В Крыму рассекретили массовое убийство нацистами жителей Керчи

Tекст: Дмитрий Зубарев

Данные о массовых зверствах немецко-румынских оккупантов в годы Великой Отечественной войны были рассекречены в Крыму, передает ТАСС. Архивные документы ФСБ свидетельствуют о геноциде и преступлениях против военнопленных, совершенных оккупантами. В частности, зафиксированы факты жестокого убийства нацистскими карателями свыше семи тысяч мирных жителей Керченского полуострова в 1941 году. Эти данные стали доказательством преступлений нацистов на Нюрнбергском процессе и в Верховном суде Крыма в 2022 году.

В архивных материалах содержатся сведения о деятельности советских спецслужб на оккупированных территориях, их участии в освобождении Крыма, а также о расследовании преступлений нацистов и их пособников в отношении гражданского населения и военнопленных.

Согласно спецсообщению наркома госбезопасности Крымской АССР Фокина, в конце 1943 года гитлеровцы под видом эвакуации собирали жителей Крыма, вывозили их на баржах и топили в открытом море.

Военные преступления оккупантов по отношению к советским военнопленным носили массовый характер. В пересыльном лагере «Картофельный городок» в Симферополе погибло более шести тысяч человек от убийств и невыносимых условий содержания.

Даже в таких условиях советские военнопленные проявляли героизм – в сообщении советского резидента «Михаила» отмечается расстрел тридцати семи советских моряков в Бахчисарае в июне 1942 года за отказ сотрудничать с немецкими спецслужбами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ в Крыму рассекретила документы об агентах службы безопасности Третьего рейха «СД», участвовавших в геноциде мирных жителей на полуострове.

В рамках проекта «Без срока давности» управление ФСБ по Республике Крым и Севастополю рассекретило материалы об аресте в годы оккупации 39 подпольщиков группы Абдуллы Дагджи «Дяди Володи».