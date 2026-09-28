Минобороны Казахстана анонсировало реформу армии после гибели военных на Каспии

Tекст: Ольга Иванова

Новый министр обороны Казахстана Айдос Мырзахметов провел совещание, посвященное масштабным изменениям в вооруженных силах страны, передает ТАСС. Реформа инициирована после трагического инцидента в Каспийском море, унесшего жизни 14 военнослужащих.

«В центре внимания – реализация поручений главы государства – верховного главнокомандующего вооруженными силами по комплексной перезагрузке армии с учетом современных угроз, опыта вооруженных конфликтов, стремительного развития военных технологий и обеспечение безопасности воинской службы», – сообщили в пресс-службе Минобороны.

Основной упор в реформировании будет сделан на улучшение реальной боеготовности, модернизацию системы управления и повышение качества подготовки войск. В ведомстве подчеркнули, что планируется дальнейшая цифровизация всех процессов и устранение избыточных административных процедур.

По словам Айдоса Мырзахметова, армия не должна развиваться ради показных мероприятий и красивых отчетов. Он отметил, что каждый выделенный ресурс и каждое решение обязаны приносить практическую пользу, способствуя росту боеспособности, а солдаты должны чувствовать себя в полной безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во время военных учений в Каспийском море погибли 14 казахстанских моряков.

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