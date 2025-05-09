Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали настоящее оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
Иностранных журналистов накормили солдатским обедом после парада Победы
Иностранных корреспондентов угостили армейским обедом после парада Победы
Для иностранных представителей СМИ после парада Победы организовали дегустацию традиционной солдатской кухни в пресс-центре у стен Кремля.
Полевую кухню для зарубежных журналистов развернули в «Манеже», где угощали кулешом, гречневой кашей с тушенкой и сухарями, передает ТАСС.
Многие гости из разных стран заранее интересовались блюдами русской кухни и даже отказывались от завтрака ради возможности попробовать армейский обед. Корреспонденты проявили большой интерес к устройству полевой кухни и объединились за одним армейским котлом.
Вместе с угощением представителей СМИ пригласили ознакомиться с выставкой о событиях Великой Отечественной войны. Журналисты могли также отправить открытки родным прямо из пресс-центра.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин вместе с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. А немецкий политик выразил восхищение парадом Победы и отметил мудрость Путина.