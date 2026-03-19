    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Аппетиты Израиля могут вырасти

    Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Иран переживает нашествие варваров

    Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар».

    Андрей Колесник Андрей Колесник Мы вступили в новую террористическую реальность

    В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.

    19 марта 2026, 12:30 • Новости дня

    На Западе сообщили о планах ЕС наказать Венгрию за блокировку кредита

    Politico сообщила о грядущих санкциях ЕС против Венгрии из-за Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Брюссель намерен лишить Будапешт права голоса после выборов из-за отказа согласовать кредит для украинских властей, сообщило издание Politico со ссылкой на европейских чиновников.

    Европейские чиновники разрабатывают стратегию давления на венгерское руководство из-за блокирования финансирования киевского режима, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    В Брюсселе считают конфронтацию неизбежной вне зависимости от исхода выборов в Венгрии 12 апреля.

    «Хотя блок до сих пор избегал крупной конфронтации с Венгрией, эта осторожная позиция вполне может измениться после выборов», – говорится в публикации. Авторы материала подчеркивают, что ответные меры наступят гораздо быстрее в случае переизбрания Виктора Орбана.

    Шведский министр Джессика Розенкранц подтвердила готовность применить седьмую статью договора о Евросоюзе. Эта процедура предполагает лишение государства права голоса в Совете ЕС.

    По информации издания, если победит оппозиционер Петер Мадьяр, европейские лидеры, вероятно, займут выжидательную позицию, чтобы оценить политику нового правительства.

    Ранее страны ЕС согласовали выделение Киеву крупного займа, однако окончательное утверждение блокируется из-за остановки транзита по нефтепроводу «Дружба».

    При этом Орбан заявил, что Венгрия не поддержит выделение Украине кредита ЕС на 90 млрд евро, если поставки нефти не будут восстановлены.

    18 марта 2026, 19:34 • Новости дня
    Фицо потребовал снять Каллас с поста главы дипслужбы ЕС

    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил за смену главы европейской дипломатии, подчеркнув, что Евросоюзу нужны сильные лидеры для переговоров.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал заменить Каю Каллас на посту главы дипслужбы Евросоюза, передает ТАСС. Он заявил: «Да, я за большие перемены в ЕС», подчеркнув нехватку сильных лидеров среди руководства общеевропейских органов. По мнению премьера, это мешает развитию Евросоюза.

    В своем выступлении в соцсетях Фицо отметил, что для успеха на мировой арене Евросоюз должен иметь лидера, способного вести переговоры. Он добавил, что Евросоюз, стремящийся играть роль посредника в мирных переговорах между Россией и Украиной, должен задуматься, с кем мировые лидеры будут общаться. По его словам, Каллас не подходит для такой роли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого Фицо раскритиковал европейских политиков за поддержку продолжения конфликта на Украине и усомнился в эффективности дипломатии Евросоюза.

    Ранее премьер-министр Словакии усомнился в пользе Каи Каллас для ЕС, поскольку госсекретарь США Марко Рубио отказался встретиться с ней.

    Напомним, что сама Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить.


    18 марта 2026, 20:24 • Новости дня
    Разведка Словении заявила о вмешательстве израильской Black Cube в выборы
    Разведка Словении заявила о вмешательстве израильской Black Cube в выборы
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Словении зафиксировали факты прямого иностранного вмешательства в избирательный процесс, что подтвердило национальное Агентство разведки и безопасности.

    Агентство разведки и безопасности Словении (SOVA) подтвердило наличие прямого иностранного вмешательства в предвыборную кампанию страны, передает ТАСС. Госсекретарь по вопросам национальной и международной безопасности Войко Волк сообщил: «Директор спецслужбы сообщил нам о фактах, указывающих на прямое иностранное вмешательство в выборы в Словении. По всей вероятности, как говорит директор SOVA, по заказу из Словении».

    В декабре 2025 года в Любляне, как писали местные СМИ, прошла встреча между представителями израильской частной разведывательной компании Black Cube и лидером оппозиционной Словенской демократической партии (СДП) Янезом Яншей. Позднее в интернете появились видеозаписи, указывающие на коррупцию среди политических соперников СДП.

