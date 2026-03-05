О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
Путин отметил турбулентность мировой ситуации
Президент России Владимир Путин охарактеризовал текущую обстановку в мире как турбулентную.
Об этом он заявил во время встречи с президентом Центральноафриканской Республики Арканжем Туадерой в Москве, передает РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что между Россией и ЦАР налажено тесное взаимодействие по координации позиций на международной арене. Он отметил, что профильные министерства и ведомства обеих стран поддерживают постоянный контакт в этом направлении.
«Уверен, что так будет дальше. Об этом тоже поговорим сегодня с учетом достаточно турбулентной ситуации в мире», – заявил Путин.
Напомним, Путин в четверг встретился с главой ЦАР в Кремле. Он лично поздравил Туадеру с победой на выборах президента ЦАР и отметил перспективы гуманитарного сотрудничества России и ЦАР.