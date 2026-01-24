  • Новость часаМИД ОАЭ: Переговоры в Абу-Даби касались нерешенных пунктов плана США
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русские возвращаются сами к себе

    На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в её глубинку и её суть.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Запад лишился объединяющих ценностей

    Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.

    Денис Миролюбов Денис Миролюбов США никогда не нападут на Гренландию

    История с Гренландией – предвестник того, как великие державы будут решать арктический вопрос в ближайшие десятилетия.

    24 января 2026, 18:51 • Новости дня

    Самолет с делегацией России вылетел из Абу-Даби после переговоров

    Самолет с российской делегацией покинул ОАЭ после переговоров по Украине

    Tекст: Мария Иванова

    После двухдневных переговоров по вопросам безопасности между Россией, США и Украиной в Абу-Даби российская делегация покинула ОАЭ на борту Ил-62.

    Самолет, на борту которого, предположительно, находилась российская делегация, вылетел из Абу-Даби после завершения переговоров по вопросу урегулирования ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    Воздушное судно Ил-62 покинуло столицу ОАЭ в 18.35 по местному времени, что соответствует 17.35 по Москве.

    Напомним, что в Абу-Даби состоялось заседание трехсторонней рабочей группы с участием представителей России, США и Украины. Встреча была посвящена вопросам безопасности и прошла в течение двух дней – в пятницу и субботу.

    Правительство ОАЭ охарактеризовало переговоры как позитивные и конструктивные. Власти также отметили, что стороны из России и с Украины смогли провести прямой диалог, что стало важным шагом в процессе консультаций.

    Американская делегация с министром армии Дэниелом Дрисколлом также отправилась в аэропорт после завершения переговоров.

    23 января 2026, 22:13 • Новости дня
    Стали известны темы переговоров по Украине в Абу-Даби

    ТАСС: Россия, Украина и США обсуждают в ОАЭ буферные зоны

    Стали известны темы переговоров по Украине в Абу-Даби
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вопросы формирования буферных зон и введения механизмов контроля вошли в повестку встречи представителей Москвы, Вашингтона и Киева, сообщает источник ТАСС.

    Вопросы формирования буферных зон и введения механизмов контроля вошли в повестку встречи представителей Москвы, Вашингтона и Киева, сообщает ТАСС. Мероприятие посвящено проблемам безопасности.

    «Да, эти аспекты: буферные зоны, различные механизмы контроля, безусловно, наряду с другими важными темами, являются предметами встречи», – подтвердил собеседник агентства.

    Ранее о начале консультаций заявил глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян, однако конкретное место проведения переговоров держится в секрете.

    Переговоры с участием делегаций России, США и Украины стартовали в пятницу в Абу-Даби.

    Политологи Федор Лукьянов и Станислав Ткаченко назвали главный вопрос этих консультаций.

    24 января 2026, 14:42 • Новости дня
    МИД России обвинил Киев и Европу в подмене ключевых вопросов урегулирования

    МИД: Киев и Европа пытаются подменить ключевые вопросы урегулирования

    МИД России обвинил Киев и Европу в подмене ключевых вопросов урегулирования
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Киев и европейские столицы пытаются заменить обсуждение ключевых вопросов урегулирования, связанных с территориальными реалиями и первопричинами кризиса, сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

    По словам Полищука, Киев и европейские страны пытаются заменить обсуждение ключевых вопросов урегулирования, связанных с территориальными реалиями и первопричинами кризиса, разными аспектами постконфликтного устройства, передает РИА «Новости».

    Дипломат указал, что эти темы заменяют дискуссиями о гарантиях безопасности и экономическом восстановлении.

    Полищук заявил: «В то же время считаем неприемлемыми посреднические предложения стран Запада, которые поддерживают киевский режим и подливают масла в огонь конфликта». Он подчеркнул, что подобный подход препятствует реальному урегулированию ситуации.

