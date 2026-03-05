О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
Израильская армия зафиксировала новый ракетный залп из Ирана
Жители центральных районов Израиля, включая Тель-Авив, получили экстренное предупреждение о возможной ракетной угрозе после нового залпа с территории Ирана.
Израильская армия зафиксировала очередной ракетный залп, выпущенный с территории Ирана, сообщает ТАСС.
По данным армейской пресс-службы, сигнал тревоги был направлен жителям центрального региона страны, включая Тель-Авив.
Корреспондент агентства отмечает, что официального объявления воздушной тревоги в данный момент не последовало. Власти продолжают внимательно следить за развитием ситуации и предупреждают граждан о возможной угрозе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, по территории Израиля с иранской территории были выпущены ракеты.
В результате ударов по Ирану, начавшихся 28 февраля, по оценкам израильских военных, выведена из строя более половины ракетных пусковых установок страны.