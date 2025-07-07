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Лицам без гражданства разрешили служить по контракту в ВС России
Президент разрешил лицам без гражданства служить по контракту в ВС России
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий лицам без гражданства возможность заключать контракт с Вооруженными силами страны до завершения мобилизации.
Поправки внесены в законы «О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне» и «О статусе военнослужащих», передает ТАСС.
Теперь иностранные граждане и лица без гражданства получили право заключать контракты о прохождении военной службы в России.
Контракты с такими гражданами будут действовать до окончания периода мобилизации, завершения военного положения или истечения военного времени. Закон расширяет круг лиц, имеющих право служить по контракту в российских военных структурах, включая воинские формирования.
7 июля Владимир Путин также подписал закон, увеличивающий штраф за несообщение о переезде в военкомат.