Слуцкий предложил запретить езду на электросамокатах по тротуарам

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, соответствующее обращение партия готовит в правительство России. Слуцкий отметил, что ЛДПР также предлагает обязать пользователей электровелосипедов и СИМ спешиваться при пересечении проезжей части по пешеходному переходу, подземных и наземных переходах, а также в жилых зонах. Он подчеркнул: «Причем штрафы для нарушителей должны вырасти в разы». Кроме того, предлагается запретить разговоры по телефону во время управления СИМ без гарнитуры и ужесточить административную ответственность за нарушения, передает ТАСС.

Депутаты подготовили законопроект, который вводит понятия «средство индивидуальной мобильности» и «электровелосипед», а также предписывает обязательную регистрацию и страхование такого транспорта, если он используется в коммерческих целях. Слуцкий заявил, что ЛДПР будет добиваться принятия этих мер.

Парламентарий напомнил о недавнем случае, когда в Москве на улице Мосфильмовской курьер на электровелосипеде сбил 12-летнюю девочку. Он отметил, что с начала года на тротуарах уже погибли десятки человек, а существующие ограничения скорости не решают проблему. По мнению Слуцкого, «электротранспорта там быть просто не должно», так как пешеходы вынуждены уворачиваться от курьеров и самокатчиков, а тротуары стали зоной повышенной опасности.

Ранее в МВД сообщили, что на западе Москвы 16-летний подросток погиб под колесами автобуса после того, как электросамокат, на котором он ехал с другом, врезался в столб освещения.

В апреле машина сбила ехавших на красный подростков на электросамокате в Москве.

С начала сезона камеры в Москве зафиксировали многочисленные нарушения ПДД пользователями электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, а также почти 160 аварий с их участием.