Орменио-Александруполис, чтобы переправить бронетехнику в Северную Европу. Местные жители выразили обеспокоенность по поводу использования линии исключительно для военных нужд. Перевозка техники связана с учениями Steadfast Dart 2025, крупнейшими учениями НАТО в Восточной Европе и на Балканах, которые продлятся до 26 февраля.

    Учения задействованы для оценки развертывания Сил быстрого реагирования НАТО. Они включают наземные, воздушные и морские операции с участием девяти стран-союзников. Порт Александруполис стал ключевым узлом для операций НАТО и транспортировки вооружения в Восточную Европу. Греция, активно участвуя в операциях НАТО, вызывает обеспокоенность относительно своей роли в международных событиях и национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс планирует провести учения Steadfast Dart-25 для проверки оперативной готовности к развертыванию военных сил на восточном фланге в условиях конфликта, а многонациональные учения под эгидой НАТО состоятся в Крцанисском учебном центре «НАТО-Грузия» с 28 апреля по 8 мая 2025 года. Представители компартии в Греции заблокировали в городе Тирнавосе проезд колонне с боеприпасами для украинской армии.

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    25 января 2025, 23:04 • Новости дня
    Пентагон не стал опровергать передачу разведданных Сирии

    Пентагон не подтвердил и не опроверг сообщения о передаче разведданных США Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны США отказалось подтвердить или опровергнуть сообщения о передаче секретных разведданных новому руководству Сирии, касающихся угроз со стороны «Исламского государства».

    Министерство обороны США не подтвердило информацию о возможной передаче разведывательных данных новому сирийскому правительству, сообщает ТАСС. Представитель Пентагона заявил, что ведомство не обсуждает разведоперации по соображениям безопасности. Газета The Washington Post пишет, что США якобы передавали данные о террористической угрозе от ИГ руководству Сирии, включая «Хайат Тахрир аш-Шам».

    Источник издания утверждает, что американская разведка помогла предотвратить атаки ИГ на религиозные объекты вблизи Дамаска в начале месяца. Газета отмечает, что передача данных не значит, что США полностью принимают «Хайат Тахрир аш-Шам», которая остается в списке террористических организаций в США.

    Сообщается, что США начали передавать разведданные напрямую в декабре 2024 года, пытаясь выстроить отношения с новым сирийским руководством. Это было обусловлено опасениями США о возможном восстановлении ИГ в регионе, когда правительство Сирии укрепляет свою власть. Новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа возглавляет «Хайат Тахрир аш-Шам».

    Ситуация в Сирии стала напряженной после захвата оппозиционными силами городов Алеппо, Хама, Дераа и Хомс в декабре. Президент Башар Асад покинул страну, и новое временное правительство возглавил Мухаммед аль-Башир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США намерены сохранить небольшое военное присутствие в Сирии для предотвращения возрождения террористической группировки «Исламское государство*» сообщил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома.

    Сирийские власти ввели запрет на импорт товаров из России, Ирана и Израиля, а также ограничили въезд граждан последних двух стран.

    Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что американские военные не строят новую базу на севере Сирии и не планируют совместные патрули с курдскими силами.

    Турецкие СМИ сообщили, что США отправили новое военное оборудование и припасы боевикам запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана» в Сирии.

    В Сирии находятся около 2 тыс. американских военнослужащих, что значительно превышает ранее объявленное количество в 900 человек, отметил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

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    26 января 2025, 02:52 • Новости дня
    КНДР испытала стратегическую ракету с подводной площадки

    КНДР успешно провела испытание стратегической крылатой ракеты подводного базирования

    Tекст: Денис Тельманов

    КНДР провела успешное испытание крылатой ракеты, предназначенной для подводного базирования и ударов по наземным целям, что подтвердил лидер страны Ким Чен Ын.

    КНДР успешно испытала стратегическую крылатую ракету подводного базирования, сообщает ЦТАК. Пуск ракеты состоялся 25 января, и за испытанием наблюдал лидер страны Ким Чен Ын. Запущенные ракеты преодолели дистанцию 1 500 км примерно за 7 500 секунд, что соответствует средней скорости полета около 720 км в час.

    ЦТАК отмечает, что испытание не оказало влияния на безопасность соседних стран. Эти испытания стали частью плана по укреплению обороноспособности КНДР. Он нацелен на повышение эффективности стратегического сдерживания потенциальных противников в условиях изменяющейся безопасности в регионе.

    Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян продолжит совершенствовать военные силы для защиты мира и стабильности. «Мы и впредь всегда будем ответственно выполнять свою важную миссию и обязанности для защиты продолжительного и перманентного мира и стабильности на основе укрепленных военных сил,»– подчеркнул Ким Чен Ын.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КНДР осуществила запуск нескольких баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность приобретения таких стран, как Куба, КНДР и Багамы. КНДР произвела испытательный запуск новейшей гиперзвуковой ракеты под личным наблюдением лидера страны Ким Чен Ына.

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    25 января 2025, 22:57 • Новости дня
    Пушилин сообщил о гибели жителя и ранении ребенка в Горловке

    Мирный житель погиб и трое пострадали, включая ребенка, при обстреле Горловки

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате обстрела Горловки украинскими военными погиб мужчина, трое человек пострадали, включая ребенка. В городе повреждены жилые дома и детский сад, сообщил Денис Пушилин.

    Один человек погиб и трое получили ранения в результате обстрела Горловки со стороны украинских военных, передает ТАСС. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что среди пострадавших находится ребенок.