    По мнению представителя МИД, европейские и украинские партнеры «ставят телегу впереди лошади», и это мешает поиску решения. Москва призывает вернуться к обсуждению основных причин кризиса и территориальных реалий, которые, по мнению российских властей, должны стать основой мирного процесса.

    Полищук заявил, что решающим в будущих переговорах по Украине станет их содержание, включая решение территориального вопроса по формуле, принятой на саммите в Анкориджа.

    В столице ОАЭ переговорщики по Украине анализируют различные проекты документов, касающиеся урегулирования конфликта и гарантий безопасности для сторон.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о невозможности долгосрочного урегулирования без решения территориального вопроса.

    24 января 2026, 13:38 • Видео
    Гренландская сделка Трампа: главное

    Стали известны подробности «сделки по Гренландии», на которую европейские страны НАТО уломал президент США Дональд Трамп. Трамп получит немало, но меньше, чем рассчитывал. Но шанс расширить территорию США, как он мечтал, у него все-таки есть.

    24 января 2026, 16:09 • Новости дня
    Источник: Результаты встречи по Украине в Абу-Даби есть

    Источник: Результаты встречи по Украине в Абу-Даби озвучат уполномоченные лица

    Источник: Результаты встречи по Украине в Абу-Даби есть
    @ Julian Stratenschulte/DPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Результаты у встречи по Украине в Абу-Даби есть, делегации завершили обсуждение по вопросам безопасности, а об итогах переговоров объявят представители в столицах участвующих стран, сообщил источник.

    По словам источника, переговоры по Украине в Абу-Даби завершились, продолжения сегодня не ожидается, передает ТАСС.

    Делегации разъехались после нескольких часов консультаций, которые проходили два дня подряд. Российскую сторону возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков, украинскую – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

    Источник агентства отметил, что встреча прошла не безрезультатно: «Так нельзя сказать, они (результаты) есть», – заявил он, отвечая на вопрос о наличии итогов.

    По словам собеседника, дальнейшее информирование о результатах консультаций передано уполномоченным лицам в столицах стран-участниц.

    Трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.

    Второй день переговоров по Украине проходил в закрытом режиме без прессы. Дискуссии и обсуждения были организованы в одном из дворцов Абу-Даби в различных форматах.

    В столице ОАЭ переговорщики по Украине анализировали различные проекты документов по урегулированию конфликта и гарантиям безопасности для сторон.

    Эксперт объяснил согласие России на присутствие США на переговорах в Абу-Даби.

    24 января 2026, 12:59 • Новости дня
    Источник: Делегация США проявила выдержку на переговорах по Украине

    Источник: Делегация США проявила выдержку как посредник на встречах в Абу-Даби

    Источник: Делегация США проявила выдержку на переговорах по Украине
    @ wam.ae

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские представители проявляют выдержку в роли посредников на переговорах по Украине, проходящих в столице Объединенных Арабских Эмиратов, отметил источник.

    Делегация США демонстрирует «достойную выдержку» в роли посредников на переговорах по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби, передает ТАСС.

    Собеседник агентства подчеркнул: «Американцы показывают себя посредниками с достойной выдержкой». Встречи проходят в столице ОАЭ, где обсуждаются различные аспекты урегулирования конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице ОАЭ представители России, США и Украины начали второй раунд обсуждения вопросов безопасности.

    Ранее сообщалось, что российская делегация во главе с Игорем Костюковым покинула отель в Абу-Даби перед продолжением переговоров.

    Второй день переговоров по Украине проходит в закрытом режиме без прессы. Дискуссии и обсуждения организованы в одном из дворцов Абу-Даби в различных форматах.


    24 января 2026, 07:35 • Новости дня
    Глава ТДЭК на Украине заявил о приближении страны к катастрофе

    Глава ТДЭК на Украине Тимченко назвал катастрофической ситуацию в энергетике

    Глава ТДЭК на Украине заявил о приближении страны к катастрофе
    @ dtek.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Украина приближается к «гуманитарной катастрофе» и любое будущее мирное соглашение должно включать прекращение атак на энергетическую инфраструктуру, заявил глава частной энергокомпании ДТЭК Максим Тимченко.