    Позже Министр иностранных дел Словении Таня Файон обвинила Black Cube во вмешательстве в выборы. Президент Наташа Пирц-Мусар заявила, что ожидает публичного расследования, а премьер-министр Роберт Голоб пообещал собрать Совбез страны после голосования. СДП отвергла обвинения и готовит судебный иск.

    Очередные выборы в Государственное собрание Словении назначены на 22 марта. Согласно последнему опросу, оппозиционная СДП лидирует с 23,9%, следом идет движение «Свобода» премьера Голоба с 20,1%. Пока не определились с выбором 8,8% респондентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду премьер Словении Роберт Голоб прервал все мероприятия и поехал в Брюссель из-за сообщений о возможном иностранном влиянии на выборы.

    До этого Голоб выразил опасения относительно сближения Словении с Венгрией в случае победы оппозиции. Кроме того, на фоне выборов в Словении еврокомиссар Марта Кос оказалась в центре скандала из-за обвинений в связях с югославской спецслужбой в 1980-х годах.

    18 марта 2026, 16:40 • Видео
    США хотят забрать самую важную часть Ирана

    Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    19 марта 2026, 04:22 • Новости дня
    Дмитриев назвал удар по СПГ-заводу в Катаре катастрофичным для ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал ракетную атаку на промышленный город Рас-Лаффан в Катаре, где расположен крупнейший комплекс по производству СПГ.

    «Плохо для мира, катастрофично для ЕС», – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Qatar Energy сообщила о значительном ущербе в результате удара. Иран назвал удары по энергообъектам на Ближнем Востоке новым этапом войны.

    18 марта 2026, 15:35 • Новости дня
    Орбан заявил о завершении либерального порядка и расширения НАТО на восток

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что на смену глобальному либерализму пришли патриотические движения, а расширение НАТО в Восточную Европу завершено.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью телеканалу GB News, что эпоха либерального мирового порядка окончательно подошла к концу, передает ТАСС. По его словам, начался период, когда глобальный либерализм уступает место локальному патриотизму, и этот процесс начался задолго до последних двух-трех лет.

    Орбан отметил: «Я думаю, наступила новая эпоха. Изменения начались не в последние два-три года, а намного раньше. Я думаю, что новый мировой порядок сейчас формируется. Если мы будем называть предыдущий период современной политики эпохой некого либерализма, то он определенно закончился».

    Премьер добавил, что пока не существует подходящего названия для нового периода, но его можно охарактеризовать как движение от глобального либерализма к локальному патриотизму. Также Орбан заявил, что эпоха расширения НАТО на восток завершилась и теперь необходимо принять новую реальность, договорившись о мирном сосуществовании.

    Он подчеркнул: «Это новая эпоха... Теперь они могут остановить этот процесс. Теперь мы должны принять эту новую реальность, давайте договоримся о том, как мирно жить вместе... Украина – буферная зона».

    Ранее в среду Орбан назвал спецоперацию на Украине ответом России на действия Европы. Венгерский премьер до этого  пошутил, что Брюссель мечтает победить Россию на поле боя, и выразил сомнения в успехе Каи Каллас там, где не смогли Наполеон и Гитлер.

    Напомним, президент России Владимир Путин ранее также заявлял, что многолетнее непризнание Западом независимости и суверенности России привело к началу спецоперации на Украине.


    18 марта 2026, 14:14 • Новости дня
    Фицо опроверг заявление Украины о повреждении «Дружбы»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, ссылаясь на спутниковые снимки, сообщил об отсутствии каких-либо повреждений трубопроводной системы «Дружба» в районе города Броды Львовской области.

    Он перед заседанием Евросовета подчеркнул, что заявления Киева о повреждении объекта нефтепровода не соответствуют действительности, передает ТАСС со ссылкой на TASR.

    Фицо отметил, что совместно с зарубежными службами были проанализированы спутниковые данные. По его словам, «спутниковые снимки указывают, что сгорел лишь один единственный резервуар нефти. Абсолютно отсутствуют любые признаки ущерба для трубопроводной системы. Там нет следов бомбежки».

