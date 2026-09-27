Токаев уволил министра обороны Косанова после гибели военных на Каспии

Число погибших на учениях в Каспийском море казахских моряков достигло 14 человек

В Казахстане обнаружили тела последних пропавших на учениях военных моряков

Tекст: Мария Иванова

Общее число жертв трагедии достигло 14 человек, передает РИА «Новости». В пресс-службе министерства обороны республики уточнили детали завершения поисковой операции.

«Сегодня, 25 сентября, около 9.15 (7.15 мск.) в ходе непрерывных поисково-спасательных работ были обнаружены тела двух ранее пропавших военнослужащих – сержанта Гумарова Мансура и матроса Турдыбекулы Мираса», – говорится в сообщении ведомства.

Трагедия произошла 24 сентября во время учений в Мангистауской области. Из-за резкого ухудшения погоды и сильного ветра 17 военных моряков унесло в Каспийское море. Троих военнослужащих удалось спасти.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по статьям о халатном отношении к службе с тяжкими последствиями и нарушении правил кораблевождения. Для выяснения всех обстоятельств создана правительственная комиссия.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура.

Генеральная прокуратура страны установила подозреваемых в халатном отношении к службе должностных лиц.