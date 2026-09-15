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Захарова сообщила об ажиотаже вокруг предстоящего выступления Лаврова
Участники Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге проявили огромный интерес к международной тематике и с нетерпением ожидают предстоящего выступления главы МИД России Сергея Лаврова, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«Все ждут Сергея Викторовича Лаврова, завтра не будет свободного миллиметра», – подчеркнула Захарова, передают РИА «Новости».
Она также обратила внимание на высокий интерес молодых людей к международной повестке.
Появление самой Захаровой на площадке мероприятия также вызвало ажиотаж среди участников.
После одной из сессий к дипломату выстроилась очередь из желающих сделать совместное фото, большинство из которых оказались иностранными гостями фестиваля. Мария Захарова сфотографировалась с большей частью участников.
Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.
Международный фестиваль молодежи стартовал в Екатеринбурге 11 сентября.
Лавров заявил о готовности страны к диалогу с иностранными государствами на этом мероприятии.
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