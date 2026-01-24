МИД ОАЭ: Переговоры в Абу-Даби касались нерешенных пунктов плана США

Tекст: Вера Басилая

Переговоры по урегулированию ситуации на Украине, которые прошли в Абу-Даби, были посвящены обсуждению нерешённых пунктов плана мирного соглашения, предложенного США, передает РИА «Новости».

Как подчеркнули в МИД ОАЭ, на встрече присутствовали представители России и Украины, которые вели прямой диалог по ряду спорных вопросов.

В заявлении МИД ОАЭ отмечается, что обсуждались меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения.

В МИД ОАЭ заверили, что Эмираты продолжат поддерживать все усилия, направленные на урегулирование конфликтов, отметив свою приверженность поиску мира в любых кризисных ситуациях.

Ранее источник заявил, что делегации на встрече по Украине в Абу-Даби завершили обсуждение вопросов безопасности и объявят итоги переговоров в своих столицах.

Напомним, трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.

После завершения переговоров американская делегация, в составе которой был министр армии Дэниел Дрисколл, отправилась в аэропорт.

Российская делегация под руководством адмирала Игоря Костюкова покинула площадку переговоров и вернулась в отель.