Умер бывший гитарист группы «Любэ» Рыманов

Tекст: Дарья Григоренко

В публикации говорится: «Ушел наш Юра... Юрий Рыманов – великолепный музыкант-гитарист, обладавший незаурядным голосовым даром и умеющий всем этим пользоваться. Он несомненно привнес в наш коллектив особый, ни с чем не сравнимый воздух исполнительского качества исходившего от него», передает РИА «Новости».

Коллеги подчеркнули, что его исполнительский талант был особенно заметен в шоу «Суперстар», где ВИА «Лейся, песня» стали финалистами конкурса.

Ансамбль также отметил, что на обычных концертах Рыманов всегда оставался музыкантом, до уровня которого хотелось дотянуться другим участникам. В завершение сообщения коллектив поблагодарил артиста за годы совместной работы и пожелал ему вечного покоя.

Юрий Рыманов родился 8 марта 1956 года в Кстово Горьковской области (ныне Нижегородская область). Он начал профессиональную карьеру в 1977 году в составе ВИА «Шестеро молодых». С 1998 по 2000 годы и с 2002 по 2008 годы был гитаристом «Любэ», выступал с Николаем Расторгуевым, сотрудничал с Владимиром Высоцким, а после 2010 года играл в трибьют-группе Dipped in Purple.

Ранее сообщалось, что бывший басист немецкой рок-группы Scorpions Фрэнсис Буххольц скончался на 72-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.