    В среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Брюссель, Берлин и Киев согласовали план нефтяной блокады Венгрии с целью смены власти в стране и поддержки оппозиционной партии «Тиса».

    Ранее Владимир Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок магистрали «Дружба», чтобы разблокировать многомиллиардный кредит от Евросоюза.

    Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал разблокировать нефтепровод «Дружба», иначе Украина не получит новое финансирование Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Будапеште тысячи человек приняли участие в акции в поддержку Виктора Орбана и против давления со стороны Киева.

    19 марта 2026, 10:20 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 850 долларов

    Стоимость газа в Европе превысила 850 долларов впервые с января 2023 года

    Tекст: Мария Иванова

    В четверг цена газа на европейской бирже на старте торгов превысила 850 долларов за тысячу кубометров, впервые с января 2023 года.

    Торговая сессия четверга началась с резкого роста стоимости энергоресурсов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

    Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открылись у отметки 853,7 доллара за одну тысячу кубометров. Подобные ценовые показатели на рынке фиксируются впервые с 10 января 2023 года.

    Скачок котировок на старте составил сразу 31%. К десяти утра по московскому времени цена немного скорректировалась, опустившись до 826,2 доллара, что соответствует росту на 26,8%. Динамика рассчитывается от расчетной стоимости предыдущего торгового дня, которая составляла 651,5 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марта стоимость голубого топлива на европейском рынке преодолела психологическую отметку в 720 долларов.

    Ранее европейские страны достигли исторического максимума суточного импорта сжиженного природного газа.

    18 марта 2026, 22:46 • Новости дня
    Сийярто назвал фарсом инспекцию «Дружбы» без Венгрии и Словакии

    Tекст: Вера Басилая

    Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто подверг критике решение Еврокомиссии отправить делегацию для осмотра нефтепровода «Дружба» без специалистов из Венгрии и Словакии.

    Сийярто раскритиковал Еврокомиссию за то, что эксперты из Венгрии и Словакии не были приглашены в делегацию для инспекции нефтепровода «Дружба» на Украине. Он заявил, что Брюссель отклонил все просьбы этих стран о включении их представителей в состав инспекционной группы, передает РИА «Новости».

    Сийярто рассказал, что Еврокомиссия уведомила Венгрию о присутствии своей делегации в Киеве, однако украинский МИД, по его словам, не подтвердил информацию о прибытии европейских экспертов. Министр подчеркнул: «Это еще раз подтверждает, что никакого расследования на месте тут не будет и нет никакой серьезной комиссии экспертов, все это просто большой фарс».

    Глава МИД Венгрии также обвинил Брюссель и Киев в совместной разработке плана нефтяной блокады против Венгрии и Словакии. Он отметил, что обсуждения возможных решений проблемы, по его мнению, являются аферой, а обе стороны, как он выразился, «бесстыдно лгут, сговариваясь между собой».

    Владимир Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок магистрали «Дружба», чтобы разблокировать многомиллиардный кредит от Евросоюза.

    Сийярто сообщил, что Брюссель, Берлин и Киев согласовали план нефтяной блокады Венгрии с целью смены власти в стране и поддержки оппозиционной партии «Тиса».

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что страна не поддержит выделение Украине кредита ЕС на 90 млрд евро без возобновления поставок нефти.

    18 марта 2026, 18:34 • Новости дня
    Премьер Словении изменил предвыборные планы после информации о вмешательстве в выборы

    Tекст: Денис Тельманов

    Словенский премьер Роберт Голоб прервал все мероприятия и отправился в Брюссель после сообщений о возможном иностранном влиянии на предстоящие выборы.

    Об отмене всех предвыборных мероприятий и срочном вылете в Брюссель Роберт Голоб сообщил на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит Meta, признанной экстремистской), передает ТАСС.

    Он заявил: «В связи с серьезностью информации о влиянии частной квазиразведывательной службы из Израиля на наши выборы, я отменил все запланированные на вторую половину дня предвыборные мероприятия. Я отправляюсь в Брюссель, где проведу консультации с нашими политическими партнерами по вопросам защиты демократических процессов».

