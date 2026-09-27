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Токаев уволил министра обороны Косанова после гибели военных на Каспии
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку министра обороны Даурена Косанова после трагической гибели военных в Каспийском море.
Токаев принял решение об отставке главы оборонного ведомства страны Даурена Косанова, передает РИА «Новости».
«Указом главы государства Косанов Даурен Жуматаевич освобожден от должности министра обороны республики Казахстан», – сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во время военных учений на Каспийском море погибли 14 казахстанских моряков.
Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура.
Генпрокуратура страны установила подозреваемых в халатном отношении к службе должностных лиц.