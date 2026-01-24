Переговоры по Украине в Абу-Даби с участием России завершились

Трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби

Tекст: Вера Басилая

Переговоры по вопросам безопасности в рамках трехсторонней рабочей группы России, США и Украины завершились во второй день в Абу-Даби, передает РИА «Новости».

Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба, адмирал Игорь Костюков. После завершения встречи делегация РФ вернулась в отель в столице ОАЭ.

Первое заседание рабочей группы состоялось в пятницу, а на субботу было запланировано продолжение дискуссий. В переговорах также приняли участие спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стив Уиткофф, которые обсудили экономические аспекты.

Второй день переговоров по Украине проходил в закрытом режиме без прессы. Дискуссии и обсуждения организованы в одном из дворцов Абу-Даби в различных форматах.

В столице ОАЭ переговорщики по Украине анализировали различные проекты документов по урегулированию конфликта и обсуждали гарантии безопасности для сторон.

