Лавров пошутил в ответ на слова журналистки AP о приезде в ООН

Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с юмором отреагировал на приветствие представительницы американской прессы на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

Задавая вопрос главе российской дипломатии, корреспондентка подчеркнула, что ей всегда радостно видеть его в Нью-Йорке. «Каждый год вы это говорите», – с улыбкой ответил Сергей Лавров.

Журналистка подтвердила, что действительно произносит эти слова ежегодно. Она добавила, что искренне так считает, поскольку российский министр знает штаб-квартиру ООН лучше любого другого выступающего здесь политика.

Глава МИД России регулярно возглавляет российскую делегацию на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН. До своего назначения на министерский пост он 10 лет, с 1994 по 2004 год, работал постоянным представителем РФ при всемирной организации в Нью-Йорке.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заранее анонсировала выступление главы ведомства на Генассамблее 26 сентября.

Речь Лаврова вызвала огромный интерес среди журналистов.