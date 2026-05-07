7 мая 1954 года 11 тыс. французов сдались бойцам Вьетминя после битвы при Дьенбьенфу. Это была блестящая тактическая победа – одна из главных во вьетнамской истории. За ней последовали и стратегические последствия – как для Вьетнама, так и для французской колониальной империи.0 комментариев
В Крыму рассекретили массовое убийство нацистами жителей Керчи
Данные о массовых зверствах немецко-румынских оккупантов в годы Великой Отечественной войны, в частности о жестоком убийстве более 7 тыс. мирных жителей Керчи, рассекретили в Крыму, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.
Данные о массовых зверствах немецко-румынских оккупантов в годы Великой Отечественной войны были рассекречены в Крыму, передает ТАСС. Архивные документы ФСБ свидетельствуют о геноциде и преступлениях против военнопленных, совершенных оккупантами. В частности, зафиксированы факты жестокого убийства нацистскими карателями свыше семи тысяч мирных жителей Керченского полуострова в 1941 году. Эти данные стали доказательством преступлений нацистов на Нюрнбергском процессе и в Верховном суде Крыма в 2022 году.
В архивных материалах содержатся сведения о деятельности советских спецслужб на оккупированных территориях, их участии в освобождении Крыма, а также о расследовании преступлений нацистов и их пособников в отношении гражданского населения и военнопленных.
Согласно спецсообщению наркома госбезопасности Крымской АССР Фокина, в конце 1943 года гитлеровцы под видом эвакуации собирали жителей Крыма, вывозили их на баржах и топили в открытом море.
Военные преступления оккупантов по отношению к советским военнопленным носили массовый характер. В пересыльном лагере «Картофельный городок» в Симферополе погибло более шести тысяч человек от убийств и невыносимых условий содержания.
Даже в таких условиях советские военнопленные проявляли героизм – в сообщении советского резидента «Михаила» отмечается расстрел тридцати семи советских моряков в Бахчисарае в июне 1942 года за отказ сотрудничать с немецкими спецслужбами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ в Крыму рассекретила документы об агентах службы безопасности Третьего рейха «СД», участвовавших в геноциде мирных жителей на полуострове.
В рамках проекта «Без срока давности» управление ФСБ по Республике Крым и Севастополю рассекретило материалы об аресте в годы оккупации 39 подпольщиков группы Абдуллы Дагджи «Дяди Володи».