    Ранее словенские СМИ опубликовали данные о встрече в декабре 2025 года между представителями израильской компании Black Cube и главой Словенской демократической партии Янезом Яншей. Вскоре после этого в интернете появились видеозаписи разговоров, которые свидетельствуют о коррупции среди политических конкурентов СДП.

    В самой Словенской демократической партии обвинения в сотрудничестве с Black Cube опровергают и заявляют о намерении обратиться в суд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, показатели враждебности европейских государств к России в январе снизились. На снижение враждебности повлияло отвлечение Брюсселя на конфликт с Вашингтоном из-за Гренландии.

    Еврокомиссар Марта Кос оказалась в центре скандала из-за обвинений в сотрудничестве с югославской спецслужбой. Премьер-министр Словении Роберт Голоб выразил опасения по поводу возможного сближения Словении с Венгрией, если оппозиция победит на выборах.

    18 марта 2026, 14:43 • Новости дня
    Орбан назвал спецоперацию на Украине ответом России на действия Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецоперация на Украине стала ответом на игнорирование позиции России Европой, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    В интервью GB News Орбан отметил, что в течение двух десятилетий Украина была буферным государством, однако со временем Запад начал рассматривать возможность ее вступления в НАТО и Европейский союз, передает ТАСС.

    Орбан подчеркнул, что российская сторона с самого начала ясно дала понять: продвижение НАТО к границам России, в том числе принятие Украины в альянс, станет причиной войны. «Мы проигнорировали эту позицию России», – заявил политик.

    Премьер-министр Венгрии также считает, что изменение системы безопасности в Европе произошло без согласования с Россией, и именно это, по его мнению, спровоцировало вооруженный конфликт. Орбан подытожил, что так он понимает текущую ситуацию вокруг Украины.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что многолетнее непризнание Западом независимости и суверенности России привело к проведению спецоперации на Украине.

    18 марта 2026, 18:16 • Новости дня
    Испания запланировала военную поддержку Украине на 1 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Испании Педро Санчес анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, предусматривающий выделение одного миллиарда евро в 2026 году.

    Испания планирует выделить Украине один миллиард евро в рамках нового соглашения о военной поддержке. Об этом сообщил премьер-министр страны Педро Санчес во время пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    Санчес подчеркнул, что Мадрид берет на себя обязательство предоставить указанную сумму в 2026 году в рамках двусторонней поддержки. По его словам, планируется совместная работа в области производства и разработки оборонной промышленности.

    Премьер добавил: «Мы будем работать вместе и будем продвигать совместное производство и совместную разработку в сфере промышленной обороны».

    Глава правительства также отметил, что ситуация на Ближнем Востоке «в значительной степени монополизирует внимание в глобальном обсуждении», однако Испания продолжит поддерживать Украину.

    До этого Испания предоставила на Украину 2 млрд евро в виде разнообразной помощи, включая военную, 15 декабря 2025 года. Ранее в ноябре Испания пообещала Киеву новый пакет военной помощи на 615 млн евро с дополнительной поддержкой энергетики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории Испании военную подготовку за последние месяцы получили свыше восьми тысяч бойцов ВСУ, а Мадрид выделил значительные средства на гуманитарную поддержку.


    18 марта 2026, 22:47 • Новости дня
    Брюссель не включил представителей Венгрии и Словакии в инспекцию «Дружбы»

    Tекст: Антон Антонов

    Европейская инспекции состояния нефтепровода «Дружба» на Украине не должна проводиться без участия венгерских и словацких экспертов, заявили венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «Сегодня утром Еврокомиссия сообщила нам, что у них уже есть так называемая делегация экспертов на месте или, по крайней мере, в Киеве, а представитель МИД Украины заявил, что им ничего не известно о прибытии какой-либо делегации экспертов на Украину», – приводит слова Сийярто РИА «Новости» со ссылкой на MTI.

