Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.6 комментариев
Лавров предрек очень короткую войну в случае нападения Европы
Если Европа нападет на Россию, это будет «совсем другая война, очень короткая», заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров во время выступления на Международном фестивале молодежи заявил, что Россия не имеет намерений атаковать западные государства, однако в случае агрессии со стороны Европы конфликт будет очень коротким, передает ТАСС.
«Запад давно сделал выбор в пользу сдерживания России, мы не раз об этом говорили, в том числе через напористое, нахрапистое продвижение блока НАТО к российским границам», – заявил глава внешнеполитического ведомства.
Министр отметил, что европейские элиты постоянно обсуждают необходимость подготовки к противостоянию с нашей страной. При этом российское руководство, включая президента Владимира Путина, неоднократно подчеркивало, что конфронтация не является методом Москвы.
По словам руководителя дипломатического ведомства, размещение западных военных контингентов на территории Украины будет расцениваться как прямое объявление войны. Он добавил, что попытки сохранить киевский режим путем ввода мобилизационных сил переведут противостояние из гибридного формата в открытый конфликт.
Путин назвал бредом и враньем заявления представителей Евросоюза об угрозе со стороны России.
Глава МИД России Сергей Лавров также заявил об отсутствии у Москвы планов воевать с европейскими странами.
Глава МИД Лавров предупредил о риске неконвенциональной войны при попытке нападения на Россию.