    «Нам необходимо прекращение огня в энергетической сфере. Прекращение огня в отношении энергетических активов», – заявил он Reuters.

    По его словам, Украина уже две недели переживает период с температурой от –15 до минус –20 градусов Цельсия, а Россия якобы наносит удары по газотранспортным, газохранилищным и газодобывающим объектам. Тогда как в Москве заявляют, что её цели – военная и энергетическая инфраструктура, используемая в интересах вооруженных сил Украины.

    «Мы близки к гуманитарной катастрофе. Люди получают электричество на 3-4 часа, затем перерыв на 10-15 часов. У нас уже несколько недель многоквартирные дома остаются без отопления», – сказал он.

    Тимченко заявил, что Украина держится благодаря импорту газа, в том числе из США. По его словам, компания DTЭK потеряла 60–70% генерирующих мощностей и понесла ущерб на сотни миллионов долларов.

    Тимченко заявил, что восстановление энергетического сектора обойдется в 65–70 млрд долларов, ссылаясь на оценки Всемирного банка, и во многих случаях потребует совершенно новых активов.

    «Речь идет скорее о создании новой энергетической системы в Украине, а не просто о реконструкции», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов возмездия по Украине. ВС России нанесли поражение используемым ВСУ объектам энергетической инфраструктуры. Зеленский назвал ситуацию в Киеве «самой сложной».

    24 января 2026, 12:11 • Новости дня
    Журналист WSJ заявил о потере Зеленским связи с реальностью

    Панчевски обвинил Зеленского в неблагодарности по отношению к Европе

    Журналист WSJ заявил о потере Зеленским связи с реальностью
    @ Chris Emil Janssen/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Журналист Wall Street Journal Боян Панчевски раскритиковал выступление Владимира Зеленского в Давосе, указав на его отдаленность от ситуации и критику в адрес Европы.

    Выступление Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе вызвало резкую реакцию у западных журналистов, сообщает РИА «Новости». Боян Панчевски, обозреватель издания Wall Street Journal, отметил, что президент Украины «теряет связь с реальностью». В частности, Панчевски написал в социальной сети X: «Зеленский теряет связь с реальностью. Его нападки на Европу не только фактически неверны, но и воспринимаются как глубокая неблагодарность в то время, когда украинское государство буквально живет на европейские деньги».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заставил Владимира Зеленского задуматься о будущем поддержки со стороны Запада.

    МИД Италии обвинил Зеленского в отсутствии благодарности за оказанную помощь.

    Бывший премьер-министр Бельгии призвал отказаться от дальнейших выплат Украине.

    24 января 2026, 10:51 • Новости дня
    Российская делегация покинула отель в ОАЭ перед вторым раундом переговоров

    Российская делегация покинула отель в Абу-Даби перед вторым раундом переговоров

    Российская делегация покинула отель в ОАЭ перед вторым раундом переговоров
    @ Bulkin Sergey/news.ru

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возглавляемая начальником Главного управления Генштаба ВС России Игорем Костюковым российская делегация покинула отель в Абу-Даби перед продолжением трехсторонних переговоров по безопасности.

    Делегация РФ во главе с начальником Главного управления Генштаба ВС России Игорем Костюковым выехала из гостиницы в Абу-Даби в ОАЭ перед началом второго дня встреч трехсторонней рабочей группы по безопасности, передает РИА «Новости».

    Накануне в Абу-Даби завершился первый день работы трехсторонней группы, в состав которой вошли представители России, Соединенных Штатов Америки и Украины.

    Переговоры, посвященные вопросам безопасности, начались в пятницу и, как планируется, продолжатся в субботу.

    Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что в состав российской делегации вошли высокопоставленные представители Министерства обороны, возглавляемые Костюковым.

