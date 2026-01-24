На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в её глубинку и её суть.15 комментариев
Источник: Результаты встречи по Украине в Абу-Даби есть
Источник: Результаты встречи по Украине в Абу-Даби озвучат уполномоченные лица
Результаты у встречи по Украине в Абу-Даби есть, делегации завершили обсуждение по вопросам безопасности, а об итогах переговоров объявят представители в столицах участвующих стран, сообщил источник.
По словам источника, переговоры по Украине в Абу-Даби завершились, продолжения сегодня не ожидается, передает ТАСС.
Делегации разъехались после нескольких часов консультаций, которые проходили два дня подряд. Российскую сторону возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков, украинскую – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.
Источник агентства отметил, что встреча прошла не безрезультатно: «Так нельзя сказать, они (результаты) есть», – заявил он, отвечая на вопрос о наличии итогов.
По словам собеседника, дальнейшее информирование о результатах консультаций передано уполномоченным лицам в столицах стран-участниц.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.
Второй день переговоров по Украине проходил в закрытом режиме без прессы. Дискуссии и обсуждения были организованы в одном из дворцов Абу-Даби в различных форматах.
В столице ОАЭ переговорщики по Украине анализировали различные проекты документов по урегулированию конфликта и гарантиям безопасности для сторон.