    Сийярто отметил, что Еврокомиссия отказалась включить представителей Венгрии и Словакии в состав делегации, несмотря на их просьбы. По его словам, это доказывает отсутствие серьезного расследования и превращает процесс в «большой фарс».

    Сийярто подчеркнул, что, по мнению венгерской стороны, никакой комиссии экспертов на месте не существует, а все заявления Брюсселя и Киева о поиске решения проблемы нефтяной блокады – «большая афера».

    Фицо также настаивает на необходимости включения словацких и венгерских специалистов в инспекционную группу. Мониторинг трубопровода без участия этих стран он считает «неудачной шуткой», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фицо заявил об отсутствии повреждений трубопроводной системы «Дружба» в районе города Броды Львовской области. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что страна не поддержит выделение Украине кредита ЕС на 90 млрд евро без возобновления поставок нефти.

    18 марта 2026, 14:34 • Новости дня
    Еврокомиссия ослабила правила импорта нероссийского СПГ в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия ослабила требования к импорту нероссийского сжиженного природного газа (СПГ) на территорию Европейского союза.

    Это решение связано с опасениями сокращения поставок топлива на фоне войны в Иране и роста цен на энергоносители в Европе, передает ТАСС.

    В опубликованном документе отмечается, что «в условиях конфликта на Ближнем Востоке необходимо избегать ненужных барьеров для импорта в ЕС нероссийского газа». Еврокомиссия скорректировала газовые нормы в рамках плана REPowerEU, чтобы сделать процесс ввоза топлива менее бюрократическим.

    Теперь энергетическим компаниям разрешено оформлять разрешение на ввоз сразу нескольких партий газа от одного поставщика по одному контракту. Ранее для каждой партии требовались отдельные документы, подтверждающие нероссийское происхождение газа. Если маршрут поставки изменяется, например, из-за закрытия Ормузского пролива, компании смогут растаможить газ по уже поданным документам, без необходимости повторного согласования.

    Также Еврокомиссия обязала регуляторов Евросоюза рассматривать заявки на импорт газа в течение 24 часов. Все эти меры носят исполнительный характер и не требуют дополнительного одобрения другими институтами ЕС.

    Напомним, запасы газа в европейских хранилищах упали ниже 29%.

    Газета Politico писала, что бельгийское руководство выступило за возобновление диалога с Москвой ради возвращения доступа к недорогим энергоресурсам.

    Издание The New York Times сообщало, что в странах Азии резко сократилось поступление сжиженного природного газа, что вынудило крупнейших импортеров увеличить использование угольных электростанций.

    18 марта 2026, 12:57 • Новости дня
    Чехия поддержала ужесточение въезда военных России в страны Шенгенской зоны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Чехия присоединилась к инициативе ряда государств – членов Евросоюза по ужесточению правил въезда российских военнослужащих в страны Шенгенской зоны, сообщил премьер-министр республики Андрей Бабиш.

    Бабиш заявил, что Чехия присоединилась к инициативе ряда стран Евросоюза, которые выступают за ужесточение правил выдачи виз российским военным, передает ТАСС.

    Он добавил, что меры затронут как бывших, так и действующих военнослужащих России, намеревающихся попасть в Шенгенскую зону. По данным агентства CTK, вопрос о новых ограничениях будет рассмотрен на ближайшем заседании Евросовета, которое намечено на четверг. Ожидается, что обсуждение затронет детали реализации визовых ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц и главы семи стран Евросоюза выступили за рассмотрение запрета на въезд бойцов СВО в Шенгенскую зону.

    18 марта 2026, 22:34 • Новости дня
    Иран призвал ЕС заставить США и Израиль прекратить войну

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности ЕС Каей Каллас указал на необходимость вмешательства Европы для прекращения военных действий США и Израиля против Ирана.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в разговоре с представителем ЕС Каей Каллас, что Европа должна обратиться к США и Израилю с требованием прекратить военную агрессию против Ирана. По словам иранского министра, нарушение судоходства в Ормузском проливе стало результатом войны, которую США и Израиль навязали региону, передает ТАСС.

