Иностранных журналистов накормили солдатским обедом после парада Победы

Иностранных корреспондентов угостили армейским обедом после парада Победы

Tекст: Евгения Караваева

Полевую кухню для зарубежных журналистов развернули в «Манеже», где угощали кулешом, гречневой кашей с тушенкой и сухарями, передает ТАСС.

Многие гости из разных стран заранее интересовались блюдами русской кухни и даже отказывались от завтрака ради возможности попробовать армейский обед. Корреспонденты проявили большой интерес к устройству полевой кухни и объединились за одним армейским котлом.

Вместе с угощением представителей СМИ пригласили ознакомиться с выставкой о событиях Великой Отечественной войны. Журналисты могли также отправить открытки родным прямо из пресс-центра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин вместе с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. А немецкий политик выразил восхищение парадом Победы и отметил мудрость Путина.