    Как заявлял Владимир Зеленский, территориальный вопрос станет центральным на переговорах в ОАЭ, которые должны завершиться в субботу.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россию в трехсторонней группе по безопасности в Абу-Даби будут представлять исключительно военные.

    Также Песков назвал вывод ВСУ из Донбасса ключевым условием урегулирования.

    24 января 2026, 15:45 • Новости дня
    На Украине ДТЭК на фоне скандала разорвала контракт с «Энергоатомом»

    ДТЭК разорвала контракт с «Энергоатомом» из-за скандала по продаже электроэнергии

    На Украине ДТЭК на фоне скандала разорвала контракт с «Энергоатомом»
    @ dtek.com

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания «Д.Трейдинг», входящая в украинскую группу ДТЭК, инициировала досрочное прекращение договора с «Энергоатомом» после публичной дискуссии вокруг условий сделки на энергетическом аукционе.

    Компания «Д.Трейдинг», входящая в украинскую группу ДТЭК, инициировала досрочное расторжение договора с национальным атомным концерном «Энергоатом», заключённого 14 января на последнем энергетическом аукционе, передает РИА «Новости».

    Как пояснили в ДТЭК, поводом для такого решения стали публичные дискуссии вокруг обстоятельств заключения сделки, что, по мнению компании, затрагивает её деловую репутацию.

    Согласно информации комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ, на аукционе «Энергоатом» реализовал около 2100 мегаватт базовой мощности на период с 21 по 31 января, а «Д.Трейдинг» приобрела почти 20% этого объёма.

    Средняя цена сделки составила 7566 гривен (177 долларов) за мегаватт-час, однако уже через три дня она выросла до 13233 гривен (309 долларов). Это позволило бы компании заработать примерно 400 млн гривен (9,3 млн долларов) на разнице цен.

    На фоне энергетических трудностей ДТЭК также сообщил о введении экстренных графиков отключения электричества в Одесской и Днепропетровской областях по распоряжению «Укрэнерго». Аналогичные меры объявлены и в Черновицкой области, что свидетельствует о продолжающемся кризисе в энергосистеме страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу глава ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Украина приближается к гуманитарной катастрофе и будущее мирное соглашение должно предусматривать прекращение атак на энергетическую инфраструктуру.

    Он также оценил затраты на восстановление энергетического сектора в 65–70 млрд долларов, подчеркнув, что во многих случаях потребуется создание совершенно новых активов.

    ДТЭК ранее подтвердил гибель бывшего главы «Укрэнерго» Алексея Брехта, скончавшегося из-за остановки сердца после удара током на одной из подстанций компании.

    24 января 2026, 10:46 • Новости дня
    В МИД назвали основные аспекты в переговорах по Украине

    МИД: В переговорах по Украине главное не место проведения, а содержание

    В МИД назвали основные аспекты в переговорах по Украине
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве заявили, что решающим в будущих переговорах по Украине станет их содержание, включая решение территориального вопроса по формуле, принятой на саммите в Анкориджа.

    Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что в возможных переговорах по Украине решающим станет не место встречи, а их содержание, передает РИА «Новости».

    «В настоящее время вопрос так не стоит. Главное – не столько место, сколько содержание переговоров и политическая воля к достижению договоренностей», – подчеркнул дипломат.

    Так он ответил на просьбу назвать страны, готовые содействовать в организации контактов. По словам Полищука, долгосрочное урегулирование невозможно без решения территориального вопроса по формуле, выработанной на саммите в Анкориджа.

    Дипломат указал на необходимость уважать самоопределение жителей новых российских регионов и устранить первопричины кризиса. Он добавил, что Украина, по позиции Москвы, должна вернуться к внеблоковому и нейтральному статусу, обеспечивать языковые и религиозные права этнических русских и отказаться от неонацистской идеологии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание AntiDiplomatico допустило презентацию спецпредставителем США Джеймсом Уиткоффом нового подхода Вашингтона к украинскому конфликту.

