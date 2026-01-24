Источник: Результаты встречи по Украине в Абу-Даби есть

Источник: Результаты встречи по Украине в Абу-Даби озвучат уполномоченные лица

Tекст: Вера Басилая

По словам источника, переговоры по Украине в Абу-Даби завершились, продолжения сегодня не ожидается, передает ТАСС.

Делегации разъехались после нескольких часов консультаций, которые проходили два дня подряд. Российскую сторону возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков, украинскую – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Источник агентства отметил, что встреча прошла не безрезультатно: «Так нельзя сказать, они (результаты) есть», – заявил он, отвечая на вопрос о наличии итогов.

По словам собеседника, дальнейшее информирование о результатах консультаций передано уполномоченным лицам в столицах стран-участниц.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.

Второй день переговоров по Украине проходил в закрытом режиме без прессы. Дискуссии и обсуждения были организованы в одном из дворцов Абу-Даби в различных форматах.

В столице ОАЭ переговорщики по Украине анализировали различные проекты документов по урегулированию конфликта и гарантиям безопасности для сторон.

Эксперт объяснил согласие России на присутствие США на переговорах в Абу-Даби.