    Аракчи подчеркнул, что если Евросоюз и европейские государства действительно обеспокоены сохранением мира и безопасности на Ближнем Востоке, они должны отказаться от выражения безответственных позиций. Он отметил, что европейским странам следует оказывать давление на США и Израиль, чтобы добиться прекращения военных действий против иранского народа.

    Пресс-служба МИД Ирана сообщила, что глава внешнеполитического ведомства считает необходимым сосредоточить усилия ЕС на дипломатическом воздействии, а не на публичных заявлениях.

    Ранее ЕС отказался отправить военные корабли в Ормузский пролив.

    По мнению германского политолога Александра Рара, европейские политики обижены на Вашингтон из-за того, что не были посвящены в истинные планы по войне на Ближнем Востоке.

    19 марта 2026, 05:55 • Новости дня
    Молдавия ввела санкции против российских журналистов и артистов

    Tекст: Антон Антонов

    Молдавия ввела санкции в отношении четырех российских журналистов и двух артистов, следует из соответствующего приказа.

    Документ опубликован в «Официальном вестнике». В документе указаны имена Дмитрия Губерниева, Екатерины Андреевой, Марии Ситтель, Павла Зарубина, а также артистов Сергея Полунина и Романа Чумакова (псевдоним – Рома Жиган), передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Евросоюз уже включил этих же журналистов и артистов в свой санкционный список.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России выступил с критикой ограничительных мер Евросоюза. Россия назвала эти меры дискриминационными.


    Главное
    Иран потребовал компенсацию от ОАЭ за удары США
    WSJ: Арабские страны выразили недовольство США из-за атак по «Южному Парсу»
    TWZ: США вывели из зоны конфликта с Ираном противоминные корабли
    Цены на газ в Европе превысили 850 долларов
    Отец археолога Бутягина назвал арест сына в Польше «сознательной подставой»
    Стало известно о резком росте числа запретов россиянам на выезд за рубеж
    На Марсе впервые обнаружили рубины и сапфиры

    Китай и Индия доказали опасность европейских «зеленых» идей

    Из-за физического дефицита газа азиатские страны стали активней использовать угольные электростанции. Европа тоже переходит на грязный уголь, но по другой причине – чтобы сэкономить. Получается это плохо – слишком много ЕС закрыл угольных станций. Зато в Азии выиграли те страны, которые не поддались на европейскую экологическую повестку и сохранили свои угольные мощности. Подробности

    В деле археолога Бутягина польский суд поддался русофобии

    Варшавский суд удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина. Защита ученого намерена обжаловать этот вердикт. Российский МИД назвал суд над Бутягиным политическим процессом и обещает добиваться возвращения ученого на родину. Юристы говорят, что Варшава вообще не должна была рассматривать вопрос об экстрадиции – по делу вышли все сроки, а то, в чем обвиняют Бутягина, не является преступлением на Украине. Подробности

    «Другого варианта у Крыма быть не могло»

    «Сегодня мы спокойно смотрим в будущее и знаем, что за нами всегда великая Россия, в которой Крым занимает достойное место. Поэтому даже гипотетически рассуждать о каком-то возвращении в состав Украины – это анахронизм», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. На полуострове празднуют очередную годовщину воссоединения с Россией и отмечают достигнутые успехи. Подробности

    ИИ превращает беспилотники в боевых роботов

    На наших глазах происходит очередной этап технологической революции в военной сфере: беспилотники становятся полностью автономными боевыми системами. Они больше не требуют управления оператором, эту функцию берет на себя искусственный интеллект (ИИ). Первые образцы таких машин уже применяются в зоне СВО, а украинский министр обороны даже хочет построить на этом коммерческий проект. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США хотят забрать самую важную часть Ирана

      Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    • Война с Ираном ударила по Украине

      США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    • Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

      Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    • Неустойка с застройщика в 2026 году: как получить компенсацию, мораторий

      Если сдача вашей квартиры в новостройке задерживается, вы имеете право потребовать у застройщика неустойку. Как рассчитывается размер такой выплаты, какие еще компенсации можно потребовать от недобросовестных строителей – и каков порядок взыскания неустойки?

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

