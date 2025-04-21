Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.0 комментариев
Машина сбила ехавших на красный цвет подростков на электросамокате в Москве
В Северо-Восточном округе столицы водитель Lada Granta совершил наезд на электросамокат с двумя 15-летними девушками, сообщили в прокуратуре города в понедельник.
Инцидент произошел на Кольской улице, водитель Lada Granta столкнулся с электросамокатом, пересекавшим дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора, указало надзорное ведомство в своем Telegram-канале.
На самокате одновременно передвигались две девушки 15 лет, они не спешились при переходе.
Обе несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести, их доставили в больницу.
Ранее в России предложили запретить езду на электросамокатах по тротуарам. Минтранс предложил квалифицировать пользователей электросамокатов как водителей.