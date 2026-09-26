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Лавров пошутил в ответ на слова журналистки AP о приезде в ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обменялся шутками с журналисткой агентства Associated Press, поприветствовавшей его на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров с юмором отреагировал на приветствие представительницы американской прессы на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.
Задавая вопрос главе российской дипломатии, корреспондентка подчеркнула, что ей всегда радостно видеть его в Нью-Йорке. «Каждый год вы это говорите», – с улыбкой ответил Сергей Лавров.
Журналистка подтвердила, что действительно произносит эти слова ежегодно. Она добавила, что искренне так считает, поскольку российский министр знает штаб-квартиру ООН лучше любого другого выступающего здесь политика.
Глава МИД России регулярно возглавляет российскую делегацию на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН. До своего назначения на министерский пост он 10 лет, с 1994 по 2004 год, работал постоянным представителем РФ при всемирной организации в Нью-Йорке.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заранее анонсировала выступление главы ведомства на Генассамблее 26 сентября.
Речь Лаврова вызвала огромный интерес среди журналистов.