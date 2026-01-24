На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в её глубинку и её суть.17 комментариев
После двухдневных переговоров по вопросам безопасности между Россией, США и Украиной в Абу-Даби российская делегация покинула ОАЭ на борту Ил-62.
Самолет, на борту которого, предположительно, находилась российская делегация, вылетел из Абу-Даби после завершения переговоров по вопросу урегулирования ситуации на Украине, передает РИА «Новости».
Воздушное судно Ил-62 покинуло столицу ОАЭ в 18.35 по местному времени, что соответствует 17.35 по Москве.
Напомним, что в Абу-Даби состоялось заседание трехсторонней рабочей группы с участием представителей России, США и Украины. Встреча была посвящена вопросам безопасности и прошла в течение двух дней – в пятницу и субботу.
Правительство ОАЭ охарактеризовало переговоры как позитивные и конструктивные. Власти также отметили, что стороны из России и с Украины смогли провести прямой диалог, что стало важным шагом в процессе консультаций.
Американская делегация с министром армии Дэниелом Дрисколлом также отправилась в аэропорт после завершения переговоров.