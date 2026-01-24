На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в её глубинку и её суть.15 комментариев
МИД ОАЭ: Переговоры в Абу-Даби касались нерешенных пунктов плана США
Переговоры по Украине в Абу-Даби были сфокусированы на нерешенных пунктах предложенного США соглашения, и прошли в конструктивной атмосфере, сообщили в МИД ОАЭ.
Переговоры по урегулированию ситуации на Украине, которые прошли в Абу-Даби, были посвящены обсуждению нерешённых пунктов плана мирного соглашения, предложенного США, передает РИА «Новости».
Как подчеркнули в МИД ОАЭ, на встрече присутствовали представители России и Украины, которые вели прямой диалог по ряду спорных вопросов.
В заявлении МИД ОАЭ отмечается, что обсуждались меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения.
В МИД ОАЭ заверили, что Эмираты продолжат поддерживать все усилия, направленные на урегулирование конфликтов, отметив свою приверженность поиску мира в любых кризисных ситуациях.
Ранее источник заявил, что делегации на встрече по Украине в Абу-Даби завершили обсуждение вопросов безопасности и объявят итоги переговоров в своих столицах.
Напомним, трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.
После завершения переговоров американская делегация, в составе которой был министр армии Дэниел Дрисколл, отправилась в аэропорт.
Российская делегация под руководством адмирала Игоря Костюкова покинула площадку переговоров и вернулась в отель.