    В Центрально-Городском районе Горловки, вследствие применения ствольной артиллерии кассетного типа, погиб мужчина 1958 года рождения. Женщина 1980 года рождения, мальчик 2013 года рождения и женщина 1962 года рождения получили ранения средней степени тяжести. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, уточнил Пушилин в своем телеграм-канале.

    По словам Пушилина, 11 жилых домов в районах Никитовский и Центрально-Городской были повреждены. Также пострадали детский сад в Никитовском районе и магазин в Центрально-Городском. Вооруженные силы Украины совершили более 15 вооруженных атак, применяя ствольную артиллерию калибром 155 мм и кассетного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрела города Алешки Херсонской области кассетными боеприпасами погибли три жителя. Обстрелы ВСУ объектов критической инфраструктуры ДНР и ЛНР привели к приостановке работы водовода Дон – Донбасс, что вызвало перебои в водоснабжении регионов. Исполняющий обязанности министра восстановления Курской области Алексей Карнаушко оценил ущерб от действий ВСУ на территории области в 750 млрд рублей, отметив стабильно напряженную обстановку.

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    27 января 2025, 06:36 • Новости дня
    Российские бойцы уничтожили 7,2 тыс. солдат ВСУ за неделю

    Эксперт сообщил об уничтожении свыше 7,2 тыс. солдат ВСУ на границе ЛНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные за неделю уничтожили свыше 7,2 тыс. украинских солдат и наемников, пытавшихся проникнуть в ЛНР, с наибольшими потерями в Харьковской области.

    Российские военнослужащие за неделю уничтожили более 7,2 тыс. солдат ВСУ и иностранных наемников на границах Луганской Народной Республики, пишет ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, большинство потерь были понесены украинской стороной в Харьковской области.

    Эксперт отметил, что с 18 по 24 января 2025 года вооруженные формирования Украины потеряли более 7 240 боевиков в зонах ответственности группировок 'Север', 'Юг' и 'Запад'. По его словам, это на 60 больше по сравнению с предыдущей неделей. Наибольший ущерб был нанесен в зоне ответственности войск 'Запад'. Марочко также подчеркнул увеличение потерь в зоне ответственности 'Север'.

    За тот же период российские силы уничтожили 20 танков, что на 14 больше, чем за предыдущую неделю, а также 100 орудий полевой артиллерии, 6 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 21 полевой склад с боеприпасами и свыше 300 боевых машин противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил об ударе по скоплению Вооруженных сил Украины в Одесской области. Утром 26 января огневые средства Черноморского флота России уничтожили два безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря, которые следовали в направлении Крымского полуострова. Ленинский районный суд Курска арестовал военного ВСУ Евгения Фабрисенко, подозреваемого в убийствах и изнасилованиях шести женщин в селе Русское Поречное Курской области.

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    27 января 2025, 00:52 • Новости дня
    В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников

    В Воронежской области ПВО и РЭБ уничтожили несколько БПЛА без пострадавших

    Tекст: Денис Тельманов

    В Воронежской области силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы были уничтожены несколько беспилотников, пострадавших и разрушений нет.

    Как передает ТАСС, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о уничтожении нескольких беспилотников на территории двух районов и одного городского округа. Гусев отметил, что дежурные силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы успешно справились с обнаружением и ликвидацией беспилотников.

    Инцидент не повлек за собой ни жертв, ни разрушений, как уточнил губернатор в своем телеграм-канале. «По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – написал Гусев.

    Местные власти продолжают следить за ситуацией и готовы предпринимать необходимые меры для обеспечения безопасности региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Брянской области силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник самолетного типа, а в Сергиево-Посадском округе Московской области ПВО сбили беспилотник, при этом пострадавших не было, а завод «Группа Кремний Эл» в Брянске вынужден был прекратить работу из-за атаки беспилотников ВСУ, в результате чего пострадали производственные помещения и склад готовой продукции.

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    28 января 2025, 11:57 • Новости дня
    «Калашников» в 2024 году установил десятилетний рекорд выручки от экспорта оружия

    «Калашников» достиг рекордной за десять лет выручки по экспортным контрактам 2024 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» добился рекордной выручки по экспортным контрактам на стрелковое оружие за 2024 год, превысив показатели последних десяти лет и освоив новые рынки.

    Выручка концерна «Калашников» по экспортным контрактам на поставку стрелкового оружия за 2024 год стала рекордной за последние десять лет, пишет ТАСС.

    В пресс-службе концерна сообщили, что рекордная выручка достигнута благодаря продаже боевого и гражданского стрелкового оружия, включая более 15 исполнений моделей. Основные продажи пришлись на боевое снайперское и автоматическое оружие, гладкоствольные охотничьи ружья и нарезные карабины.

    В пресс-службе отметили, что значительное увеличение объемов продаж стрелкового оружия было достигнуто благодаря освоению новых экспортных рынков и возросшему спросу на оружие под боеприпасы иностранного производства.

    «Портфель заказов на 2025 год уже сформирован, – добавили в компании. – Участие в международных салонах, таких как IDEX и «Армия», способствует ведению открытого конструктивного диалога с иностранными партнерами и укреплению взаимоотношений с потенциальными заказчиками».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» увеличил объемы выпуска стрелкового оружия на 40%. В январе 2022 года сообщалось, что барражирующие боеприпасы «Калашникова» разрешили поставлять на экспорт. Концерн «Калашников» показал первый полет дрона «КУБ-10Э» в декабре 2024 года.

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