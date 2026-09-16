Tекст: Вера Басилая

Лавров во время выступления на Международном фестивале молодежи заявил, что Россия не имеет намерений атаковать западные государства, однако в случае агрессии со стороны Европы конфликт будет очень коротким, передает ТАСС.

«Запад давно сделал выбор в пользу сдерживания России, мы не раз об этом говорили, в том числе через напористое, нахрапистое продвижение блока НАТО к российским границам», – заявил глава внешнеполитического ведомства.

Министр отметил, что европейские элиты постоянно обсуждают необходимость подготовки к противостоянию с нашей страной. При этом российское руководство, включая президента Владимира Путина, неоднократно подчеркивало, что конфронтация не является методом Москвы.

По словам руководителя дипломатического ведомства, размещение западных военных контингентов на территории Украины будет расцениваться как прямое объявление войны. Он добавил, что попытки сохранить киевский режим путем ввода мобилизационных сил переведут противостояние из гибридного формата в открытый конфликт.

Путин назвал бредом и враньем заявления представителей Евросоюза об угрозе со стороны России.

Глава МИД России Сергей Лавров также заявил об отсутствии у Москвы планов воевать с европейскими странами.

Глава МИД Лавров предупредил о риске неконвенциональной войны при попытке нападения на Россию.