Самолет с делегацией России вылетел из Абу-Даби после переговоров

Самолет с российской делегацией покинул ОАЭ после переговоров по Украине

Самолет, на борту которого, предположительно, находилась российская делегация, вылетел из Абу-Даби после завершения переговоров по вопросу урегулирования ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

Воздушное судно Ил-62 покинуло столицу ОАЭ в 18.35 по местному времени, что соответствует 17.35 по Москве.

Напомним, что в Абу-Даби состоялось заседание трехсторонней рабочей группы с участием представителей России, США и Украины. Встреча была посвящена вопросам безопасности и прошла в течение двух дней – в пятницу и субботу.

Правительство ОАЭ охарактеризовало переговоры как позитивные и конструктивные. Власти также отметили, что стороны из России и с Украины смогли провести прямой диалог, что стало важным шагом в процессе консультаций.

Американская делегация с министром армии Дэниелом Дрисколлом также отправилась в аэропорт после завершения переговоров.