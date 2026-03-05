О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
На Международный фестиваль молодежи поступило более 30 тыс. заявок из 168 стран
Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге вызвал значительный интерес. За месяц с начала заявочной кампании, открытой 5 февраля, поступило свыше 30 тыс. заявок от молодых людей из 168 стран, из них около 14 тысяч – от иностранных граждан. Прием заявок продолжается до 30 апреля на сайте wyffest.com, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Глава Росмолодежи Григорий Гуров отметил: «Мы рады видеть на фестивале ребят, готовых взять на себя ответственность за будущее планеты». Генеральный директор Дирекции Всемирного фестиваля молодежи Дмитрий Иванов подчеркнул, что благодаря широкой географии заявок фестиваль становится площадкой для равного диалога и совместных международных проектов.
Фестиваль пройдет с 11 по 17 сентября 2026 года в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и объединит 10 тыс. участников – 5 тыс. россиян и 5 тыс. иностранцев до 35 лет из различных сфер, включая креативные индустрии, науку, спорт, предпринимательство, медиа и IT. Среди них будут также подростки от 14 до 17 лет – по 500 человек из России и зарубежных стран.
Программа фестиваля включает открытые обсуждения, мастер-классы, спортивные турниры, а также экспедиции по регионам России и в Абхазию для одной тысячи иностранных участников. Молодые люди смогут познакомиться с культурой, историей и технологическими достижениями России, а также наладить долгосрочные международные контакты.
Фестиваль уже презентовали молодежи более чем в 40 странах. Участники из Болгарии, Италии и Индонезии в своих заявлениях выразили уверенность, что мероприятие станет платформой для обмена опытом и совместного поиска решений глобальных вызовов современности.