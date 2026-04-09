Лавров сообщил о готовности России показать открытость на фестивале молодежи
Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге продемонстрирует готовность России к диалогу и сотрудничеству с иностранными государствами и народами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Россия откроет двери представителям разных стран на Международном фестивале молодежи, который пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, передает РИА «Новости».
Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что мероприятие призвано продемонстрировать открытую и гостеприимную позицию страны, а также готовность к диалогу со всеми, кто разделяет идеалы мира, добра и справедливости.
Лавров отметил, что Россия будет рада видеть на фестивале представителей самого широкого круга ближнего и дальнего зарубежья. Он добавил, что это событие отражает меры по расширению возможностей для молодежи, созданию условий для профессионального развития и общения с ровесниками из других стран.
По словам главы МИД, атмосфера фестиваля и позитивные эмоции от общения станут прочной основой для дружбы на долгие годы. Лавров выразил уверенность, что участников объединит стремление к творческой самореализации и гармоничному взаимодействию на благо человечества. Он подчеркнул, что молодежь будет закладывать основы отношений на предстоящие десятилетия.
В марте сообщалось, что на Международный фестиваль молодежи поступило более 30 тыс. заявок из 168 стран.