    Агентство Reuters сообщило об окончании первой части переговоров по Украине в Абу-Даби.

    Участвующие в переговорах по Украине стороны продолжат совещаться в Абу-Даби 24 января.

    24 января 2026, 15:25 • Новости дня
    Сальдо сообщил о гибели всей бригады скорой помощи после атаки ВСУ
    Сальдо сообщил о гибели всей бригады скорой помощи после атаки ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Бригада скорой помощи, находившаяся в медицинском автомобиле, погибла после атаки украинского дрона на территории Херсонской области, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Все сотрудники медицинской бригады, находившиеся в машине скорой помощи, погибли после атаки украинского беспилотника, сообщил в Telegram-канале Сальдо.

    Он отдельно подчеркнул, что считает произошедшее убийством мирных людей, которые занимались спасением жизней и работали на самом опасном участке. Сальдо назвал случившееся очередным военным преступлением киевского режима и преступлением против человечности.

    Ранее Вооруженные силы Украины атаковали автомобиль скорой помощи на въезде в Голую Пристань Херсонской области.

    24 января 2026, 03:10 • Новости дня
    Politico узнала о плане США и ЕС по процветанию Украины за 800 млрд долларов
    Politico узнала о плане США и ЕС по процветанию Украины за 800 млрд долларов
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    CША и ЕС разработали 10-летний план по привлечению 800 млрд долларов государственных и частных средств для восстановления Украины, стратегия финансирования рассчитана до 2040 года и будет способствовать вступлению Украины в ЕС.

    США и ЕС надеются привлечь 800 млрд долларов государственных и частных инвестиций для восстановления Украины после заключения мирного соглашения, пишет Politico.

    Газета упоминает 10-летний план на 18 страницах, который гарантирует восстановление Украины и ускоряет её вступление в ЕС. Стратегия финансирования рассчитана до 2040 года и сопровождается планом процветания на 100 дней.

    «План процветания является частью мирного плана из 20 пунктов, который США пытаются согласовать между Киевом и Москвой. В нём говорится, что гарантии безопасности уже существуют и это не план военных действий. Основное внимание в плане уделяется тому, как Украина может перейти от оказания экстренной помощи к самодостаточному процветанию», – сказано в материале.

    Газета отмечает, что предложение зависит от сроков заключения мирного соглашения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США и Украина собирались заключить в Давосе соглашение на 800 млрд долларов. FT сообщала, что подписание плана по Украине в Давосе отложили из-за разногласий ЕС и США.

    Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, Зеленский готовил для Трампа «экономический анекдот», надеясь согласовать в Давосе нулевые торговые пошлины и привлечь до 800 млрд долларов.

    24 января 2026, 07:08 • Новости дня
    AntiDiplomatico допустил презентацию Уиткоффом нового подхода США к Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Переговоры вступают в фазу, которую Москва считает решающей для разъяснения позиции Вашингтона по возможному пути урегулирования украинского конфликта, поэтому источники AntiDiplomatico допускают, что спецпредставитель Уиткофф раскрыл некий прорывной подход к решению вопроса.

    «По словам источников в Совете Федерации, Россия ожидает, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф проиллюстрирует эволюцию подхода США и представит последние разработки мирного плана, составленного США вместе с представителями киевского режима и западными союзниками», говорится в материале портала AntiDiplomatico.

    Там уточняется, что российские аналитики говорят о «решающем» дипломатическом этапе, отмеченного прежде всего разногласиями по территориальным вопросам и гарантиям безопасности Украины.

    «На повестке более широкие темы: президент России Путин объявил о намерении обсудить с Уиткоффом участие России в «Совете мира» в Газе, включая возможное назначение замороженных российских активов на миллиарды долларов», –  говорится в материале.

    Российско-американский диалог, хотя и хрупкий, теперь движется на нескольких геополитических уровнях, подчеркивается в статье.

