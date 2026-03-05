Израильская армия зафиксировала новый ракетный залп из Ирана

Tекст: Ольга Иванова

Израильская армия зафиксировала очередной ракетный залп, выпущенный с территории Ирана, сообщает ТАСС.

По данным армейской пресс-службы, сигнал тревоги был направлен жителям центрального региона страны, включая Тель-Авив.

Корреспондент агентства отмечает, что официального объявления воздушной тревоги в данный момент не последовало. Власти продолжают внимательно следить за развитием ситуации и предупреждают граждан о возможной угрозе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по территории Израиля с иранской территории были выпущены ракеты.

В результате ударов по Ирану, начавшихся 28 февраля, по оценкам израильских военных, выведена из строя более половины ракетных пусковых установок страны.

