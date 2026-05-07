Глава МИД Германии Вадефуль представил план реформирования Евросоюза

Tекст: Антон Антонов

В ходе выступления на конференции немецкой НПО «Фонд имени Конрада Аденауэра» (признана нежелательным на территории России) Вадефуль озвучил инициативы по изменению структуры управления ЕС, передает РИА «Новости».

«Мое предложение означает, что государства, которые не хотят или не могут последовать нашему примеру… не будут препятствовать тем, кто берет на себя инициативу», – заявил Вадефуль.

Он подчеркнул важность прагматичного подхода даже при отсутствии стопроцентного согласия всех 27 стран. Среди других предложенных мер значится создание более тесного взаимодействия между внешнеполитической службой и Еврокомиссией. Кроме того, глава министерства выступил за поэтапный процесс принятия новых государств в состав объединения. По мнению дипломата, подобные шаги сделают союз более устойчивым и дееспособным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, внешнюю политику Евросоюза поразил системный паралич из-за принципа единогласия. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас предложила лишить страны объединения права вето по вопросам безопасности. Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил сомнение в целесообразности отмены данного механизма.