    Напомним, 23 января в Абу-Даби состоялись трёхсторонние переговоры делегаций России, Украины и США. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россию в трехсторонней группе по безопасности в Абу-Даби представят исключительно военные.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Песков назвал вывод ВСУ из Донбасса ключевым условием урегулирования. Также стали известны темы переговоров по Украине в Абу-Даби. Кремль заявил о продвижении работы по урегулированию украинского вопроса.

    23 января 2026, 20:22 • Новости дня
    На Украине внесли залог за Тимошенко

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко полностью внесен залог в 33 миллиона гривен, при этом значительная сумма поступала не единовременно, а несколькими переводами, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    В материале подчеркивается, что «За Юлию Тимошенко внесли все 33 млн гривен залога», передает РИА «Новости».

    По данным журналистов, средства за политика поступали не единовременно. Деньги передавались частями до тех пор, пока вся необходимая сумма залога не была собрана и внесена полностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальное антикоррупционное бюро Украины уличило главу фракции «Батькивщина» Юлию Тимошенко в подкупе депутатов.

    Ранее политик заявила об отсутствии средств для внесения залога в размере 33,3 млн гривен. Позже украинский суд наложил арест на имущество лидера партии.

    24 января 2026, 17:14 • Новости дня
    МИД ОАЭ: Переговоры в Абу-Даби касались нерешенных пунктов плана США
    МИД ОАЭ: Переговоры в Абу-Даби касались нерешенных пунктов плана США
    @ wam.ae

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры по Украине в Абу-Даби были сфокусированы на нерешенных пунктах предложенного США соглашения, и прошли в конструктивной атмосфере, сообщили в МИД ОАЭ.

    Переговоры по урегулированию ситуации на Украине, которые прошли в Абу-Даби, были посвящены обсуждению нерешённых пунктов плана мирного соглашения, предложенного США, передает РИА «Новости».

    Как подчеркнули в МИД ОАЭ, на встрече присутствовали представители России и Украины, которые вели прямой диалог по ряду спорных вопросов.

    В заявлении МИД ОАЭ отмечается, что обсуждались меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения.

    В МИД ОАЭ заверили, что Эмираты продолжат поддерживать все усилия, направленные на урегулирование конфликтов, отметив свою приверженность поиску мира в любых кризисных ситуациях.

    Ранее источник заявил, что делегации на встрече по Украине в Абу-Даби завершили обсуждение вопросов безопасности и объявят итоги переговоров в своих столицах.

    Напомним, трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.

    После завершения переговоров американская делегация, в составе которой был министр армии Дэниел Дрисколл, отправилась в аэропорт.

    Российская делегация под руководством адмирала Игоря Костюкова покинула площадку переговоров и вернулась в отель.

    24 января 2026, 13:32 • Новости дня
    Источник: В Абу-Даби обсуждают несколько документов по миру на Украине
    Источник: В Абу-Даби обсуждают несколько документов по миру на Украине
    @ wam.ae

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице ОАЭ переговорщики по Украине анализируют различные проекты документов, касающиеся урегулирования конфликта и гарантий безопасности для сторон, отмечают информагентства.

    В Абу-Даби одновременно рассматриваются несколько различных документов, касающихся мирного урегулирования на Украине, передает ТАСС.

    По информации агентства, переговорные группы активно работают над содержанием этих предложений.

    Источник отметил в ответ на вопрос корреспондента: «Их несколько», имея в виду, что на столе переговоров лежит не один проект документа.

    Кроме того, обсуждаются не только территориальные вопросы, но и вопросы гарантий, а также другие важные аспекты возможного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице ОАЭ представители России, США и Украины начали второй раунд обсуждения вопросов безопасности.

    Источник ТАСС отметил, что делегация США на переговорах в Абу-Даби демонстрирует «достойную выдержку» в роли посредников.

    Второй день переговоров по Украине проходит в закрытом режиме без прессы. Дискуссии и обсуждения организованы в одном из дворцов Абу-Даби в различных форматах.


